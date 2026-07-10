Börse Aktuell: Amazon Aktie - Apollo warnt vor Risiken des KI-Booms

Die Amazon Aktie steht gemeinsam mit Microsoft, Alphabet und Meta im Mittelpunkt der aktuellen Diskussion über den KI-Boom. Während die größten Technologiekonzerne in den kommenden Jahren rund 3 Billionen US-Dollar in Rechenzentren, Chips und Energieinfrastruktur investieren wollen, stellt sich zunehmend eine entscheidende Frage: Rechnet sich dieser gewaltige Kapitaleinsatz schnell genug?

► Amazon WKN: 906866 | ISIN: US0231351067 | Ticker: AMZN

Genau hier setzt die aktuelle Analyse von Apollo Global Management an. Die Experten sehen weniger das Potenzial von Künstlicher Intelligenz infrage gestellt als vielmehr die Geschwindigkeit, mit der sich diese Investitionen in steigende Gewinne und Cashflows auszahlen könnten.

Börse Aktuell: Der Markt bewertet nicht mehr die Technologie, sondern ihre Wirtschaftlichkeit

Lange Zeit konzentrierte sich die Diskussion darauf, ob Künstliche Intelligenz die Welt verändern wird. Diese Frage gilt mittlerweile für viele Investoren als beantwortet. Heute rückt vielmehr die Wirtschaftlichkeit der enormen Investitionen in den Mittelpunkt. Wall Street geht davon aus, dass sich die freien Cashflows der großen Hyperscaler wie Amazon, Microsoft, Alphabet und Meta innerhalb weniger Jahre deutlich beschleunigen werden. Diese Annahmen bilden die Grundlage der aktuell hohen Bewertungen. Apollo hält diesen Zeitplan jedoch für ausgesprochen ambitioniert. Sollten sich KI-Anwendungen langsamer monetarisieren als erwartet, könnten die Unternehmen zwar langfristig erfolgreich sein, kurzfristig aber erheblichen Margendruck erleben.

Historische Parallelen mahnen zur Vorsicht

Apollo verweist auf mehrere technologische Revolutionen der Vergangenheit. Im 19. Jahrhundert lösten Eisenbahnen einen gewaltigen Investitionsboom aus. Die Technologie veränderte den Welthandel dauerhaft, dennoch verloren zahlreiche Investoren erhebliche Summen, weil der Ausbau schneller erfolgte als die wirtschaftliche Nutzung. Ein ähnliches Muster zeigte sich während des Glasfaserbooms Ende der 1990er Jahre. Das Internet setzte sich weltweit durch, doch viele Telekommunikationsunternehmen scheiterten, da ihre Infrastruktur über Jahre hinweg nur unzureichend ausgelastet war. Die Lehre daraus: Eine bahnbrechende Technologie garantiert nicht automatisch hohe Renditen für ihre frühen Investoren.

Amazon Aktie und Big Tech investieren heute - die Einnahmen könnten später kommen

Die größten Technologiekonzerne investieren derzeit massiv in:

Rechenzentren

Hochleistungs-GPUs

Stromversorgung

Netzwerkinfrastruktur

Kühlungssysteme

Diese Ausgaben entstehen sofort.

Die Erlöse aus KI-Diensten könnten dagegen erst in mehreren Jahren deutlich steigen. Apollo sieht genau darin das größte Risiko. Während die Kosten planmäßig anfallen, könnten die erwarteten Gewinne später eintreten als derzeit in den Bewertungen eingepreist. Die aktuellen Konsensschätzungen unterstellen bereits ab 2027 eine deutliche Beschleunigung der freien Cashflows, bevor diese 2028 nochmals kräftig ansteigen. Dafür müssten die Gewinne deutlich schneller wachsen als die ohnehin bereits rekordhohen Investitionen.

Quelle: Apollo Global

Zwei Entwicklungen bereiten Apollo zunehmend Sorgen

Apollo nennt insbesondere zwei Faktoren, die die optimistischen Prognosen erschweren könnten.

Sinkende Preise für KI-Modelle

Mit jeder neuen Generation werden KI-Modelle effizienter. Der Wettbewerb nimmt zu, gleichzeitig sinken die Kosten für die Verarbeitung von Daten kontinuierlich. Davon profitieren zwar die Kunden, allerdings geraten die Margen der Anbieter zunehmend unter Druck. Wie in vielen anderen Technologiebereichen dürfte auch KI langfristig günstiger werden.

China holt im KI-Wettbewerb auf

Während viele Anleger bislang von einer klaren technologischen Dominanz der USA ausgingen, verändert sich das Wettbewerbsumfeld zunehmend. Laut Apollo gewinnen chinesische KI-Modelle weltweit kontinuierlich Marktanteile und verzeichnen inzwischen einen höheren Anteil an der gesamten Token-Nutzung als US-Modelle. Gleichzeitig steigt Chinas Anteil unter den weltweit führenden KI-Modellen stetig an. Aktuelle Daten zeigen einen Marktanteil von knapp 30% innerhalb der Top-50-Modelle. Sollten Unternehmen künftig verstärkt auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis achten, könnte dies den Wettbewerbsvorteil der US-Anbieter deutlich verringern.

Quelle: Apollo Global Report (July 2026)

Warum daraus ein Risiko für den gesamten Aktienmarkt entstehen könnte

Vor zehn Jahren hätte eine Abschwächung einzelner Technologiekonzerne deutlich geringere Auswirkungen gehabt. Heute dominieren Unternehmen wie Amazon, Microsoft, Alphabet, Nvidia und Meta einen erheblichen Teil der Marktkapitalisierung sowie des Gewinnwachstums im S&P 500. Eine Neubewertung der KI-Erwartungen würde deshalb nicht nur die großen Technologiewerte treffen. Auch Halbleiterhersteller, Betreiber von Rechenzentren, Energieversorger, Netzwerkausrüster sowie Hersteller von Kühlsystemen könnten betroffen sein. Der KI-Sektor ist längst zu einem der wichtigsten Wachstumsmotoren der globalen Aktienmärkte geworden.

Source: Apollo Global Report (July 2026)

Ist der KI-Boom eine neue Dotcom-Blase?

Apollo sieht deutliche Unterschiede zur Dotcom-Ära. Microsoft, Amazon, Alphabet und Meta finanzieren ihre Investitionen aus bestehenden, äußerst profitablen Geschäftsmodellen. Im Gegensatz zu vielen Internetunternehmen der Jahrtausendwende verfügen sie bereits heute über milliardenschwere Cashflows. Dadurch sinkt das Risiko eines vollständigen Zusammenbruchs erheblich. Dennoch zeigt die Geschichte, dass selbst revolutionäre Technologien häufig deutlich länger benötigen, bis sie attraktive Renditen auf das investierte Kapital erzielen.

Amazon Aktie: Chartanalyse

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 10.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Amazon Aktie (AMZN.US) befindet sich seit Anfang 2023 in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend und konnte seit den zyklischen Tiefs um mehr als 300% zulegen. Im Vergleich zu anderen Big-Tech-Unternehmen verlief die Entwicklung zuletzt jedoch etwas schwächer. Aktuell notiert die Aktie lediglich rund 2% über ihrer 200-Tage-EMA.

Charttechnisch ergibt sich folgendes Bild:

Wichtige Unterstützung zwischen 230 und 240 US-Dollar

Zentraler Widerstand im Bereich der jüngsten Hochs um 270 US-Dollar

Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Zone könnte den langfristigen Aufwärtstrend bestätigen. Fällt die Aktie dagegen unter den Unterstützungsbereich zurück, dürfte sich das technische Bild zunächst eintrüben.

Experten Fazit: Börse Aktuell bleibt die Geschwindigkeit der KI-Monetarisierung entscheidend

Die entscheidende Frage lautet inzwischen nicht mehr, ob Künstliche Intelligenz die Welt verändern wird. Viel wichtiger ist, ob die Milliardeninvestitionen der großen Technologiekonzerne bereits in den kommenden Jahren die hohen Gewinnerwartungen erfüllen können. Sollten sinkende Preise, zunehmender Wettbewerb aus China und verzögerte Erträge zusammentreffen, könnten Investoren ihre aktuellen Bewertungsmodelle überdenken müssen. Für die Amazon Aktie bedeutet dies: Die langfristigen Wachstumsaussichten bleiben intakt, kurzfristig dürfte jedoch vor allem die Geschwindigkeit der KI-Monetarisierung darüber entscheiden, ob die ambitionierten Bewertungen gerechtfertigt sind.

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FAQ

Warum steht die Amazon Aktie aktuell im Fokus?

Amazon gehört zu den größten Investoren im Bereich Künstliche Intelligenz. Das Unternehmen investiert Milliarden in Rechenzentren, Chips und Infrastruktur und profitiert gleichzeitig von der steigenden Nachfrage nach Cloud- und KI-Diensten.

Warum sieht Apollo Global Risiken beim KI-Boom?

Apollo befürchtet, dass sich die Monetarisierung der enormen Investitionen deutlich länger hinziehen könnte als derzeit von den Finanzmärkten erwartet. Dadurch könnten Margen und Bewertungen unter Druck geraten.

Welche Rolle spielt China im KI-Wettbewerb?

Chinesische KI-Modelle gewinnen laut Apollo kontinuierlich Marktanteile. Vor allem günstigere Modelle könnten den Wettbewerb verschärfen und die Preissetzungsmacht westlicher Anbieter belasten.

Welche Kursmarken sind bei der Amazon Aktie wichtig?

Technisch gilt der Bereich zwischen 230 und 240 US-Dollar als wichtige Unterstützung. Der entscheidende Widerstand liegt aktuell bei rund 270 US-Dollar.