Apple (AAPL) Q4 2024 Quartalszahlen: KI-Integration und China-Markt im Fokus

Während Apple (Ticker: AAPL) sich darauf vorbereitet, am 31. Oktober 2024 nach Börsenschluss seine Gewinne für das vierte Quartal des Geschäftsjahres zu melden, sind alle Augen auf die Leistung des Technologiegiganten inmitten sich verändernder Marktdynamiken und technologischer Übergänge gerichtet. Mit einem Plus von 19 % seit Jahresbeginn handelt Apple nahe Allzeithochs und geht mit beträchtlicher Dynamik in diesen Gewinnbericht, obwohl Analysten hinsichtlich der Quartalsergebnisse weiterhin vorsichtig optimistisch sind.

► Apple ISIN: US0378331005 | WKN: 865985 | Ticker: AAPL

Gewinnschätzungen

Für das vierte Quartal des Geschäftsjahres erwarten Analysten, dass Apple einen Umsatz von 94,58 Milliarden US-Dollar ausweisen wird, was einem Anstieg von 5,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht – das stärkste jährliche Wachstum des Unternehmens seit zwei Jahren. Der Gewinn pro Aktie wird auf 1,48 US-Dollar geschätzt, was einem leichten Anstieg von 1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Diese Erwartungen spiegeln sowohl die Chancen als auch die Herausforderungen wider, mit denen Apple in seinen Schlüsselmärkten, insbesondere in China, konfrontiert ist.

Gewinnschätzungen. Quelle: Bloomberg

Die konsensbasierte EPS-Schätzung liegt bei 1,598 $ (GAAP), was einem bescheidenen Wachstum von 0,22 % gegenüber dem vorherigen Zeitraum entspricht. Diese Zahl liegt zwischen den verschiedenen Analystenprognosen, die wir gesehen haben, wobei einige 1,48 $ (LSEG-Schätzung) und andere 1,60 $ (TradingView-Konsens) prognostizieren. Das Unternehmen hat in der Vergangenheit eine starke Leistung gezeigt und die EPS-Schätzungen in 7 der letzten 8 Quartale übertroffen, was auf das Potenzial für eine weitere positive Überraschung hindeutet.

Implizite Volatilität nach Quartalszahlen, Quelle: Bloomberg

Rentabilitätskennzahlen:

Nettoeinkommen (bereinigt): Erwartet werden 24,323 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 0,18 % entspricht

Betriebsgewinn: Erwartet werden 29,961 Milliarden US-Dollar, was einem leichten Rückgang von -0,02 % entspricht

EBITDA: Erwartet werden 32,127 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von -2,11 % entspricht

Mit Blick auf die Zukunft prognostizieren Analysten ein anhaltendes Wachstum mit:

Q1 2025 (Dez. 2024): Gewinn je Aktie von 2,399 $

Q2 2025 (Mär. 2025): Gewinn je Aktie von 1,713 $

Q3 2025 (Jun. 2025): Gewinn je Aktie von 1,571 $

Der Markt preist eine deutliche Gewinnreaktion ein, mit einer impliziten eintägigen Bewegung von 4,09 % nach dem Bericht. Dies ist besonders bemerkenswert angesichts der historischen Tendenz von Apple, mit einer durchschnittlichen Gewinnüberraschung von 7,23 % in den letzten Quartalen positiv zu überraschen.

Die Zukunft des iPhones

Das iPhone-Segment ist nach wie vor entscheidend für den Erfolg von Apple, und die jüngsten Daten deuten auf gemischte Signale hin. Die ersten iPhone-16-Verkäufe in China haben vielversprechende Ergebnisse gezeigt, mit einem Anstieg von 20 % in den ersten drei Wochen im Vergleich zum Vorgängermodell. Bemerkenswert ist, dass die Verbraucher sich für höherwertige Modelle interessieren, wobei die Pro- und Pro Max-Versionen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen Verkaufsanstieg von 44 % verzeichnen. Berichte über mögliche Kürzungen der Bestellungen um etwa 10 Millionen Einheiten im Zeitraum vom 4. Quartal 2024 bis zum 2. Quartal 2025, die vor allem die Modelle der unteren Preisklasse betreffen, haben jedoch bei den Investoren einige Bedenken ausgelöst.

Worauf sollte man noch achten?

Die Integration künstlicher Intelligenz in Apples Ökosystem hat sich für Investoren als ein Schwerpunktbereich herausgestellt. Das Unternehmen hat kürzlich iOS 18.1 mit KI-basierter Apple Intelligence auf den Markt gebracht, das verbesserte Schreibwerkzeuge, Fotobearbeitungsfunktionen und ein verbessertes Benachrichtigungsmanagement bietet. Diese Funktionen sind zwar derzeit auf den neuesten iPhone-Modellen verfügbar, der Zeitplan für ihre Einführung in China ist jedoch noch ungewiss, obwohl die Verfügbarkeit in der Europäischen Union für April 2025 bestätigt wurde.

Apples Segment „Services“ ist weiterhin ein Lichtblick im Portfolio des Unternehmens, trägt zwischen 25 und 30 % zum Gesamtumsatz bei und behauptet seine Position als profitabelste Sparte. Analysten erwarten, dass der Umsatz im Dienstleistungsbereich im Vergleich zum Vorjahr um 13 % steigen wird, was leicht unter dem Wachstum von 14 % im Vorquartal liegt, aber immer noch ein beeindruckendes zweistelliges Wachstum bedeutet. Dieses Segment, zu dem der App Store, Apple Pay, Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade und iCloud gehören, ist für Apples Wachstumsstory und Gewinnmargen immer wichtiger geworden.

Auch andere Produktkategorien sind vielversprechend: Der Umsatz mit iPads soll im Jahresvergleich um 10 % steigen, nachdem er im Vorquartal aufgrund der Einführung neuer Modelle bereits um 24 % gestiegen war. Die Ergebnisse des aktuellen Quartals werden teilweise die Auswirkungen der jüngsten Produkteinführungen widerspiegeln, darunter die AirPods Max.

Mit Blick auf die Zukunft werden sich die Anleger besonders auf die Kommentare des Managements zu mehreren Schlüsselbereichen konzentrieren: die umfassendere Einführungsstrategie für Apple Intelligence- und KI-Funktionen, Pläne für das Vision Pro-Headset angesichts von Berichten über eine reduzierte Produktion, Strategien zur Bewältigung des wettbewerbsintensiven chinesischen Marktes und die Nachhaltigkeit des Wachstums im Dienstleistungsbereich. Darüber hinaus werden alle zukunftsgerichteten Indikatoren zum iPhone-16-Zyklus für die Marktstimmung von entscheidender Bedeutung sein.

Apple Chartanalyse - Daily

Der Preis liegt derzeit knapp über dem 23,6 %-Fibonacci-Retracement-Level und zwischen dem 30- und 50-Tage-SMA. Für Bullen ist es wichtig, über dem 23,6 %-Fibonacci-Niveau und dem 50-Tage-SMA zu bleiben, um die Dynamik aufrechtzuerhalten. Wenn diese Unterstützung versagt, könnten Bären auf einen erneuten Test des 100-Tage-SMA drängen. Der RSI deutet auf eine rückläufige Tendenz hin und zeigt eine Divergenz mit niedrigeren Hochs und Tiefs, während der MACD ebenfalls allmählich rückläufig wird, was auf eine potenzielle Abwärtsdynamik hindeutet.

Quelle: xStation5 von XTB