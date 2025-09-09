APPLE-Aktie & Aktien News: iPhone 17, neue Apple Watch & AirPods vorgestellt

🍏 APPLE-Aktie & Aktien News: iPhone 17, neue AirPods & Apple Watch vorgestellt 📌 Key Takeaways APPLE-Aktie fällt leicht um 0,5 %, trotz Vorstellung von iPhone 17, neuer AirPods und Apple Watch. Preispolitik: Keine Preissteigerung bei AirPods & Apple Watch, möglicher Aufschlag von 50–100 USD beim iPhone 17. Zukunftsfokus: Neue Gesundheits- & KI-Funktionen sollen Wachstum in Bereichen wie AI & Digital Health sichern. ► APPLE | WKN: 865985 | ISIN: US0378331005 | Ticker: AAPL 📰 Einleitung Der US-Techgigant Apple (AAPL.US) präsentierte heute eine Reihe neuer Produkte – darunter das iPhone 17, neue AirPods Pro 3 und die Apple Watch Series 11 & Ultra 3. Trotz der großen Aufmerksamkeit reagierte die APPLE-Aktie nur moderat und gab leicht um 0,5 % nach. Anleger bleiben vorsichtig, da die Märkte die Preispolitik und den Mehrwert der neuen Features kritisch einschätzen. 📱 iPhone 17 – Farben, Features & Preise Neue Farben: Lavendel, Mist Blue, Schwarz, Weiß, Sage .

Ceramic Shield 2 : dreimal kratzfester.

iOS 26 : „Liquid Glass“-Design, auch für ältere Geräte.

Preiserwartung: Analysten (u. a. Dan Ives, Wedbush) rechnen mit +50–100 USD aufgrund von Zöllen. ⌚ Apple Watch Series 11 & Ultra 3 Preise unverändert : SE 3: ab 249 USD Series 11: ab 399 USD Ultra 3: ab 799 USD

Watch Series 11 : dünnste Apple Watch, 5G-Modem, bessere Effizienz, 24h Akkulaufzeit .

Health Feature : Bluthochdruck-Monitoring (wartet auf FDA-Zulassung).

Watch Ultra 3: neues Display, Satellitenverbindung, 5G-Support. 🎧 AirPods Pro 3 Preis : unverändert 249 USD, ab 19. September verfügbar.

Neue Features : Echtzeit-Übersetzung von Gesprächen (AI-basiert). Verbesserte Geräuschunterdrückung & räumlicher Klang. 8 Stunden Akkulaufzeit . Fünf Größenoptionen für optimalen Sitz.

✅ Fazit Die heutigen Produktvorstellungen zeigen: Apple setzt stark auf Innovation in den Bereichen KI und Gesundheit. Dennoch reagiert die APPLE-Aktie verhalten – Anleger erwarten mehr Klarheit bei der Preispolitik. Während das iPhone 17 dank möglicher Preisanpassungen für höhere Umsätze sorgen könnte, belasten unveränderte Preise bei AirPods und Watch die Margen. Für langfristige Investoren bleibt Apple jedoch ein zentraler Player im Tech-Sektor, unterstützt durch hohe Nachfrage und eine treue Nutzerbasis. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen APPLE Aktie Chart (D1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.