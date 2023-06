Apple Inc. (AAPL.US) steht kurz davor, das erste Unternehmen mit einem Marktwert von 3 Billionen Dollar zu werden, da die Aktie am heutigen Freitag um mehr als 1,8% steigt und eine Marktkapitalisierung von 3,03 Billionen Dollar erreicht. Die jährliche Rendite der Apple-Aktien liegt bei 50% und hat den Wert des Unternehmens um mehr als 940 Milliarden Dollar erhöht. Dieser Meilenstein zeigt die Dominanz der großen Technologieunternehmen.

Die Wall Street ist nach wie vor optimistisch gegen√ľber der Apple-Aktie, da die Citi damit begonnen hat, Apple mit einer Kaufempfehlung zu versehen, was ein zus√§tzliches Kurspotenzial von 30% bedeutet und Apple in die N√§he einer Bewertung von 4 Billionen Dollar bringt. Die Aktie des Unternehmens hat jedoch das durchschnittliche Kursziel der Analysten √ľbertroffen, was darauf hindeutet, dass die erwarteten Gewinne auf dem derzeitigen Niveau begrenzt sind.

Trotz der beeindruckenden Performance bleiben die Bedenken hinsichtlich der Bewertung von Apple bestehen. Die Aktie wird mit dem 30-fachen der gesch√§tzten Gewinne f√ľr die n√§chsten 12 Monate gehandelt, was einen Aufschlag gegen√ľber dem langfristigen Durchschnittswert und auch gegen√ľber dem Nasdaq 100 Index bedeutet.

Der Kurs der Apple-Aktie (AAPL.US) hat St√§rke und ein positives Momentum gezeigt, wobei der aktuelle Kurs von 192 $ einen Anstieg von 1,76 % auf Tagesbasis bedeutet. Die Aktie hat ihr bisheriges Allzeithoch von 182 $ √ľbertroffen, was auf eine potenzielle Aufw√§rtsbewegung und einen Durchbruch in neues Kursgebiet hinweist. Die blaue Linie auf dem Chart zeigt, dass sich die Aktie weiterhin in einem starken Aufw√§rtstrend befindet, was auf eine anhaltend positive Stimmung und Nachfrage seitens der Anleger schlie√üen l√§sst.

Quelle: xStation5 von XTB

 

