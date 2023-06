Apple präsentiert brandneues Produkt 💥 - WWDC23 Kurzzusammenfassung

Apple Jahreskonferenz WWDC23

Im Jahr 2023 findet die Worldwide Developers Conference von Apple vom 5. bis 9. Juni in einem Online-Format statt. Der erste Tag der Konferenz begann mit der Vorstellung brandneuer Produkte und der Ank√ľndigung ehrgeiziger neuer Updates f√ľr aktuelle Produkte.

 

Neue Produktank√ľndigungen:

Apple Vision Pro: Dieses neue Ger√§t l√§utet die √Ąra des Spatial Computing ein, in der digitale Inhalte nahtlos mit dem physischen Raum verschmelzen. MacBook Air 15: Das beliebteste Apple-Notebook ist jetzt mit einem ger√§umigen 15-Zoll-Liquid-Retina-Display ausgestattet und bietet dank des M2-Chips eine Akkulaufzeit von bis zu 18 Stunden.. Mac Studio: Dieses Ger√§t bietet die Leistung der n√§chsten Generation mit M2 Max- und M2 Ultra-Chips, die eine herausragende Leistung und umfassende Konnektivit√§t in einem kompakten Format bieten. Mac Pro: Dies ist eine bahnbrechende Kombination aus Apple Siliziumleistung und PCIe-Erweiterung f√ľr spezielle Workflows. Jede Konfiguration ist mit dem neuen M2 Ultra ausgestattet, dem bisher leistungsst√§rksten und f√§higsten Chip von Apple. iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma, und watchOS 10: Apple hat neue Updates f√ľr seine Betriebssysteme vorgestellt, die neue Funktionen und Verbesserungen f√ľr iPhone, iPad, Mac und Apple Watch bieten.

 

Apple Vision Pro

In diesem Jahr lag das Hauptaugenmerk auf der Einf√ľhrung eines neuen Produkts namens Apple Vision Pro. Aus Sicht der Investoren ist dies eine bedeutende Entwicklung, da es Apples Einstieg in den Markt f√ľr Spatial Computing und Augmented Reality darstellt - ein v√∂llig neuer Produktzweig.

Apple Vision Pro: Dies ist eine neue Art von Computer, der die Realität erweitert, indem er die reale Welt mit der digitalen Welt verschmilzt. Es ist das erste Apple Produkt, durch das man hindurchschaut, nicht auf das man schaut. Es ermöglicht den Nutzern, digitale Inhalte so zu sehen, zu hören und mit ihnen zu interagieren, als ob sie sich in ihrem physischen Raum befänden.

Spatial Computing: Apple Vision Pro f√ľhrt die Nutzer in die Welt des Spatial Computing ein. Dies ist eine neue Dimension leistungsstarker pers√∂nlicher Technologie, die es den Nutzern erm√∂glicht, ihre Apps √ľberall zu verwenden und sie in jeder gew√ľnschten Gr√∂√üe darzustellen. Au√üerdem k√∂nnen Nutzer damit Fotos und Videos aufnehmen und ihre wichtigsten Erinnerungen auf eine v√∂llig neue Art und Weise wiedererleben.

3D Interface: Das Ger√§t verf√ľgt √ľber eine vollst√§ndig dreidimensionale Schnittstelle, die nur mit den Augen, den H√§nden und der Stimme gesteuert werden kann. Es verf√ľgt au√üerdem √ľber eine Funktion namens "eyesight", "die den Nutzern hilft, mit den Menschen um sie herum in Verbindung zu bleiben. N√§hert man sich einer Person, die Vision Pro tr√§gt, f√ľhlt sich das Ger√§t transparent an und l√§sst den Benutzer sehen, w√§hrend es auch die Augen des Benutzers anzeigt. Wenn ein Benutzer in eine Umgebung eintaucht oder eine App verwendet, gibt EyeSight anderen visuelle Hinweise darauf, worauf sich der Benutzer konzentriert."

Applications: Das Ger√§t kann f√ľr Arbeit, Unterhaltung und Kommunikation verwendet werden. Es kann den ganzen Tag √ľber genutzt werden, wenn es an die Steckdose angeschlossen ist, und bis zu zwei Stunden mit einem externen Hochleistungsakku. Es funktioniert auch nahtlos mit dem bekannten Bluetooth-Zubeh√∂r wie Magic Trackpad und Magic Keyboard.

Advanced Technology: Das Ger√§t wird von Apples M2-Chip und einem neuen Chip namens R1 f√ľr die Sensorverarbeitung in Echtzeit angetrieben. Au√üerdem verf√ľgt es √ľber ein hochleistungsf√§higes Eye-Tracking-System und ein einzigartiges gebogenes OLED-Panel mit einer linsenf√∂rmigen Linse f√ľr die Sehfunktion.

Partnership with Disney: Apple k√ľndigte eine Partnerschaft mit Disney an, die Disney+ ab dem ersten Tag auf den Apple Vision Pro bringen wird. Dies k√∂nnte die Attraktivit√§t des Ger√§ts steigern und seine Marktreichweite erh√∂hen. Diese Partnerschaft ist von Bedeutung, da sie die Attraktivit√§t des Ger√§ts steigern und seine Marktreichweite erh√∂hen k√∂nnte. Bob Iger, CEO von Disney, √§u√üerte sich enthusiastisch und optimistisch √ľber die Partnerschaft und erkl√§rte, dass Apple Vision Pro es Disney erm√∂glichen wird, sehr pers√∂nliche Erlebnisse zu schaffen, die die Fans n√§her an die Figuren bringen, die sie lieben, und sie tiefer in ihre Geschichten eintauchen lassen.

 

Aus Anlegersicht kann die Einf√ľhrung von Apple Vision Pro m√∂glicherweise erhebliche Auswirkungen auf die k√ľnftigen Einnahmen und die Marktposition von Apple haben. Sie stellt Apples Einstieg in eine neue Produktkategorie dar und k√∂nnte neue Einnahmequellen erschlie√üen.

 

