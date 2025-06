Apple versucht, im KI-Wettlauf aufzuholen

Apple, einst unangefochtener Marktführer im Bereich Verbrauchertechnologieprodukte, hinkt nun im Wettlauf um die Vorherrschaft im Bereich der künstlichen Intelligenz hinter seinen Konkurrenten hinterher. Während Google und Microsoft bahnbrechende generative KI-Funktionen präsentieren – von fortschrittlichen Programmierassistenten bis hin zur Echtzeit-Generierung von Musik und Videos –, konzentriert sich Apple auf der WWDC 2025 eher auf inkrementelle Veränderungen als auf Revolutionen, wie es in der Vergangenheit, vor allem während der Ära von Steve Jobs, der Fall war. Die wichtigste Neuerung ist die Freigabe eigener KI-Modelle für Drittentwickler, deren Umfang (3 Milliarden Parameter) jedoch weit hinter den neuesten Errungenschaften der Konkurrenz zurückbleibt. Andererseits darf man nicht vergessen, dass der Endnutzer von Apple-Produkten der Verbraucher ist und nicht ein großes Unternehmen. Dennoch wurde die bahnbrechende, auf großen Sprachmodellen basierende Siri-Sprachsteuerung erneut verschoben, und andere erwartete KI-Funktionen, wie eine neue Health-App, werden frühestens 2026 erscheinen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Design und Ökosystem: Apple setzt auf seine Stärken Angesichts der Verzögerungen im Bereich der künstlichen Intelligenz betont Apple seine traditionellen Stärken: Produktdesign und Konsistenz des Ökosystems. In diesem Jahr präsentiert das Unternehmen eine neue „Solarium”-Oberfläche – ein aufgefrischtes Design mit Transparenz und Lichteffekten, das iOS 26, iPadOS 26 und macOS 26 umfassen wird. Zum ersten Mal seit 2007 wird die Telefon-App komplett überarbeitet, und eine neue, zentrale Spiele-App soll die Position von Apple im Gaming-Segment stärken. Allerdings darf man nicht vergessen, dass die Konkurrenz durch Nintendo und Sony nach wie vor sehr stark ist. Ist die finanzielle Lage von Apple weiterhin solide? In den letzten Monaten konnte das Unternehmen keine spektakulären Ergebnisse vorweisen: Aktienkurs: Mit einem Rückgang von 18 % seit Jahresbeginn gehört das Unternehmen zu den schwächsten der Mag7-Gruppe. Es liegt nur hinter Tesla, das erheblich unter den Turbulenzen zwischen Musk und Trump gelitten hat.

Umsatz und Nettogewinn: Der Umsatz des Unternehmens belief sich auf 95,3 Milliarden US-Dollar bei einer operativen Marge von 31,5 %. Allerdings verzeichnet das Unternehmen einen deutlichen Rückgang des Umsatzwachstums (CAGR) auf 2,0 % im letzten Jahr und 8,5 % in den letzten 5 Jahren. Der Gewinn belief sich auf 23,8 Milliarden US-Dollar bei einer Nettomarge von 24 %. Die CAGR für das letzte Jahr war mit -3,4 % negativ, die 5-Jahres-Nettowachstumsdynamik lag bei 11,1 %.

Analystenempfehlungen: Von 58 Analysten empfehlen nur 34 „Kaufen“ – ein im Vergleich zu anderen Technologieunternehmen sehr geringer Prozentsatz. Das Unternehmen hat auch mehrere „Verkaufen“-Empfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel für die nächsten 12 Monate liegt bei 227,8 US-Dollar, was einem Anstieg von fast 12 % entspricht. Strategische Risiken: Zölle, China und Hardware-Wettbewerb Die Probleme von Apple enden nicht mit KI. Das Unternehmen sieht sich mit steigenden Zollkosten (geschätzt auf 900 Millionen US-Dollar in diesem Quartal) konfrontiert und muss seine stark von China abhängige Lieferkette schnell wieder aufbauen. Die iPhone-Verkäufe in China sind um über 20 % zurückgegangen, wodurch Apple auf den fünften Platz in diesem Markt zurückgefallen ist. Hardware-Konkurrenten wie Meta und OpenAI (in Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Apple-Designer Jony Ive) zeigen zunehmend, dass sie in der Lage sind, Apple auf dem Markt für Premium-Hardware Konkurrenz zu machen. Investoren und Verbraucher bleiben loyal Trotz der Herausforderungen kann Apple weiterhin auf eine loyale Nutzerbasis, margenstarke Dienstleistungen und einen soliden Cashflow zählen. Diese Stärken tragen dazu bei, eine relativ hohe Bewertung aufrechtzuerhalten, auch wenn das Wachstum weit hinter der Konkurrenz zurückbleibt. Apple wird zunehmend als „sicherer Hafen” an der Börse wahrgenommen und weniger als Wachstumsmotor. Das Unternehmen blieb in den letzten Wochen hinter dem breiter gefassten Technologieindex Nasdaq 100 zurück. Quelle: xStation5 von XTB GEWUSST WIE! Auch an der Börse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 Börsen-Tutorials für alle Anfänger und Einsteiger.

