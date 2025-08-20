Fed-Protokoll sorgt für Unsicherheit Das Protokoll der jüngsten Sitzung des Offenmarktausschusses (FOMC) der US-Notenbank wurde von den Märkten als hawkisch gewertet. Die Fed-Mitglieder zeigten sich stärker besorgt über die Inflation als über den Arbeitsmarkt. Da die Sitzung jedoch vor den schwachen US-Arbeitsmarktdaten im Juli stattfand, bleibt die Haltung der Notenbank unklar. Neue Impulse für die Börse heute erwarten Anleger von der Rede von Fed-Chef Jerome Powell auf dem Symposium in Jackson Hole. US-Dollar und US-Aktienmärkte Der US-Dollar legte nach Veröffentlichung des Protokolls leicht zu. An der Wall Street setzten die Verluste fort: Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Nasdaq / US100-Futures: −1,1 %

S&P 500 / US500: −0,65 % Damit bleibt die Stimmung an der Börse aktuell angespannt. Europäische Aktien unter Druck Auch in Europa setzt sich die schwache Entwicklung fort. Der DAX fiel um 0,45 %, besonders der Verteidigungssektor gab nach. Anleger fürchten, dass mögliche Friedensverhandlungen zu geringeren Militärausgaben führen könnten. Asien mit gemischten Ergebnissen Während der Shanghai Composite Gewinne verzeichnete, fiel der Nikkei 225 um 1,5 %. Die People’s Bank of China beließ ihre Leitzinsen unverändert. Zinsentscheidung in Neuseeland Die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) senkte die Zinsen wie erwartet auf 3,0 %. Das begleitende Statement deutete auf mögliche weitere Senkungen hin. Der neuseeländische Dollar verlor daraufhin 1 % gegenüber dem US-Dollar. Inflation in UK und Eurozone Großbritannien: Inflation bei 3,8 % (über den Erwartungen), getrieben von hohen Dienstleistungspreisen. Das britische Pfund schwächte sich dennoch gegenüber dem US-Dollar ab.

Eurozone: Endgültige Inflationsrate bestätigt bei 2,0 %. Politische Einflüsse: Trump und die Fed Donald Trump forderte den Rücktritt von Fed-Gouverneurin Cook wegen angeblicher Betrugsvorwürfe. Sollte Cook zurücktreten, könnte Trump eine eigene Kandidatin in den Fed-Gouverneursrat bringen – mit potenziellen Folgen für die Geldpolitik und die Börse heute. Rohölpreise im Fokus Die Rohölpreise versuchen sich zu stabilisieren. Die US-Rohölvorräte sanken um 6 Mio. Barrel – deutlich stärker als erwartet. Auch die Benzinvorräte gingen zurück, während Destillatvorräte stärker anstiegen als prognostiziert. Unternehmensnachrichten bewegen die Börse aktuell Target: Gewinn über Erwartungen, Aktie fällt dennoch um 7 %.

Lowe’s: Kurs legt nach Zahlen leicht um 0,5 % zu.

Estée Lauder: Aktie verliert nach pessimistischer Prognose für 2025. Riksbank bleibt vorsichtig Die schwedische Riksbank beließ ihren Leitzins bei 2 %. Künftige Senkungen sind abhängig von Inflation und Konjunktur.

