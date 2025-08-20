Politischer Druck auf die Federal Reserve Donald Trump hat die Fed-Gouverneurin der US-Notenbank, Lisa Cook, auf Truth Social zum sofortigen Rücktritt aufgefordert. Mit den Worten „Cook muss sofort zurücktreten!!!!“ verstärkt der US Präsident seine Kampagne gegen die Federal Reserve. Beobachter sehen darin einen massiven Angriff auf die Unabhängigkeit der wichtigsten Finanzinstitution der USA – mit potenziellen Folgen für Börse aktuell und den US Dollar. Betrugsvorwürfe als Vorwand Hintergrund von Trumps Forderung sind Anschuldigungen von Bill Pulte, Direktor der Federal Housing Finance Agency (FHFA) und enger Verbündeter Trumps. Pulte wirft Cook vor, Hypothekenunterlagen manipuliert zu haben, um bessere Kreditkonditionen zu erhalten. Experten vermuten jedoch, dass es Trump in Wahrheit darum geht, die Mehrheiten im geldpolitischen Ausschuss (FOMC) zu verschieben. Ein Rücktritt Cooks könnte ihm näher an dieses Ziel bringen. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Fed-Mehrheiten und mögliche Zinssenkungen Aktuell ist die Zusammensetzung des FOMC stark umkämpft. Mitglieder wie Waller, Bowman oder Miran könnten künftige Zinssenkungen unterstützen, während andere wie Goolsbee schwerer einzuschätzen sind. Sollte Trump seinen Einfluss weiter ausbauen, könnte dies direkte Auswirkungen auf die Geldpolitik haben – und damit auf US Dollar aktuell und weltweite Märkte. Systematischer Krieg gegen die Fed Seit Beginn seiner zweiten Amtszeit attackiert Trump regelmäßig den Fed-Vorsitzenden Jerome Powell und fordert drastische Zinssenkungen um bis zu drei Prozentpunkte. Ein solch radikaler Schritt birgt die Gefahr einer Inflationsspirale und würde die Stabilität der US-Wirtschaft gefährden. Analysten warnen bereits, dass eine Eskalation die Rolle des Dollars als Weltreservewährung bedrohen könnte. Auswirkungen auf Börse und US Dollar aktuell ►EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Die Finanzmärkte reagieren extrem sensibel auf Trumps Aussagen. Sollte Powell unter Druck geraten oder gar entlassen werden, erwarten Experten massive Marktverwerfungen: Ein Einbruch des US Dollar aktuell um 3–4 %

Ein Kollaps des US-Anleihemarktes

Steigende Renditen von bis zu 5,5 % bei 10-jährigen Anleihen

Studien zeigen, dass politischer Druck auf die Fed in der Vergangenheit stets zu höherer Inflation führte – ohne wirtschaftlichen Nutzen. Das Beispiel Türkei unter Präsident Erdogan verdeutlicht die Gefahren: Mit einer Inflation von 75 % und einem Währungscrash gilt die Türkei als abschreckendes Beispiel. Auch für die USA könnte eine Untergrabung der Fed-Unabhängigkeit zu einem massiven Vertrauensverlust am Markt führen. Unterstützung für Powell in Jackson Hole Internationale Zentralbanker – darunter EZB-Präsidentin Christine Lagarde – stellen sich hinter Powell und verteidigen die Unabhängigkeit der Fed. Sie betonen, dass nur eine unabhängige Geldpolitik den US Dollar aktuell als Leitwährung sichern kann. Auch Finanzgrößen wie Jamie Dimon (JPMorgan) warnen vor irreversiblen Schäden, sollte Trump seinen Druck weiter erhöhen. Fazit: Börse aktuell zwischen Unsicherheit und Risiko Während sich der EUR/USD leicht Richtung 1,1700 bewegt, bleibt die Lage an den Märkten angespannt. Jede neue Attacke Trumps könnte eine Kettenreaktion auslösen – mit weitreichenden Folgen für die Börse aktuell, den US Dollar und die Stabilität des internationalen Finanzsystems.

