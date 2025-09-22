Applied Digital Aktie im KI-Hype – Aktien kaufen oder lieber vorsichtig sein? 💻

Einleitung Die Applied Digital Aktie zählt zu den größten Profiteuren des aktuellen KI-Booms. Nachdem Konkurrent Nebius mit Microsoft einen Milliarden-Deal abgeschlossen hat, rückten auch Aktien wie Applied Digital in den Fokus der Anleger. Doch trotz der Chancen auf lukrative Aufträge bleibt das Investment riskant. Anleger stellen sich daher die Frage: Sollte man Applied Digital Aktien kaufen oder ist Vorsicht geboten? ► Applied Digital | WKN: A3DHHB | ISIN: US0381692070 | Ticker: APLD ✅ Drei Key Takeaways 📈 Kursfantasie durch KI-Rechenzentren Applied Digital profitiert vom „Sympathy Play“ durch den Microsoft–Nebius-Deal (17,4 Mrd. USD)

Nachfrage nach KI-Rechenzentren ist hoch, weitere Großaufträge für Applied Digital möglich

Branchenumfeld bleibt stark wachstumsorientiert 🤖 Chancen durch steigende Nachfrage CEO von CoreWeave: „KI-Unternehmen bekommen nicht genug Rechenleistung“

Unternehmen wie Applied Digital stehen im Fokus, wenn Hyperscaler zusätzliche Kapazitäten benötigen

Positive Marktstimmung trieb die Aktie zuletzt stark an ⚠️ Hohe Risiken für Anleger Applied Digital ist bereits hoch verschuldet

Optionen: neue Kredite zu hohen Zinsen oder Kapitalerhöhung → Verwässerung für Aktionäre

Risiko: Wenn die Nachfrage nachlässt, bleiben Verluste bei hochspekulativen Investments 📊 Fundamentaldaten zur Applied Digital Aktie (2025) Kennzahl Wert / Info Branche KI-Rechenzentren, Infrastruktur Kurstreiber Microsoft–Nebius-Deal (17,4 Mrd. USD) Risiko Hohe Verschuldung, mögliche Verwässerung Marktchance Wachsende Nachfrage nach KI-Infrastruktur Anlagesicht Hochspekulativ, nur als Beimischung Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen 🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Aktienmarkt für Anfänger: Alles, was Sie wissen müssen Ein hervorragender Einstieg, um deine Leser mit grundlegenden Aktienkonzepten vertraut zu machen und den Kontext zu schaffen, warum man überhaupt in Aktien wie Google investieren sollte. Was ist eine Marktanalyse? Strategien für Anleger & Trader Ergänzt deine Analyse perfekt, indem es erklärt, wie man strukturierte Marktanalysen durchführt – genau das, was du bei der Bewertung des Kartellurteils und der Kursentwicklung bei Google durchführen solltest. Trading für Anfänger: So gelingt Ihr Einstieg an der Börse Ergänzt den Abschnitt zur langfristigen Investmentstrategie: eine tolle Ressource für Leser, die Ahnung vom Aktienkauf erlangen wollen. 🧠 Fazit: Applied Digital Aktie – Aktien kaufen oder meiden? Die Applied Digital Aktie bietet enorme Chancen durch den Boom im Bereich KI-Rechenzentren. Das Unternehmen könnte mittelfristig von weiteren Großaufträgen profitieren. Gleichzeitig belasten jedoch die hohe Verschuldung und die Gefahr einer Kapitalverwässerung. Für risikobereite Anleger kann die Aktie eine spekulative Beimischung sein. Konservative Investoren sollten beim Aktien kaufen jedoch Zurückhaltung üben. Applied Digital Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link ❓ FAQ – Applied Digital Aktie 1. Warum ist die Applied Digital Aktie zuletzt gestiegen?

Die Applied Digital Aktie profitierte vom KI-Hype und vom Milliarden-Deal zwischen Microsoft und Nebius, der Anlegerfantasie auf ähnliche Aufträge bei Applied Digital befeuerte. 2. Sollte man jetzt Applied Digital Aktien kaufen?

Für risikobewusste Anleger könnte ein Einstieg interessant sein, da die Nachfrage nach KI-Rechenzentren hoch ist. Aufgrund der hohen Verschuldung sollten Investoren aber nur mit einer kleinen Depotbeimischung agieren. 3. Welche Chancen hat die Applied Digital Aktie?

Das Unternehmen könnte durch den steigenden Bedarf an Rechenleistung weitere Großaufträge gewinnen. Besonders die starke Nachfrage von KI-Unternehmen eröffnet Wachstumspotenzial. 4. Welche Risiken bestehen für Anleger?

Applied Digital ist hoch verschuldet. Um Kapital zu beschaffen, könnten Kapitalerhöhungen nötig werden, die bestehende Aktionäre verwässern würden. Zudem hängt die Nachfrage stark vom weiteren KI-Boom ab. 5. Wie ist die Applied Digital Aktie charttechnisch einzuordnen?

Kurzfristig zeigt die Aktie starkes Momentum, getrieben von Marktstimmung. Mittel- bis langfristig bleibt das Papier jedoch spekulativ und anfällig für Rückschläge.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.