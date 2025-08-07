📰 Forex News: EURUSD aktuell steigt nach schwachen US-Arbeitsmarktdaten Die heute veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten signalisieren eine Abkühlung der wirtschaftlichen Dynamik – mit klaren Auswirkungen auf den Forex-Markt und insbesondere auf den EUR/USD-Kurs. Hier die wichtigsten Fakten und eine erste Marktreaktion: 📊 Wichtige US-Wirtschaftsdaten im Überblick US Initial Jobless Claims (W/W) zum 2. August:

226.000 (erwartet: 222.000; vorher: 218.000; revidiert: 219.000)

→ Höher als erwartet – ein Zeichen für zunehmende Schwäche am US-Arbeitsmarkt.

US Unit Labour Costs Q2 (vorläufig):

+1,6 % (erwartet: +1,5 %; vorher: +6,6 %)

→ Kosten steigen moderat – eine Normalisierung nach der starken Vorperiode.

Nonfarm Productivity Q2 (vorläufig):

+2,4 % (erwartet: +2,0 %; vorher: -1,5 %)

→ Produktivitätserholung stützt kurzfristig den Inflationsausblick. 📉 EURUSD aktuell reagiert mit Kursanstieg Die leicht über den Erwartungen liegenden Zahlen bei den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe werden von Marktteilnehmern als weiteres Zeichen eines nachlassenden US-Arbeitsmarkts gewertet. Diese Entwicklung stärkt die Spekulationen auf eine frühere Zinssenkung der US-Notenbank (Fed). Dementsprechend sehen wir EURUSD aktuell im Aufwärtstrend, da sich die Zinsdifferenzerwartung zugunsten des Euro verschiebt. Trader positionieren sich verstärkt für einen schwächeren US-Dollar. 📌 Fazit für den Devisenhandel Die heutigen Forex News liefern wichtige Impulse für den EUR/USD-Handel. Eine anhaltend schwache Entwicklung am US-Arbeitsmarkt könnte den Euro weiter stärken – besonders, wenn die Fed schneller als erwartet zu einer expansiven Geldpolitik übergeht. 👉 EURUSD aktuell beobachten – weitere Impulse könnten mit den anstehenden US-Inflationszahlen folgen.

