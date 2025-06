Arista Networks fällt um 6 % aufgrund der Partnerschaft von Nvidia Spectrum-X mit Meta Platform 📉

Arista Networks (ANET.US) verzeichnete gestern einen Kursrückgang von über 6 %, nachdem bekannt wurde, dass Google Cloud und Meta – einer der wichtigsten Kunden von Arista – sich für NVIDIA Spectrum-X Ethernet-Switches entschieden haben. Diese Nachricht unterstreicht zwar die rasante Entwicklung des Marktes für KI-Netzwerke, bedeutet jedoch nicht zwangsläufig eine dauerhafte Bedrohung für die Position von Arista. NVIDIA gewinnt im Netzwerkbereich zunehmend an Boden: Der Jahresumsatz von Spectrum-X liegt bei rund 8 Milliarden US-Dollar , und das Unternehmen ist über seine SiliconOne -Plattform eine Partnerschaft mit Cisco eingegangen.

Nexthop AI , ein neues Start-up-Unternehmen, das vom ehemaligen CFO von Arista gegründet wurde, ist in den Switch-Markt eingestiegen und verschärft damit den Wettbewerb.

Dennoch hat Arista laut Daten von Dell'Oro seinen Marktanteil bei AI-Ethernet-Backend-Switches von 6 % auf 11 % im Jahr 2024 fast verdoppelt.

Zusammen könnten NVIDIA und Cisco bis 2025 einen Umsatz von rund 2,4 Milliarden US-Dollar im Switch-Bereich erzielen – verglichen mit 7,5 bis 8 Milliarden US-Dollar für Arista, für das Switches das Kerngeschäft darstellen. Die Einführung von NVIDIA Ethernet durch Meta könnte darauf hindeuten, dass die Nachfrage nach KI-Ethernet-Infrastruktur derzeit die Lieferkapazität von Arista übersteigt – auch wenn dessen Lösungen technisch überlegen bleiben. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen NVIDIA könnte von Cross-Selling profitieren, indem es Spectrum-X mit GPU-Verträgen bündelt, um die Einführung zu beschleunigen.

Allerdings ist Arista ein reines Netzwerkunternehmen mit tief verwurzelter Expertise und einer starken akademischen Basis – etwas, das NVIDIA noch aufbauen muss. Unterdessen sieht sich Cisco , der Ethernet-Partner von NVIDIA, bei der Implementierung modernster KI-Lösungen mit eigenen Skalierbarkeits- und technischen Einschränkungen konfrontiert.

Zum jetzigen Zeitpunkt scheint die ungedeckte Nachfrage – und nicht der direkte Wettbewerb – der wichtigste Treiber auf dem Markt für Rechenzentrumsnetzwerke zu sein. Vor diesem Hintergrund erscheint die Diversifizierung der Lieferanten durch die Big Tech-Unternehmen nur natürlich, und Arista spielt trotz der Überraschungen auf dem Markt hinsichtlich der Beschaffungsstrategie von Meta weiterhin eine führende Rolle. Arista steigerte seinen Umsatz im ersten Quartal 2025 um fast 4 % gegenüber dem Vorquartal und um 27 % gegenüber dem Vorjahr. Die Ergebnisse für das zweite Halbjahr könnten sogar noch besser ausfallen, insbesondere wenn die bevorstehenden Zollverhandlungen die Marktbedenken zerstreuen. ANET.US Chartanalyse – Stunde: Die Aktie zeigt Anzeichen einer Überverkaufssituation mit einem RSI unter 20 und ist unter das 38,2 %-Fibonacci-Retracement des Abwärtstrends vom Februar gefallen. Dennoch hat sich die Aktie um fast 35 % gegenüber den Tiefstständen vom April erholt, und der aktuelle Rückgang könnte eher auf verstärkte Gewinnmitnahmen als auf eine strukturelle Veränderung hindeuten.  Die ANET-Aktie fiel unter die EMA200 (rote Linie) bei 92 USD pro Aktie, was auf eine mögliche Trendumkehr hindeutet. Die 90-USD-Marke wird eine wichtige Widerstandsmarke für den Aktienkurs darstellen. Heute verliert die ANET-Aktie im vorbörslichen Handel in den USA fast 1 %.  Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:  Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

