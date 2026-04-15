ASML Aktie: Starke Zahlen treiben Börse aktuell – Q1 2026 Analyse

Die ASML Aktie steht im Fokus der Börse aktuell, nachdem das Unternehmen ein außergewöhnlich starkes erstes Quartal 2026 vorgelegt hat. Die Ergebnisse lagen am oberen Ende der eigenen Prognose, während der Gewinn je Aktie deutlich über den Erwartungen lag. Zusätzlich hat ASML den Ausblick für das Gesamtjahr angehoben – ein klares Signal für robuste Nachfrage trotz geopolitischer Unsicherheiten.

► ASML WKN: A1J4U4 | ISIN: NL0010273215 | Ticker: ASML (Nasdaq)

Starke Quartalszahlen bestätigen Wachstumstrend

ASML erzielte im ersten Quartal einen Umsatz von rund 8,8 Milliarden Euro, begleitet von einem Nettogewinn von 2,8 Milliarden Euro. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,15 Euro und damit deutlich über den Markterwartungen.

Weitere Kennzahlen im Überblick:

Bruttomarge: 53 % (oberes Ende der Prognose)

(oberes Ende der Prognose) Installed Base Umsatz: ca. 2,5 Milliarden Euro

Systemverkäufe: 67 neue + 12 gebrauchte Systeme

Aktienrückkäufe: ca. 1,1 Milliarden Euro

Dividende 2025: 7,50 Euro je Aktie (+17 % im Jahresvergleich)

Diese Zahlen unterstreichen die operative Stärke und die hohe Profitabilität des Geschäftsmodells – ein zentraler Faktor für die Bewertung der ASML Aktie an der Börse aktuell.

Qualität der Gewinne als entscheidender Faktor

Neben dem reinen Umsatzwachstum überzeugt vor allem die Qualität der Ergebnisse. Die hohe Bruttomarge von 53 % zeigt:

starke Preissetzungsmacht

technologische Marktführerschaft

steigenden Anteil margenstarker Geschäftsbereiche

Dies deutet nicht auf einen kurzfristigen Effekt hin, sondern auf eine strukturelle Verbesserung des Geschäftsmodells.

Installed Base gewinnt strategisch an Bedeutung

Ein zentraler Wachstumstreiber ist das sogenannte Installed-Base-Geschäft. Dieses umfasst:

Wartung und Service

Upgrades

Ersatzteile

Softwarelösungen

Mit rund 2,5 Milliarden Euro Umsatz entwickelt sich dieser Bereich zunehmend zu einer stabilen und margenstarken Einnahmequelle.

Gerade in einem Umfeld begrenzter Produktionskapazitäten setzen Kunden verstärkt auf die Optimierung bestehender Anlagen. Das macht diesen Bereich weniger zyklisch und erhöht die Planbarkeit der Einnahmen – ein wichtiger Faktor für Investoren, die die ASML Aktie beobachten.

KI-Boom treibt Nachfrage weiter an

Ein zentraler Treiber für die Entwicklung bleibt die künstliche Intelligenz. Die Nachfrage nach Chips übersteigt aktuell das Angebot deutlich.

Wichtige Entwicklungen:

Kapazitäten für 2026 bereits weitgehend ausverkauft

steigende Investitionen in neue Chipfabriken

zunehmende Komplexität der Halbleiterproduktion

Diese Faktoren führen direkt zu einer höheren Nachfrage nach Lithographiesystemen – dem Kerngeschäft von ASML.

Ausblick auf das zweite Quartal

Für das zweite Quartal erwartet ASML:

Umsatz: 8,4 bis 9,0 Milliarden Euro

Installed Base: stabil bei ca. 2,5 Milliarden Euro

Bruttomarge: 51 % bis 52 %

Trotz eines leichten Rückgangs gegenüber dem außergewöhnlich starken Q1 bleibt die Profitabilität auf historisch hohem Niveau.

Jahresprognose angehoben - starkes Signal für die Börse aktuell

ASML hat die Prognose für 2026 erhöht:

Umsatz: 36 bis 40 Milliarden Euro (zuvor 34 bis 39 Milliarden)

(zuvor 34 bis 39 Milliarden) Bruttomarge: unverändert 51 % bis 53 %

Bemerkenswert ist, dass diese Prognose bereits mögliche Exportbeschränkungen berücksichtigt. Das zeigt, dass die globale Nachfrage stark genug ist, um potenzielle Risiken zu kompensieren.

Angebotsengpässe als Wachstumsbremse

Nicht die Nachfrage, sondern die Produktion begrenzt aktuell das Wachstum:

mindestens 60 EUV-Systeme in 2026 geplant

in 2026 geplant potenziell 80 Systeme in 2027

Die komplexe Herstellung dieser Maschinen führt zu strukturellen Angebotsengpässen – ein fundamentaler Unterschied zu früheren Halbleiterzyklen.

Risiken für die ASML Aktie

Trotz der starken Entwicklung bestehen Risiken:

geopolitische Spannungen und Exportrestriktionen

hohe Abhängigkeit von wenigen Großkunden

lange Produktionszyklen mit begrenzter Flexibilität

Diese Faktoren bleiben entscheidend für die Bewertung der ASML Aktie an der Börse aktuell.

Chancen und langfristige Wachstumstreiber

Die wichtigsten Wachstumstreiber:

künstliche Intelligenz und Rechenzentren

steigende Chipkomplexität

staatliche Förderung der Halbleiterindustrie

Ausbau regionaler Lieferketten

ASML nimmt dabei eine Schlüsselrolle im globalen Halbleitermarkt ein.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Fazit: ASML Aktie bleibt struktureller Gewinner

Die Zahlen zum ersten Quartal 2026 zeigen klar: ASML befindet sich in einem strukturellen Wachstumszyklus.

starke Nachfrage

steigende Profitabilität

verbesserte Planbarkeit

klare Dominanz im Markt

Für Anleger bleibt die ASML Aktie einer der zentralen Werte im Technologiesektor und ein wichtiger Gradmesser für die Entwicklung an der Börse aktuell.

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