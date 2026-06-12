DAX Gewinner: Siemens Energy Aktie führt die Gewinnerliste mit +6,79% an

Zum Xetra-Schluss am 11.06.2026 schlossen 29 DAX-Werte im Plus, während 11 Aktien Verluste verzeichneten. An der Spitze der DAX Gewinner stand die Siemens Energy Aktie, die um 6,79% zulegte. Dahinter folgten RWE mit einem Kursanstieg von 4,09% und Infineon mit einem Plus von 2,94%.

► Siemens Energy ISIN: DE000ENER6Y0 | WKN: ENER6Y | Ticker: ENR

⚡ Key Takeaways

Siemens Energy Aktie stärkster DAX Gewinner: Mit einem Tagesplus von 6,79% war die Siemens Energy Aktie der größte DAX Gewinner und konnte einen Teil der jüngsten Kursverluste wieder aufholen.

Mit einem Tagesplus von war die Siemens Energy Aktie der größte und konnte einen Teil der jüngsten Kursverluste wieder aufholen. Technische Erholung möglich: Wird der positive Tagesschluss bestätigt, könnte die Aktie zunächst das offene Gap bei 149,22 EUR schließen und anschließend die SMA20 bei 164,26 EUR ins Visier nehmen.

Wird der positive Tagesschluss bestätigt, könnte die Aktie zunächst das offene Gap bei schließen und anschließend die ins Visier nehmen. Trendbild bleibt gemischt: Während die kurzfristige Tagesprognose aufwärts gerichtet ist, bleibt die übergeordnete Einschätzung im 4-Stunden-Chart weiterhin bärisch. Ein Rückfall könnte die SMA200 bei 134,09 EUR erneut in den Fokus rücken.

Siemens Energy Aktie ist der größte DAX Gewinner des Tages

Die Siemens Energy Aktie (WKN: ENER6Y / Kürzel: ENR) konnte zum Xetra-Schluss um 6,79% zulegen und war damit der stärkste DAX Gewinner des Handelstags. Nach den deutlichen Kursrückgängen der vergangenen Tage gelang dem Titel damit eine spürbare Gegenbewegung.

Der Kursanstieg deutet darauf hin, dass Anleger die jüngsten Rücksetzer zunehmend als Einstiegsgelegenheit betrachten. Dennoch bleibt abzuwarten, ob die Erholung in den kommenden Handelstagen bestätigt werden kann.

Siemens Energy Aktie im Tageschart: Erholung nach Konsolidierung

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 12.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Siemens Energy Aktie markierte im Oktober 2025 ein Hoch bei 110,45 EUR, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. Nach einem Rücksetzer bis in den Bereich von 95 EUR konnte sich das Papier stabilisieren und anschließend einen nachhaltigen Aufwärtstrend etablieren.

Seit Ende November entwickelte sich die Aktie dynamisch und erreichte immer neue Hochs. Das damalige Jahreshoch bei 124,80 EUR wurde zunächst abverkauft, die Korrektur fiel jedoch moderat aus. Zu Beginn des Jahres 2026 setzte sich die Aufwärtsbewegung fort.

Im weiteren Verlauf stieg die Aktie bis auf 171,55 EUR. Nach Gewinnmitnahmen fiel der Kurs zeitweise unter die Marke von 140 EUR zurück. Nach einer längeren Konsolidierungsphase gelang erneut eine kräftige Aufwärtsbewegung, die in einem neuen Jahreshoch bei 192,00 EUR gipfelte.

Technische Situation der Siemens Energy Aktie

Nach dem Rekordhoch kam es zu einer Korrektur. Die Aktie fiel zunächst unter die 20-Tage-Linie (SMA20 bei aktuell 164,26 EUR) und anschließend auch unter die 50-Tage-Linie (SMA50 bei 168,29 EUR). Die anschließenden Erholungsversuche blieben bislang begrenzt.

Der starke Kursanstieg vom Donnerstag könnte nun die Grundlage für eine weitere Erholung schaffen.

Bullisches Szenario

Bestätigt die Siemens Energy Aktie den positiven Tagesschluss, könnte zunächst das offene Gap bei 149,22 EUR geschlossen werden. Gelingt anschließend eine nachhaltige Etablierung oberhalb dieser Marke, wären weitere Kursanstiege in Richtung der SMA20 denkbar.

Bärisches Szenario

Kann der Kursanstieg nicht bestätigt werden, drohen erneute Gewinnmitnahmen. In diesem Fall könnten das März-Tief sowie die SMA200 bei aktuell 134,09 EUR wieder in den Fokus der Marktteilnehmer rücken.

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Siemens Energy Aktie im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 12.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4-Stunden-Chart zeigte sich die SMA200 bei aktuell 163,57 EUR zuletzt als wichtige Unterstützung. Nach dem jüngsten Rücksetzer konnte sich die Aktie in diesem Bereich stabilisieren und wieder erholen.

Auch die SMA20 bei 153,60 EUR sowie die SMA50 bei 163,65 EUR haben die vorherige Aufwärtsbewegung unterstützt. Allerdings ist bislang keine nachhaltige Erholungsdynamik entstanden. In den vergangenen Handelstagen scheiterte die Siemens Energy Aktie mehrfach an der SMA20.

Für den heutigen Handel könnte die Aktie erneut versuchen, in Richtung dieser Durchschnittslinie vorzustoßen. Das Kursverhalten im Bereich der SMA20 dürfte dabei richtungsweisend sein.

Prognose für die Siemens Energy Aktie

Die kurzfristige Tagesprognose bleibt nach dem starken Kursanstieg positiv. Aus technischer Sicht besteht weiteres Aufwärtspotenzial, sofern die jüngste Erholung bestätigt wird.

Übergeordnete Einschätzung Tageschart: Neutral

Übergeordnete Einschätzung 4-Stunden-Chart: Bärisch

Tagesprognose: Aufwärts

Wichtige Widerstände der Siemens Energy Aktie

Widerstände 149,22 EUR (Gap) 152,85 EUR 153,60 EUR 163,57 EUR 163,65 EUR 164,26 EUR 166,20 EUR 168,29 EUR 171,76 EUR

Wichtige Unterstützungen der Siemens Energy Aktie

Unterstützungen 145,07 EUR 138,10 EUR 134,09 EUR 133,82 EUR

Alle Kursangaben beziehen sich auf den Xetra-Schluss vom 11.06.2026.

DER DEUTSCHE INDEX