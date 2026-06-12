Börse Aktuell: Europäische Aktienmärkte zwischen Erholung und Inflationssorgen | Markt News

Die europäischen Aktienmärkte zeigen sich zum Wochenschluss freundlich, auch wenn die Dynamik der jüngsten Erholung bereits wieder nachlässt. Nach den deutlichen Verlusten der vergangenen Tage sorgten zuletzt versöhnlichere Aussagen von Donald Trump für eine Stimmungsaufhellung. Dennoch bleiben die Bewertungen an den Börsen auf einem erhöhten Niveau.

Markt News: Uneinheitliche Entwicklung bei Europas Leitindizes

Unter den wichtigsten europäischen Indizes zählt der spanische SPA35 mit einem Plus von 0,7% zu den stärksten Performern. Der niederländische NED25 verliert dagegen mehr als 0,5%, während der EU50 rund 0,5% nachgibt. Besonders stark präsentiert sich der polnische W20 mit einem Anstieg von rund 2%.

Trotz der verbesserten Marktstimmung verlieren Käufer im Handelsverlauf zunehmend an Schwung.

Luxuswerte profitieren von steigender Inflation

Zu den auffälligsten Markt News zählt die Entwicklung im Luxussegment. Die anhaltend erhöhte Inflation in Frankreich stützt die Bewertungen von Luxus- und Modekonzernen, da diese Unternehmen ihre Margen in einem inflationären Umfeld traditionell besser verteidigen und ausbauen können.

Davon profitieren insbesondere:

LVMH (+4%)

Hermès (+4%)

Luftfahrtsektor hebt ab

Sinkende Öl- und Treibstoffpreise sorgen für Rückenwind bei europäischen Fluggesellschaften.

Die größten Gewinner sind:

Lufthansa (+6%)

Ryanair (+4%)

Air France (+9%)

Air France profitiert zusätzlich von Berichten über mögliche Gespräche zur Übernahme von EasyJet.

Auch Zulieferer und Triebwerkshersteller entwickeln sich positiv. Rolls-Royce und Safran gewinnen jeweils knapp 4%, nachdem Analysten von Berenberg auf eine deutliche Verbesserung der Flugstunden pro Triebwerk hingewiesen haben.

Europäische Autobauer mit kräftigen Kursgewinnen

Im Automobilsektor sorgen politische Initiativen für Optimismus. Stellantis, Renault und Volkswagen legen zwischen 3% und 6% zu.

Auslöser ist ein offener Brief an die Europäische Kommission, der die Einführung eines transparenten "Made in Europe"-Systems fordert. Fahrzeuge, deren Wertschöpfung zu mindestens 70% in Europa erfolgt, sollen künftig stärker berücksichtigt werden.

Exail Technologies unter Druck

Weniger erfreulich entwickelt sich die Aktie von Exail Technologies. Der französische Hersteller von Unterwasserdrohnen konnte sich mit ICG nicht auf die Bewertung seiner Anleihen einigen. Die Aktie verliert daraufhin mehr als 10%.

Inflation bleibt ein wichtiges Thema

Ein umfangreicher Datenblock aus Europa liefert neue Hinweise zur Preisentwicklung.

Die VPI-Daten für Mai lagen in Deutschland, Frankreich und Spanien im Rahmen der Erwartungen, bleiben jedoch auf erhöhtem Niveau:

Deutschland: 2,7% im Jahresvergleich

Frankreich: 2,8% im Jahresvergleich

Spanien: 3,6% im Jahresvergleich

Schwächere Konjunkturdaten aus Großbritannien

In Großbritannien verlangsamte sich das Wirtschaftswachstum auf 1,2% im Jahresvergleich. Gleichzeitig sank die Industrieproduktion um 0,2%, was auf eine nachlassende wirtschaftliche Dynamik hindeutet.

Rohstoffe im Fokus

Auch an den Rohstoffmärkten bleibt die Entwicklung spannend.

Öl setzt seine Abwärtsbewegung fort:

Brent-Rohöl: -2% auf rund 87 US-Dollar je Barrel

Bei den Industriemetallen dominieren dagegen die Käufer:

Palladium: +2%

Kupfer: +2%

Fazit: Börse Aktuell

Die europäischen Aktienmärkte profitieren weiterhin von einer verbesserten Risikostimmung und sinkenden Energiepreisen. Besonders gefragt sind derzeit Luxusgüter-, Luftfahrt- und Automobilwerte. Gleichzeitig bleiben Inflation und Konjunkturdaten die wichtigsten Einflussfaktoren für die weitere Entwicklung. Für Anleger liefern die aktuellen Markt News damit ein gemischtes, aber insgesamt freundlicheres Bild der europäischen Börsenlandschaft.

SO SEHEN SIEGER AUS!