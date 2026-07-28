ASML Aktie stürzt ab: Panik an der Börse Aktuell - Ist der Ausverkauf gerechtfertigt?

Die ASML Aktie geriet am Montag massiv unter Druck und verlor zeitweise bis zu 8%. Die Lage war so angespannt, dass der Handel an der Börse in Amsterdam zeitweise ausgesetzt werden musste. Auslöser waren Berichte, wonach China kurz vor der Serienproduktion eigener DUV-Lithografiesysteme stehen soll.

► ASML WKN: A1J4U4 | ISIN: NL0010273215 | Ticker: ASML (Nasdaq)

Doch wie relevant ist diese Nachricht wirklich? Ein genauer Blick zeigt, dass die Reaktion der Börse aktuell möglicherweise deutlich stärker ausfällt als es die Fakten rechtfertigen.

ASML Aktie: Viele Fragen, kaum belastbare Antworten

Die Schlagzeilen suggerieren einen technologischen Durchbruch Chinas. Tatsächlich gibt es bislang jedoch nur wenige überprüfbare Informationen.

Anonyme Quellen und kaum bekannte Unternehmen

Als wichtigste Quelle gilt ein Reuters-Bericht, der sich auf einen anonymen Insider aus der chinesischen Halbleiterbranche beruft. Demnach soll ein kleines staatliches Unternehmen aus Shanghai künftig DUV-Anlagen herstellen. Über das Unternehmen selbst existieren allerdings kaum öffentlich zugängliche Informationen. Ob die beteiligten Firmen tatsächlich in der beschriebenen Form existieren oder über die nötigen Fähigkeiten verfügen, lässt sich derzeit kaum überprüfen.

"Massenproduktion" fällt deutlich kleiner aus

Auch der Begriff "Massenproduktion" wirkt irreführend. Nach den bisher bekannten Angaben sollen 2026 lediglich fünf Maschinen produziert werden, 2027 sollen es bis zu 20 sein. Zum Vergleich: ASML fertigt bereits heute jedes Jahr deutlich mehr DUV-Systeme.

Warum der DUV-Markt für die ASML Aktie an Bedeutung verliert

Der DUV-Bereich macht zwar weiterhin knapp 30% des Umsatzes aus, steht jedoch längst nicht mehr im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie. ASML konzentriert sich zunehmend auf die deutlich profitablere EUV-Technologie (Extreme Ultraviolet), die als Schlüssel für modernste Halbleiter gilt und wesentlich höhere Margen ermöglicht.

Nicht jede DUV-Anlage ist gleich

Selbst wenn China eigene ArF-DUV-Systeme produzieren sollte, fehlen bislang sämtliche Informationen zu entscheidenden Leistungsmerkmalen wie:

Auflösung

Produktionsgeschwindigkeit

Zuverlässigkeit

Ausbeute (Yield)

Bereits geringe Unterschiede bei diesen Kennzahlen können darüber entscheiden, ob eine Maschine wirtschaftlich konkurrenzfähig ist oder nicht.

Quelle: ASML

Kann China das Monopol von ASML gefährden?

Die eigentliche Frage lautet nicht, ob China DUV-Systeme herstellen kann, sondern ob daraus irgendwann eine Konkurrenz im EUV-Bereich entsteht. Nach aktuellem Stand spricht wenig dafür. Der Schritt von DUV zu EUV ist keine normale technologische Weiterentwicklung, sondern ein Quantensprung. Der Vergleich ähnelt eher einem Flug zum Mars als einer Reise zum Mond. ASML hat über Jahrzehnte gemeinsam mit einem Netzwerk hochspezialisierter Zulieferer Technologien entwickelt, die weltweit einzigartig sind. Selbst der Besitz einer vollständigen EUV-Anlage würde nicht ausreichen, um kurzfristig eine eigene Produktion aufzubauen.

Ein Wettbewerber müsste zunächst eine komplette Lieferkette mit hochpräzisen Komponenten entwickeln. Selbst unter idealen Bedingungen dürfte dies mindestens zehn Jahre dauern, realistischer erscheinen eher 20 Jahre oder mehr.

Fundamentaldaten der ASML Aktie bleiben unverändert

Die aktuelle Schwäche der ASML Aktie basiert bislang auf unbestätigten Informationen, die der Markt sehr weitreichend interpretiert.

An den fundamentalen Perspektiven des Unternehmens hat sich dagegen wenig geändert. ASML bleibt technologischer Marktführer bei EUV-Lithografie und verfügt weiterhin über erhebliche Wettbewerbsvorteile.

Solange keine belastbaren Belege für einen echten technologischen Durchbruch Chinas vorliegen, erscheint die aktuelle Kursreaktion eher als Ausdruck kurzfristiger Unsicherheit denn als grundlegende Neubewertung des Unternehmens.

Experten Fazit

Die ASML Aktie steht nach den Berichten über chinesische DUV-Systeme unter erheblichem Verkaufsdruck. Bei genauer Betrachtung beruhen die Meldungen jedoch überwiegend auf anonymen Quellen und enthalten nur wenige überprüfbare Fakten.

Für die langfristigen Aussichten von ASML bleibt entscheidend, dass das Unternehmen im technologisch wesentlich wichtigeren EUV-Segment weiterhin über einen nahezu uneinholbaren Vorsprung verfügt. Die Börse aktuell dürfte daher vor allem auf Unsicherheit reagieren - nicht auf eine nachweisbare Verschlechterung der Fundamentaldaten.

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FAQ

Warum fällt die ASML Aktie?

Die Aktie reagiert auf Berichte, wonach China künftig eigene DUV-Lithografiesysteme produzieren könnte.

Ist Chinas DUV-Technologie eine Gefahr für ASML?

Nach aktuellem Kenntnisstand nicht. DUV ist technologisch deutlich weniger anspruchsvoll als EUV, dem Kerngeschäft von ASML.

Bleiben die Aussichten für die ASML Aktie positiv?

Die Fundamentaldaten und die Marktstellung im EUV-Segment haben sich bislang nicht verändert. Die aktuelle Kursreaktion basiert vor allem auf Unsicherheit und unbestätigten Informationen.