Die Aktien von AT&T (T.US) stehen unter massivem Abw√§rtsdruck, was die Kurse vor√ľbergehend auf ein Niveau hob, das seit mehr als 20 Jahren nicht mehr erreicht wurde. Der Grund f√ľr den R√ľckgang um fast 4,5 Prozent ist die Herabstufung der Empfehlung f√ľr die Aktien des Unternehmens durch J.P. Morgan auf "neutral" von der vorherigen Bewertung "√ľbergewichten". Das Kursziel wurde ebenfalls gesenkt (17$ gegen√ľber 22$).¬†

Wie JPM berichtet, sieht sich das Unternehmen in seinem Mobilitätssegment einem etwas stärkeren Druck durch die Konkurrenten Verizon und T-Mobile US sowie im Segment der kabelgebundenen Verbraucherdienste ausgesetzt.

"Wir sind besorgt, dass die kommenden Abw√§rtskorrekturen f√ľr die wichtigsten Wachstumsgesch√§fte in den Bereichen Mobilfunk und Glasfaser, das hohe Zinsumfeld und neue Unsicherheiten im Zusammenhang mit bleiabgeschirmten Kabeln einen bedeutenden Aufschwung begrenzen werden", so J.P. Morgan.¬†

AT&T wird derzeit mit dem 6,2fachen des voraussichtlichen Gewinns gehandelt, gegen√ľber einem historischen Durchschnitt von 8,6x.

Quelle: xStation 5

 

 

