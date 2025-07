💰 Bitcoin aktuell im Konsolidierungsmodus – Kommt bald der nächste Ausbruch?

✍  Einleitung Bitcoin aktuell in Wartestellung: Nach dem Test neuer Allzeithochs Mitte Juli befindet sich die grĂ¶ĂŸte KryptowĂ€hrung nach Marktkapitalisierung in einer Konsolidierung zwischen 115.000 und 123.000 US-Dollar. Im Fokus steht nun das mit Spannung erwartete Zinsentscheid-Statement der US-Notenbank FED. Anleger fragen sich: Was bedeutet das fĂŒr die Bitcoin Prognose? Kommt bald der nĂ€chste Kursausbruch? â–ș Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN 📉 Bitcoin aktuell zwischen Spannung und SeitwĂ€rtsphase Nach dem jĂŒngsten Höhenflug zeigt sich Bitcoin derzeit verhaltener: Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die aktuelle Handelsspanne liegt zwischen 115.000 USD (UnterstĂŒtzung) und 123.000 USD (Widerstand)

Am Freitag wurde die untere Grenze der Konsolidierungszone getestet

Das entscheidende Ereignis der Woche: die FED-Zinsentscheidung am Mittwoch Die Erwartung: Keine ZinsĂ€nderung, aber jede Formulierung zur zukĂŒnftigen Geldpolitik dĂŒrfte sich direkt auf den US-Dollar – und damit auf Bitcoin – auswirken.  BITCOIN am Wochenende, DAS VIDEO dazu, 26.07.2025:  🏩 Warum die FED fĂŒr Bitcoin relevant ist 📌 Zinsspekulationen im Fokus: Laut dem „FED Watch Tool“ erwarten nur etwa 40 % der Marktteilnehmer eine Zinssenkung im September – ebenso im Dezember. 📌 Dollar unter Druck = Bitcoin bullisch: Jede Formulierung, die auf zukĂŒnftige Zinssenkungen hinweist, könnte den US-Dollar schwĂ€chen – was sich tendenziell positiv auf die Bitcoin Prognose auswirkt. 📌 Technisch bleibt es spannend: Ein Ausbruch ĂŒber 120.500 USD wĂ€re bullish – mit einem Zielbereich bei 128.000–130.000 USD 📈 Bitcoin Prognose – Wann wird es wieder interessant? Long-Chance: Erst bei einem klaren Bruch ĂŒber 120.500 USD sehe ich bullisches Potenzial – Ziel: 130.000 USD

Short? Nein, danke: Selbst bei einem RĂŒckfall unter 115.000 USD bleibt das Setup konstruktiv

Starke UnterstĂŒtzung: Der Bereich um 112.000 USD, nahe der letzten Ausbruchsregion, bietet solide StabilitĂ€t ✠Key Takeaways đŸ”č Bitcoin aktuell in Konsolidierung: Zwischen 115k und 123k USD dominiert die SeitwĂ€rtsbewegung đŸ”č FED-Entscheidung im Fokus: Mögliche Zinssignale könnten kurzfristig starke VolatilitĂ€t auslösen đŸ”č Ausbruchspotenzial vorhanden: Über 120.500 USD könnte ein neuer AufwĂ€rtsschub einsetzen 🏁 Fazit: Bitcoin Prognose – Geduld gefragt, Ausbruch möglich Bitcoin aktuell zeigt sich stabil, aber abwartend. Die Entscheidung der FED könnte zum Katalysator fĂŒr den nĂ€chsten Kursschub werden. Die Bitcoin Prognose bleibt positiv – zumindest, solange sich die UnterstĂŒtzung bei 112.000 USD behauptet. Wer auf den nĂ€chsten Ausbruch setzen möchte, sollte den Bereich um 120.500 USD im Blick behalten. Bitcoin Chartanalyse – Stunde:  Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.07.2025. Zeithistorie gemĂ€ĂŸ der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator fĂŒr zukĂŒnftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche WĂ€hrungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.  SO SEHEN SIEGER AUS!  Aktienhandel + CFD Trading + ETF SparplĂ€ne: AUSGEZEICHNET

QualitĂ€t, Service, GebĂŒhren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET  bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemĂ€ĂŸ § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und EinschĂ€tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und BedĂŒrfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den FinanzmĂ€rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der FinanzmĂ€rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuĂ€ndern oder zu ergĂ€nzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, EinschĂ€tzung, Idee oder Prognose Ă€ndert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht fĂŒr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlĂ€sslicher Indikator fĂŒr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von WĂ€hrungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere WĂ€hrung als die offizielle WĂ€hrung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansĂ€ssig ist bzw in welcher WĂ€hrung das Handelskonto gefĂŒhrt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prĂŒft nicht, ob eine Anlageentscheidung fĂŒr die Kunden steuerlich gĂŒnstig ist. Die steuerliche Behandlung hĂ€ngt von den persönlichen VerhĂ€ltnissen eines Kunden ab und kann kĂŒnftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS fĂŒr CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten ĂŒberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.