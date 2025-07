Börse Aktuell: Zinsentscheid, Tech-Zahlen & Handelsrisiken – Das erwartet EURUSD, Nasdaq 100 und Gold Obwohl die Marktvolatilität in der vergangenen Woche gering war, steht Anlegern alles andere als eine Sommerpause bevor. Die neue Handelswoche ist gespickt mit marktrelevanten Ereignissen: drohende Zölle, wichtige Wirtschaftsdaten, die Zinsentscheidung der Fed sowie Quartalszahlen großer US-Tech-Konzerne. Für Märkte wie EURUSD, Nasdaq 100 und Gold könnte dies eine entscheidende Woche werden. EURUSD

Hohe Spanne vor BIP-Daten und Fed-Zinsentscheid Das Währungspaar EURUSD bewegt sich stabil im Bereich zwischen 1,17 und 1,18. Risikofaktoren für den US-Dollar haben zuletzt nachgelassen: Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Donald Trump erklärte, dass ein Wechsel an der Spitze der US-Notenbank aktuell nicht zur Debatte steht.

Scott Bessent kündigte an, dass der Name eines neuen Fed-Vorsitzenden erst im Dezember oder Januar veröffentlicht werde – die Märkte sehen dadurch mehr Stabilität. Die entscheidenden Impulse kommen diese Woche durch: Die erste Veröffentlichung der US-BIP-Daten am Mittwoch

Die Zinsentscheidung der Federal Reserve am selben Abend

Und die wichtigen US-Arbeitsmarktdaten am Freitag Sollten die Daten positiv ausfallen, könnte der US-Dollar an Stärke gewinnen und die Verluste aus dem Jahresbeginn kompensieren. Zeitgleich wird am Mittwoch auch das BIP der Eurozone veröffentlicht – ein weiterer Einflussfaktor für EURUSD. Nasdaq 100 (US100)

Big Tech im Fokus – Apple, Amazon, Microsoft & Meta vor Zahlen Die US-Indizes, insbesondere der Nasdaq 100, handeln auf oder nahe ihrer Allzeithochs. In der vergangenen Woche sorgten Alphabet mit starken Quartalszahlen und Tesla mit eher enttäuschenden Ergebnissen für Bewegung. In dieser Woche stehen weitere Highlights an: Microsoft und Meta am Mittwoch nach Börsenschluss

Apple und Amazon am Donnerstag Besonderes Augenmerk gilt Apple, das zuletzt mit Herausforderungen im Bereich künstliche Intelligenz (KI) und schwacher Aktienperformance zu kämpfen hatte. Der Bullenmarkt bei US-Tech-Aktien könnte nur dann weitergehen, wenn die Zahlen der großen Tech-Unternehmen überzeugen. Anleger der Börse heute richten daher den Blick auf die kommenden Earnings der „Magnificent Seven (Mag7)“. Nasdaq 100 Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. GOLD

Zwischen geopolitischer Entspannung und neuem Handelsrisiko Der Goldpreis hat sich nach dem Beinahe-Erreichen eines Allzeithochs wieder deutlich zurückgezogen – ein Zeichen für kurzfristig verbesserte Risikostimmung an den Märkten. Doch die nächste Eskalation könnte bevorstehen: Am Montag treffen sich US-Finanzminister Scott Bessent und sein chinesischer Amtskollege in Stockholm zur 3. Runde der Handelsgespräche .

Bereits am 1. August könnten neue gegenseitige Zölle in Kraft treten. Da die USA bislang nur wenige Handelsverträge abgeschlossen haben und ein Handelsabkommen mit der EU weiterhin aussteht, bleibt das Risiko eines Handelskriegs real. Sollte sich die Lage zuspitzen, könnte Gold als sicherer Hafen erneut gefragt sein – mit der Chance, das Rekordhoch zu übertreffen. Fazit

