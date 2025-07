📈 Goldpreis Prognose für die neue Woche KEY TAKEAWAYS Die Kurstendenz für Gold ist Richtung Abwärts!

Unsere Interpretation im Vergleich zur Vorwoche hat sich nicht verändert. Gold muss sich auf der Oberseite verbindlich über der SMA20 etablieren. Sollte dies gelingen, so muss sich das Edelmetall im Nachgang dessen dynamisch von dieser Linie nach Norden lösen, um einen Fehlausbruch zu vermeiden. Dies konnte bisher noch nicht belastbar abgebildet werden. Stellen sich dies Kursmuster ein, so könnten unsere übergeordneten Anlaufziele bei 3.429/32 US-Dollar, bzw. bei 3.455/58 US-Dollar erreicht werden.



⇒ geschrieben von Jens Chrzanowski | Berlin



► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Gold Analyse am 26.07.2025: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

bei XTB! Hier mehr erfahren 🔑 Gold Analyse – Widerstände und Unterstützungen Widerstände: 3.340,7 – 3.345,7 – 3.350,4 – 3.365,5 – 3.382,7 – 3.412,4 – 3.429,8 US-Dollar

Unterstützungen: 3.324,2 – 3.309,2 – 3.298,8 – 3.282,8 – 3.274,4 – 3.258,9 – 3.204,1 US-Dollar Basierend auf unserem Handels-Setup gelten: Intraday-Marken: 3.389 und 3.256 US-Dollar

Tagesschlussmarken: 3.445 und 3.204 US-Dollar Gold Prognose – Chartcheck Daily & 4h Daily Analyse: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Gold testete zu Wochenbeginn erfolgreich die SMA20 (3.345,7 US-Dollar) und SMA50 (3.340,7 US-Dollar). Die Aufwärtsbewegung bis 3.430 US-Dollar erreichte exakt unser Anlaufziel. Allerdings dominierte ab Wochenmitte eine Schwächephase. Solange Gold nicht nachhaltig über der SMA20 bleibt, besteht die Gefahr weiterer Rücksetzer Richtung 3.250 – 3.204 US-Dollar. Prognose Daily: neutral bis leicht bullisch, sofern die SMA20 überwunden wird. 4h Chart Analyse: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4h-Chart fiel Gold unter die SMA200 (3.350,4 US-Dollar), was das Chartbild bärisch eintrübt. Erholungen müssten mindestens die SMA200 und SMA50 überwinden, um das Momentum zurückzuerlangen. Prognose 4h: kurzfristig bärisch. 💹⏳Für aktive Daytrader, Trading Setups Gold: 📈 Long-Setup (Aufwärtsbewegung) Laut unserer aktuellen Gold Analyse könnte sich das Edelmetall zunächst bemühen, sich oberhalb der 3.337,7 US-Dollar-Marke zu stabilisieren. Gelingt dies, liegen die nächsten Anlaufziele bei 3.339,6, 3.343,1, 3.346,8, 3.349,2, 3.352,7, 3.355,5, 3.357,6, 3.359,8, 3.362,5, 3.364,7, 3.365,6, 3.368,1, 3.370,2, 3.373,8, 3.377,5, 3.379,9, 3.383,1 und 3.385,5 US-Dollar.

Ein nachhaltiger Ausbruch über 3.385,5 US-Dollar würde weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen. Die nächsten Kursziele liegen dann bei 3.387,9, 3.390,2, 3.392,8, 3.395,0, 3.397,7, 3.399,8, 3.401,2, 3.404,0, 3.407,1, 3.410,2, 3.412,9, 3.415,1, 3.417,8, 3.420,3, 3.423,0, 3.425,8, 3.428,9 und dem übergeordneten Ziel bei 3.430,5 US-Dollar. 📉 Short-Setup (Abwärtsbewegung) Scheitert Gold daran, sich über der 3.337,7 US-Dollar-Marke zu behaupten, könnte es laut unserer Gold Prognose zu einem Rückgang auf die nächsten Unterstützungszonen bei 3.333,5, 3.330,6, 3.328,7, 3.326,5, 3.324,1, 3.321,1, 3.318,7, 3.316,4, 3.314,0, 3.312,1, 3.310,1, 3.307,9, 3.304,1, 3.301,5, 3.298,4 und schließlich 3.295,7 US-Dollar kommen.

Unterhalb von 3.295,7 US-Dollar weitet sich das Abwärtsszenario auf 3.292,9, 3.289,4, 3.286,6, 3.284,0, 3.281,1, 3.278,8, 3.275,3, 3.272,1, 3.269,0, 3.266,7, 3.264,1, 3.262,0, 3.258,9, 3.256,1 und das finale Ziel bei 3.253,8 US-Dollar aus. 📝 Fazit zu Gold, Prognose Fazit: Für einen neuen Aufwärtsschub muss sich Gold per Tagesschluss über der SMA20 behaupten. Zielzonen auf der Oberseite liegen bei 3.430 und 3.455 US-Dollar. Unterhalb von 3.337 US-Dollar rücken 3.310 und 3.295 US-Dollar in den Fokus. Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 35 %

