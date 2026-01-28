Forex Aktuell: AUDUSD Prognose nach starkem australischem Inflationsschub

Das Wichtigste in Kürze Die Inflation blieb hoch, mit einem Gesamt-VPI von 3,8 % im Jahresvergleich

Der Preisdruck ist breit angelegt und wird von einer starken Inflation im Dienstleistungs- und Wohnungssektor angeführt

Eine Zinserhöhung durch die RBA im Februar ist nun das Basisszenario

Der australische Dollar (AUD) gehört aktuell zu den stärksten Währungen am Devisenmarkt. Auslöser sind deutlich höher als erwartete Inflationsdaten, die den Handlungsspielraum der Reserve Bank of Australia (RBA) erheblich einschränken. Aus Sicht von Forex Aktuell festigt sich damit ein klar hawkisches geldpolitisches Umfeld – mit direkten Folgen für die AUDUSD Prognose. ►AUDUSD: ISIN: XC000A0E4TC6 | WKN: A0E4TC | Ticker: AUD/USD Australische Inflation deutlich über Ziel – RBA unter Handlungsdruck Die jüngsten Verbraucherpreisdaten haben sowohl bei der Gesamt- als auch bei der Kerninflation positiv überrascht: Gesamtinflation: 3,8 % im Jahresvergleich (zuvor 3,4 %)

Kerninflation (Trimmed Mean): rund 3,4 % im Jahresvergleich

Kerninflation: 0,9 % im Quartalsvergleich

Dienstleistungsinflation: 4,1 % im Jahresvergleich

Wohnkosten: +5,5 % im Jahresvergleich Damit liegt die Inflation klar über dem Zielband der RBA von 2–3 % und signalisiert, dass der Disinflationsprozess ins Stocken geraten ist. Aus Sicht der RBA ist dies problematisch, da sich die Preissteigerungen zunehmend verfestigen. Struktur der Inflation belastet die RBA zusätzlich Besonders kritisch ist die Zusammensetzung der Inflation: Anhaltend starke Dienstleistungsinflation (Mieten, Reisen, Marktdienstleistungen)

Hohe Wohnkosten , die private Haushalte stark belasten

Steigende Energiepreise , die die Güterinflation erneut antreiben

Angespannter Arbeitsmarkt mit stabilen Lohndynamiken Diese Faktoren sprechen gegen einen nur temporären Inflationsschub. Vielmehr deuten sie auf strukturelle Preisrisiken hin – ein zentrales Argument für eine restriktivere Geldpolitik. RBA-Ausblick: Zinserhöhung im Februar als Basisszenario Nach Veröffentlichung der Inflationsdaten haben große australische Banken wie Westpac und ANZ ihre Prognosen angepasst. Eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte bei der RBA-Sitzung am 2.–3. Februar gilt inzwischen als wahrscheinlich. Aktuelle Markterwartungen: Über 70 % Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung

Leitzins könnte auf rund 3,85 % steigen

Danach mögliche Pause, jedoch mit klar hawkischem Bias

Weitere Schritte abhängig von künftigen Inflationsdaten Die RBA hat zudem betont, dass Inflation oberhalb von 3 % weiterhin „zu hoch“ sei – Zinssenkungen sind kurzfristig damit praktisch ausgeschlossen. AUDUSD Prognose: Australischer Dollar profitiert von hawkischer RBA Die Marktreaktion fiel entsprechend deutlich aus. Der australische Dollar legte kräftig zu: AUD auf dem höchsten Stand seit Anfang 2023

AUDUSD durchbricht die Marke von 0,70

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

