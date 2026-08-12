TRADINGIDEE des Tages: Nasdaq 100

Nach den jüngst veröffentlichten US-Inflationsdaten zeigt sich bei Nasdaq 100 Aktuell ein stabiles Umfeld. Die Gesamt- und Kerninflationsraten fielen für Juli wie erwartet auf 3,4 % bzw. 2,5 % zurück. Diese Zahlen bestätigen die zurückhaltenden Markterwartungen bezüglich des künftigen Zinspfads der Federal Reserve und liefern das Fundament für eine mögliche Trading Idee auf der Long-Seite. Während die Berichtssaison der US-Unternehmen starke Ergebnisse zeigt, untermauert auch die Charttechnik das Potenzial für einen möglichen weiteren Kursanstieg.

► Nasdaq 100 WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

💡 Die 3 wichtigsten Key Takeaways

🏛️ Entlastung bei der Inflation: US-Verbraucherpreise (3,4 % CPI / 2,5 % Kern) entsprechen den Konsensschätzungen und festigen die Markterwartung eines unveränderten Fed-Leitzinses im September.

🏬 Starke Bilanzen stützen den Markt: Über 85 % der S&P-500-Unternehmen übertrafen im Q2 die Gewinnprognosen – ein fundamentales Fundament für mögliche Kursgewinne .

📊 Solides technisches Setup: Der US100 zeigt nach der Juli-Erholung (+9,5 %) intakte gleitende Durchschnitte und einen neutralen RSI (57,3) für eine mögliche Trendfortsetzung.

🏛️ Makro-Lage & Fed: Moderate Inflationsdaten stützen die Kurse

Die Juli-Inflationsdaten aus den USA brachten keine negativen Überraschungen. Sowohl im Monats- als auch im Jahresvergleich lagen die Kennzahlen im Rahmen der Markterwartungen. Für die Aktienmärkte reicht dieses Szenario aus, um die Erwartung einer Zinspause der Federal Reserve für die September-Sitzung aufrechterhalten zu können. Die implizierte Wahrscheinlichkeit einer erneuten Anhebung liegt derzeit bei lediglich rund 50 %.

Mit den anstehenden Erzeugerpreisen (PPI) und den wöchentlichen Arbeitslosenanträgen bieten sich weitere mögliche Impulse, um Zinssorgen abzubauen. Zudem könnte eine ruhigere Phase an der geopolitischen Front den Blick der Investoren wieder verstärkt auf die fundamentale Ertragskraft der US-Konzerne lenken.

📊 Mögliche Trading Idee: Handels-Setup bei Nasdaq 100 Aktuell

Aus dem makroökonomischen Rückenwind und der technischen Ausgangslage ergibt sich ein mögliches Long-Setup für den Index US100:

Mögliche Position: Long (Kauf) auf den US100 zum Marktpreis (29.869,59)

Mögliches Kursziel (Take Profit / TP): 30.900 (knapp unterhalb des Allzeithochs)

Mögliches Stop-Loss (SL): 29.085 (Absicherung auf dem 23,6 %-Fibonacci-Retracement-Niveau)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 12.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

🔬 Technicals & Fundamentaldaten: Warum der Nasdaq 100 Stärke zeigt

Der US100 notiert derzeit rund 3,5 % unter seinem Juni-Höchststand, hat sich aber vom Tief der letzten Julitage bereits um fast 9,5 % erholt. Das übergeordnete Bild bei Nasdaq 100 Aktuell bleibt bullisch geprägt:

Gleitende Durchschnitte: Der EMA 50 verläuft über dem EMA 100 und EMA 150, was für eine mögliche intakte Aufwärtsstruktur spricht.

Indikatoren: Das MACD-Histogramm zeigt keine Anzeichen einer Trendwende. Der RSI (14) notiert bei 57,3 und signalisiert somit noch keine überkaufte Marktphase, was Raum für mögliche weitere Anstiege lässt.

Ertragslage: Die US-Berichtssaison verlief überdurchschnittlich erfolgreich. Im S&P 500 meldeten mehr als 85 % der Konzerne ein EPS über den Erwartungen – der höchste Wert seit Q2 2021.

🗣️ Expertenfazit von Jens Klatt Die Kombination aus im Rahmen liegenden Inflationsdaten und einer hervorragend verlaufenen Q2-Berichtssaison verschafft dem Technologie-Sektor neues Selbstvertrauen. Die mögliche Trading Idee beim US100 setzt genau an dieser Schnittstelle an: Die geldpolitischen Sorgen nehmen ab, während das Chartbild nach der Erholung seit Ende Juli wieder nach oben zeigt. Dass der RSI mit 57,3 noch ausreichend Luft nach oben lässt, unterstreicht das mögliche Aufwärtspotenzial in Richtung der 30.900er-Marke. Mit dem definierten möglichen Stop-Loss bei 29.085 Punkten liegt ein ausgewogenes Risiko-Szenario vor.

Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen!

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❓ FAQ zu Trading Idee und Nasdaq 100 Aktuell

Warum bietet Nasdaq 100 Aktuell die Basis für eine mögliche Trading Idee?

Im Rahmen liegende US-Inflationsdaten und starke Unternehmensgewinne verringern den Druck auf die Zinserwartungen und stützen das mögliche Aufwärtsszenario bei Nasdaq 100 Aktuell.

Welche Marken sind für das mögliche Handels-Setup entscheidend?

Als mögliches Kursziel (TP) dient die Marke von 30.900 Punkten nahe dem Allzeithoch. Das mögliche Stop-Loss (SL) wird zur Absicherung bei 29.085 Punkten am 23,6 %-Fibonacci-Retracement platziert.

Welche technischen Indikatoren stützen dieses mögliche Kaufsignal?

Die Anordnung der exponentiellen Durchschnitte (EMA 50 über EMA 100/150) sowie ein unauffälliger RSI-Wert von 57,3 deuten auf ein mögliches weiteres Kurswachstum hin, ohne dass der Markt derzeit überkauft wirkt.