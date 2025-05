Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler (Ticker: SHA0) hat am Mittwoch Zahlen für sein abgelaufenes Geschäftsquartal vorgelegt, welche offenbaren, dass die Schwäche deutscher Automobilbauer auch auf deren Zulieferer durchschlägt und an diesen nicht spurlos vorüberzieht. Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Schaeffler Handelsideen 🔴 Schaeffler Prognose & Ausblick ► Schaeffler AG | WKN: SHA001 | ISIN: DE000SHA0019 | Ticker: SHA0.DE Das im SDAX notierte Unternehmen, welches in Herzogenaurach ansässig ist, jener Stadt, wo auch der Sportartikelhersteller Adidas (Ticker: ADS) seinen Hauptsitz hat, wies für das abgelaufene Geschäftsquartal einen Umsatz von 5,9 Milliarden Euro aus, entsprechend einem Rückgang im Vergleich zum Vorjahresquartal von 3,5%. Beim, um Sondereffekte bereinigten EBIT lag Schaeffler mit 276 Millionen Euro leicht unter dem im Vorjahr erzielten Ergebnis. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Dennoch: der auf Aktionäre entfallende Konzerngewinn fiel im ersten Quartal, vor allem wegen Sondereffekten um fast zwei Drittel auf 83 Millionen Euro. Zu diesen Sondereffekten zählen einmalige Ereignisse oder Transaktionen, die die Ergebnisse eines Unternehmens beeinflussen, aber nicht zu den normalen Geschäftsprozessen gehören, verzerren also möglicherweise die „Kernleistung“ des Unternehmens. So hat Schaeffler in der Vergangenheit Restrukturierungskosten in seinen Quartalszahlen ausgewiesen, die aus der Umstrukturierung von Produktionsstätten oder dem Abbau von Arbeitsplätzen resultierten oder unterstellt bei seinen nun ausgewiesenen Zahlen, dass der im Oktober übernommene Antriebsspezialist Vitesco bereits das ganze Vorjahr zum Schaeffler-Konzern gehört hätte. Als Investor wäre ich in der Aktie zurückhaltend, als Trader könnte der Titel aber durchaus interessant sein: so schaut es auf Tagesbasis so aus, als hätte die Aktie einen kurzfristigen Boden nach dem „Washout“ im April gefunden, könnte in den kommenden Wochen bzw. Monaten vor einem Bounce bis in Gefilde der übergeordneten Abwärtstrendlinie zurück über 5 Euro stehen. Schaeffler Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

