Bank of America Aktie überrascht positiv – Jetzt Aktien kaufen? 🏦

Das Wichtigste in Kürze Deutlich besseres Quartalsergebnis als erwartet

Investmentbanking & Handel treiben Wachstum

Solide Bilanz und sinkende Risiken

Einleitung Die Bank of America Aktie hat nach den aktuellen Quartalszahlen kräftig zugelegt. Mit einem starken Gewinnanstieg von 23 % und deutlich höheren Erträgen im Investmentbanking übertraf die zweitgrößte US-Bank die Erwartungen der Analysten klar. Anleger fragen sich nun: Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um Bank of America Aktien zu kaufen? ► Bank of America WKN: 858388 | ISIN: US0605051046 | Ticker: BAC.US geschrieben von Jens Klatt ✅ Drei Key Takeaways 💰 Deutlich besseres Quartalsergebnis als erwartet Gewinn pro Aktie: 1,06 USD (Erwartung: 0,95 USD)

Umsatz: 28,24 Mrd. USD (Erwartung: 27,5 Mrd. USD)

Gewinnanstieg um 23 % auf 8,5 Mrd. USD dank starkem Investmentbanking und höherer Zinseinnahmen. 📈 Investmentbanking & Handel treiben Wachstum Investmentbanking-Gebühren: +43 % auf 2 Mrd. USD

Aktienhandel: +14 % auf 2,3 Mrd. USD , etwa 200 Mio. USD über den Erwartungen

Anleihenhandel: +5 % auf 3,1 Mrd. USD – im Rahmen der Prognosen.

Alle Geschäftsbereiche zeigten Umsatz- und Gewinnsteigerungen laut CEO Brian Moynihan. ⚙️ Solide Bilanz und sinkende Risiken Rückstellungen für Kreditausfälle -13 % auf 1,3 Mrd. USD , unter Analystenschätzungen

Nettozinsertrag: +9 % auf 15,39 Mrd. USD , über Markterwartung

CEO Moynihan betont: „Starkes organisches Wachstum und effektive Bilanzpositionierung sorgen für Stabilität.“ 📊 Fundamentaldaten zur Bank of America Aktie (Q3 2025) Kennzahl Wert / Info Gewinn je Aktie 1,06 USD (+23 % YoY) Umsatz 28,24 Mrd. USD (+10,8 % YoY) Investmentbanking-Gebühr 2 Mrd. USD (+43 %) Rückstellungen 1,3 Mrd. USD (-13 %) Aktienperformance 2025 +14 % 🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Aktienmarkt für Anfänger: Alles, was Sie wissen müssen Ein hervorragender Einstieg, um deine Leser mit grundlegenden Aktienkonzepten vertraut zu machen und den Kontext zu schaffen, warum man überhaupt in Aktien wie Google investieren sollte. Was ist eine Marktanalyse? Strategien für Anleger & Trader Ergänzt deine Analyse perfekt, indem es erklärt, wie man strukturierte Marktanalysen durchführt – genau das, was du bei der Bewertung des Kartellurteils und der Kursentwicklung bei Google durchführen solltest. Trading für Anfänger: So gelingt Ihr Einstieg an der Börse Ergänzt den Abschnitt zur langfristigen Investmentstrategie: eine tolle Ressource für Leser, die Ahnung vom Aktienkauf erlangen wollen. 🧠 Fazit: Bank of America Aktie – Aktien kaufen oder abwarten? Die Bank of America Aktie überzeugt mit einem starken Quartal, soliden Zinsgewinnen und wachsendem Investmentbanking-Geschäft. Sinkende Kreditausfallrisiken und robuste Margen sprechen für weitere Kurssteigerungen. Wer auf Finanzwerte mit stabiler Dividende und Ertragskraft setzt, kann bei Rücksetzern Bank of America Aktien kaufen. Langfristig bleibt das Institut gut positioniert, um von einem robusten US-Kapitalmarkt zu profitieren. Bank of America Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link ❓ FAQ zur Bank of America Aktie ❓1. Wie liefen die Quartalszahlen der Bank of America im dritten Quartal 2025?

Die Bank of America übertraf im dritten Quartal 2025 die Erwartungen deutlich. Der Gewinn stieg um 23 % auf 8,5 Mrd. USD bzw. 1,06 USD je Aktie. Der Umsatz lag mit 28,24 Mrd. USD über den Analystenschätzungen. Besonders das Investmentbanking (+43 %) und der Aktienhandel (+14 %) trugen zum starken Ergebnis bei. ❓2. Lohnt es sich, die Bank of America Aktie jetzt zu kaufen?

Die Bank of America Aktie profitiert von einem robusten Wachstum, starken Investmentbanking-Erträgen und sinkenden Kreditausfällen. Wer langfristig in den Finanzsektor investieren möchte, könnte bei Rücksetzern attraktive Einstiegschancen finden. Kurzfristig bleibt der Kurs aber sensibel gegenüber Zins- und Konjunkturtrends. ❓3. Welche Risiken gibt es für Anleger der Bank of America Aktie?

Zu den Risiken gehören mögliche Zinssenkungen, die die Nettozinserträge schmälern könnten, sowie Kreditrisiken bei schwächerer Konjunktur. Zudem könnten strengere Regulierungen im US-Bankensektor den Gewinn belasten. Dennoch bleibt die Bank solide kapitalisiert und gut diversifiziert aufgestellt. ❓4. Wie steht die Bank of America im Vergleich zu anderen US-Großbanken da?

Im Vergleich zu Wettbewerbern wie JPMorgan Chase oder Goldman Sachs zeigt die Bank of America eine ausgewogene Performance zwischen Investmentbanking, Handel und Privatkundengeschäft. Dank starker Einlagenbasis und breiter Kundenstruktur gilt sie als stabiler Wert im US-Bankensektor. ❓5. Wie ist die langfristige Prognose für die Bank of America Aktie?

Langfristig dürfte die Bank of America von einer stabilen Zinslandschaft, einer soliden Bilanzstruktur und einem steigenden Kreditgeschäft profitieren. Analysten sehen die Aktie als interessante Langfristanlage mit Potenzial zur weiteren Kurssteigerung und regelmäßigen Dividendenrenditen.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.