Das Wichtigste in Kürze Zinsen bleiben stabil bei 2,25 %

Kanadas Wirtschaft zeigt Stärke

USD/CAD reagiert leicht

Die Bank of Canada hat ihren Leitzins wie erwartet bei 2,25 % belassen. Laut der Zentralbank bleibt das aktuelle Zinsniveau angemessen, um die wirtschaftlichen Auswirkungen des Handelskonflikts mit den USA abzufedern. Während neue Daten auf eine widerstandsfähigere kanadische Wirtschaft hindeuten, warnt die Bank weiterhin vor „wirtschaftlicher Unterauslastung“ und Unsicherheiten durch geopolitische Entwicklungen. ► USDCAD WKN: A0AEM5 | ISIN: XC000A0AEM51 | Ticker: USDCAD ⭐ Key Takeaways Zinsen bleiben stabil bei 2,25 % – Entscheidung exakt im Rahmen der Erwartungen. Kanadas Wirtschaft zeigt Stärke: +181.000 neue Jobs in 3 Monaten & 2,6 % BIP-Wachstum in Q3. USD/CAD reagiert leicht: Der Kanadische Dollar stärkt sich moderat nach der Entscheidung. Bank of Canada bestätigt Zinsniveau – Fokus auf Handelskrieg & Wirtschaftsdaten 📉📈 🔹 Offizielle Entscheidung Leitzins: 2,25 %

Erwartung: 2,25 %

Vorher: 2,25 % Die Zentralbank betont, dass das aktuelle Zinsniveau „passend“ sei, solange sich die Oktober-Prognosen nicht verändern. 🔹 Hauptargumente der BoC Die Wirtschaft zeigt sich resilienter als gedacht .

Gleichzeitig besteht weiter ein wirtschaftlicher Puffer , der Inflation nahe dem Ziel von 2 % hält.

Die Bank ist bereit zu reagieren, falls sich die Aussichten verschlechtern. 📊 Makroentwicklung: Kanadas Wirtschaft überrascht positiv 🚀 Die neuesten Daten sprechen für eine solide wirtschaftliche Basis: ✔️ 181.000 neue Jobs in den letzten 3 Monaten ✔️ BIP-Wachstum Q3: 2,6 % annualisiert (über den Erwartungen) ✔️ Revidierte GDP-Daten 2022–2024: Wirtschaft war stabiler als angenommen BoC-Gouverneur Macklem betonte, dass Kanada vor den neuen US-Zöllen stärker war als ursprünglich gedacht. 🧠 Arbeitsmarkt: Erholung sichtbar, aber Vorsicht bleibt 👷‍♂️ Arbeitslosenquote sinkt

Beschäftigung steigt

Unternehmen im exportabhängigen Sektor bleiben dennoch vorsichtig 💱 USD/CAD Analyse: Kanadischer Dollar gewinnt leicht an Stärke 💵 Nach der Zinsentscheidung gab der USD leicht nach, was zu moderater CAD-Stärke führte. → USDCAD korrigierte einen Teil seiner vorherigen Gewinne. Der Markt interpretiert die Entscheidung als leicht hawkish, da die BoC positive Daten anerkennt, aber dennoch keine Lockerung signalisiert. 🧾 Fazit: Bank of Canada stabil, aber wachsam – CAD bleibt sensibel Die Zinsentscheidung der Bank of Canada zeigt: Kanadas Wirtschaft ist widerstandsfähiger als gedacht

Die Inflation bleibt im Zielbereich

