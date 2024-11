An der Wall Street brach am Mittwoch ein Kaufrausch aus, als Donald Trump seinen zweiten Sieg bei der Präsidentschaftswahl errang. Bankaktien führten die Aufwärtsbewegung an, wobei JPMorgan Chase um über 9,79 % und Goldman Sachs um mehr als 12,42 % zulegten. Händler beeilten sich, sich für das zu positionieren, was viele als „Trump Trade 2.0“ bezeichneten – sie setzten auf niedrigere Unternehmenssteuern, lockerere Vorschriften und ein unternehmensfreundlicheres Umfeld, das die Gewinne der Banken steigern könnte. „Es ist wie 2016, nur noch größer“, bemerkte die erfahrene Börsenhändlerin Sarah Chen, während sie auf ihr Terminal blickte, als die Bankaktien neue Höchststände erreichten. Der KBW Bank Index verzeichnete seine beste Tagesperformance seit 2022, während regionale Banken in der Hoffnung auf eine geringere Regulierungsaufsicht noch weiter zulegten. Bis zum Mittag hatte der Bankensektor dazu beigetragen, den S&P 500 auf Rekordniveau zu bringen, was laut Analysten den „Beginn einer neuen Ära für Finanzaktien“ markierte. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Sowohl die Aktien von JPMorgan Chase als auch von Goldman Sachs befinden sich auf ihrem Allzeithoch. Der RSI nähert sich dem überkauften Bereich, während der MACD eine bullishe Divergenz auf Quelle: xStation5 von XTB

