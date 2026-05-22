Börse Aktuell: DAX schwächer trotz Tech-Rally - Markt News zu Öl, Inflation und Europa-Aktien

Die europäischen Aktienmärkte zeigen sich am Freitag ohne klare Richtung. Der Euro Stoxx 50 verliert 0,13%, während der DAX um 0,16% nachgibt. Gleichzeitig notieren die Futures auf den S&P 500 leicht im Plus bei +0,12%. Im Fokus der Börse Aktuell stehen weiterhin die geopolitischen Spannungen rund um den Iran-Konflikt sowie die Auswirkungen steigender Energiepreise auf Inflation und Zinserwartungen in der Eurozone.

Analysten warnen zunehmend davor, dass eine längerfristige Schließung der Straße von Hormus ein belastendes Szenario für europäische Aktienmärkte darstellen könnte. Besonders die steigenden Ölpreise sorgen aktuell für Unsicherheit an den Märkten.

Markt News: Stoxx 600 trotz vorsichtiger Kursziele mit positiven Gewinnaussichten

Obwohl das durchschnittliche Jahresendziel der Analysten für den Stoxx Europe 600 derzeit lediglich bei 624 Punkten liegt und damit weniger als 1% Kurspotenzial signalisiert, bleiben die Gewinnprognosen konstruktiv.

Die erwarteten Gewinne je Aktie (EPS) für den Stoxx 600 steigen seit Jahren kontinuierlich an. Für 2026 rechnet der Konsens sogar mit einem zweistelligen Gewinnwachstum - gestützt durch den Energiesektor sowie eine Erholung des Konsums. Sollte sich diese Entwicklung fortsetzen, dürften Analysten ihre Kursziele nach oben anpassen müssen.

Quelle: XTB

Ölpreis und Devisenmarkt bleiben zentrale Themen der Börse Aktuell

WTI-Öl notiert weiterhin oberhalb von 98 US-Dollar pro Barrel und steigt leicht um 0,20%. Die hohen Energiepreise erhöhen den Druck auf Unternehmensmargen und die Kaufkraft der Verbraucher.

Der US-Dollar legt gemessen am USDIDX moderat um 0,08% zu. Gleichzeitig fällt EUR/USD um 0,13% auf 1,1604. Gold gibt leicht um 0,21% nach, was darauf hindeutet, dass Anleger derzeit noch keine aggressive Flucht in sichere Häfen suchen.

Quelle: XTB

Technologie-Aktien treiben Europas Märkte an

Zu den stärksten Sektoren im Euro Stoxx 50 zählt heute der Technologiesektor mit einem Plus von 2,07%. Damit liefert Tech den größten positiven Beitrag zur Entwicklung des Gesamtmarktes.

Auch Industrieaktien (+0,75%) sowie Finanzwerte (+0,56%) zeigen Stärke. Deutlich schwächer präsentiert sich hingegen der Energiesektor mit einem Minus von 1,48%. Belastet wird dieser insbesondere durch Kursverluste bei TotalEnergies (-1,51%) und Eni (-1,41%).

Zusätzlich verzeichnen Gesundheitswerte (-0,22%) und Versorger (-0,15%) leichte Abschläge.

Markt News zu Unternehmen: Richemont, DHL, Puig und Julius Bär im Fokus

Richemont nach Zahlen volatil

Der Luxusgüterkonzern Richemont, Eigentümer der Marke Cartier, veröffentlichte seine Jahreszahlen mit gemischter Marktreaktion. Die Aktie sprang zunächst um über 5% nach oben, drehte später jedoch ins Minus und verlor 1,9%.

Der Umsatz stieg auf 22,42 Milliarden Euro und legte im Jahresvergleich um 4,8% zu. Währungsbereinigt betrug das Wachstum sogar 11% und lag damit über den Erwartungen der Analysten.

Besonders stark entwickelte sich das Schmuckgeschäft der Jewellery Maisons mit einem Umsatzwachstum von 14% bei konstanten Wechselkursen. Die operative Marge dieses Segments erreichte starke 30,5%.

Belastend wirkten jedoch negative Währungseffekte. Der operative Gewinn lag mit 4,49 Milliarden Euro leicht unter den Markterwartungen von 4,60 Milliarden Euro. Dennoch überraschte Richemont mit einer Dividende von 3,30 CHF je Aktie.

DHL profitiert von Analysten-Upgrade

Die Aktie von Deutsche Post DHL gewinnt mehr als 4%, nachdem die Deutsche Bank ihre Einschätzung angehoben hat. Analysten gehen davon aus, dass der Zyklus sinkender Gewinnrevisionen beendet sein könnte. Zudem werden Sorgen über KI-bedingte Wettbewerbsrisiken als übertrieben angesehen.

Puig bricht nach geplatzten Übernahmegesprächen ein

Der spanische Kosmetikkonzern Puig verliert rund 15%, nachdem Gespräche über eine mögliche Fusion mit Estée Lauder gescheitert sind. Zuvor hatte es Berichte über ein mögliches Finanzierungspaket im Volumen von 5 Milliarden Euro gegeben.

Julius Bär unter Druck

Die Aktie von Julius Bär fällt um mehr als 10%, nachdem der Vermögensverwalter schwache Nettomittelzuflüsse gemeldet hatte. Damit wurden die Erwartungen der Analysten enttäuscht.

Softcat hebt Prognose an

Softcat steigt zeitweise um bis zu 12%, nachdem das Unternehmen seine Prognose für den operativen Jahresgewinn angehoben hat. Analysten erwarten nun steigende Konsensschätzungen aufgrund einer Beschleunigung der Auftragseingänge.

SO SEHEN SIEGER AUS!