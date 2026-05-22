Börse Aktuell: DAX schwächer trotz Tech-Rally - Markt News zu Öl, Inflation und Europa-Aktien

- Europas Aktienmärkte bleiben wegen des Iran-Konflikts und steigender Ölpreise unter Druck
- Trotz vorsichtiger Kursziele bleiben die Gewinnaussichten für europäische Unternehmen positiv
- Technologie- und Industrieaktien führen die Gewinnerliste an, während der Energiesektor schwächelt
- Europas Aktienmärkte bleiben wegen des Iran-Konflikts und steigender Ölpreise unter Druck
- Trotz vorsichtiger Kursziele bleiben die Gewinnaussichten für europäische Unternehmen positiv
- Technologie- und Industrieaktien führen die Gewinnerliste an, während der Energiesektor schwächelt
Die europäischen Aktienmärkte zeigen sich am Freitag ohne klare Richtung. Der Euro Stoxx 50 verliert 0,13%, während der DAX um 0,16% nachgibt. Gleichzeitig notieren die Futures auf den S&P 500 leicht im Plus bei +0,12%. Im Fokus der Börse Aktuell stehen weiterhin die geopolitischen Spannungen rund um den Iran-Konflikt sowie die Auswirkungen steigender Energiepreise auf Inflation und Zinserwartungen in der Eurozone.
Analysten warnen zunehmend davor, dass eine längerfristige Schließung der Straße von Hormus ein belastendes Szenario für europäische Aktienmärkte darstellen könnte. Besonders die steigenden Ölpreise sorgen aktuell für Unsicherheit an den Märkten.
Markt News: Stoxx 600 trotz vorsichtiger Kursziele mit positiven Gewinnaussichten
Obwohl das durchschnittliche Jahresendziel der Analysten für den Stoxx Europe 600 derzeit lediglich bei 624 Punkten liegt und damit weniger als 1% Kurspotenzial signalisiert, bleiben die Gewinnprognosen konstruktiv.
Die erwarteten Gewinne je Aktie (EPS) für den Stoxx 600 steigen seit Jahren kontinuierlich an. Für 2026 rechnet der Konsens sogar mit einem zweistelligen Gewinnwachstum - gestützt durch den Energiesektor sowie eine Erholung des Konsums. Sollte sich diese Entwicklung fortsetzen, dürften Analysten ihre Kursziele nach oben anpassen müssen.
Quelle: XTB
Ölpreis und Devisenmarkt bleiben zentrale Themen der Börse Aktuell
WTI-Öl notiert weiterhin oberhalb von 98 US-Dollar pro Barrel und steigt leicht um 0,20%. Die hohen Energiepreise erhöhen den Druck auf Unternehmensmargen und die Kaufkraft der Verbraucher.
Der US-Dollar legt gemessen am USDIDX moderat um 0,08% zu. Gleichzeitig fällt EUR/USD um 0,13% auf 1,1604. Gold gibt leicht um 0,21% nach, was darauf hindeutet, dass Anleger derzeit noch keine aggressive Flucht in sichere Häfen suchen.
Quelle: XTB
Technologie-Aktien treiben Europas Märkte an
Zu den stärksten Sektoren im Euro Stoxx 50 zählt heute der Technologiesektor mit einem Plus von 2,07%. Damit liefert Tech den größten positiven Beitrag zur Entwicklung des Gesamtmarktes.
Auch Industrieaktien (+0,75%) sowie Finanzwerte (+0,56%) zeigen Stärke. Deutlich schwächer präsentiert sich hingegen der Energiesektor mit einem Minus von 1,48%. Belastet wird dieser insbesondere durch Kursverluste bei TotalEnergies (-1,51%) und Eni (-1,41%).
Zusätzlich verzeichnen Gesundheitswerte (-0,22%) und Versorger (-0,15%) leichte Abschläge.
Markt News zu Unternehmen: Richemont, DHL, Puig und Julius Bär im Fokus
Richemont nach Zahlen volatil
Der Luxusgüterkonzern Richemont, Eigentümer der Marke Cartier, veröffentlichte seine Jahreszahlen mit gemischter Marktreaktion. Die Aktie sprang zunächst um über 5% nach oben, drehte später jedoch ins Minus und verlor 1,9%.
Der Umsatz stieg auf 22,42 Milliarden Euro und legte im Jahresvergleich um 4,8% zu. Währungsbereinigt betrug das Wachstum sogar 11% und lag damit über den Erwartungen der Analysten.
Besonders stark entwickelte sich das Schmuckgeschäft der Jewellery Maisons mit einem Umsatzwachstum von 14% bei konstanten Wechselkursen. Die operative Marge dieses Segments erreichte starke 30,5%.
Belastend wirkten jedoch negative Währungseffekte. Der operative Gewinn lag mit 4,49 Milliarden Euro leicht unter den Markterwartungen von 4,60 Milliarden Euro. Dennoch überraschte Richemont mit einer Dividende von 3,30 CHF je Aktie.
DHL profitiert von Analysten-Upgrade
Die Aktie von Deutsche Post DHL gewinnt mehr als 4%, nachdem die Deutsche Bank ihre Einschätzung angehoben hat. Analysten gehen davon aus, dass der Zyklus sinkender Gewinnrevisionen beendet sein könnte. Zudem werden Sorgen über KI-bedingte Wettbewerbsrisiken als übertrieben angesehen.
Puig bricht nach geplatzten Übernahmegesprächen ein
Der spanische Kosmetikkonzern Puig verliert rund 15%, nachdem Gespräche über eine mögliche Fusion mit Estée Lauder gescheitert sind. Zuvor hatte es Berichte über ein mögliches Finanzierungspaket im Volumen von 5 Milliarden Euro gegeben.
Julius Bär unter Druck
Die Aktie von Julius Bär fällt um mehr als 10%, nachdem der Vermögensverwalter schwache Nettomittelzuflüsse gemeldet hatte. Damit wurden die Erwartungen der Analysten enttäuscht.
Softcat hebt Prognose an
Softcat steigt zeitweise um bis zu 12%, nachdem das Unternehmen seine Prognose für den operativen Jahresgewinn angehoben hat. Analysten erwarten nun steigende Konsensschätzungen aufgrund einer Beschleunigung der Auftragseingänge.
SO SEHEN SIEGER AUS!
- XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!
- BESTER Online-Broker laut BÖRSE ONLINE 2026 + CFD Broker des Jahres laut Brokerwahl
- Viele weitere Awards in Deutschland unterstreichen das Bild
- Handeln Sie nicht irgendwo - Handeln Sie mit Vertrauen Aktien, ETF, Optionen und CFD bei XTB!
Chart des Tages 🔴 Weizenpreis fällt nach starkem Anstieg, da sich die Aussichten aufgrund verbesserter Niederschlagsprognosen für die USA aufhellen
DAX Verlierer: Airbus Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)
DAX Gewinner am Montag: Deutsche Börse Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)
SpaceX IPO: Der größte Börsengang der Geschichte steht bevor – Analyse für Investoren 🚀
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.