Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Wall Street vor neuen Rekordhochs

Das Wichtigste in Kürze Nasdaq 100 bleibt stärkster US-Index

bleibt stärkster US-Index KI-Boom und Buybacks treiben Wall Street

Nvidia konsolidiert trotz starker Zahlen

Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Wall Street bleibt vor Feiertag im Rally-Modus 📈 Die Stimmung an den US-Börsen bleibt zum Wochenschluss auffallend positiv. Sowohl der Dow Jones, der S&P 500 als auch der Nasdaq 100 steuern auf ihre längste Serie positiver Wochen seit 2023 zu. Unterstützt wird die Rally vor allem durch starke Konjunkturdaten, massive Aktienrückkäufe der Unternehmen sowie sinkende Ölpreise infolge neuer Hoffnungen auf diplomatische Fortschritte im Nahen Osten. Besonders Technologie-Aktien treiben die Märkte weiterhin an und sorgen dafür, dass der Nasdaq 100 erneut nahe seiner Rekordstände notiert. Key Takeaways 🚀 Nasdaq 100 bleibt stärkster US-Index

KI-Boom und Buybacks treiben Wall Street

Nvidia konsolidiert trotz starker Zahlen Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Technologie bleibt Marktführer Zum Handelsstart konnten der S&P 500 und der Nasdaq 100 jeweils rund 0,5 % zulegen, bevor sich die Gewinne leicht abschwächten. Beide Indizes notieren damit weiterhin nur knapp unter ihren historischen Höchstständen. Besonders der Technologiesektor bleibt der zentrale Treiber der aktuellen Börsenrally. Während Nvidia nach den Quartalszahlen leichte Gewinnmitnahmen verzeichnete, zeigen sich Apple, AMD und weitere KI-Werte weiterhin äußerst robust. Zusätzlichen Rückenwind liefern massive Aktienrückkäufe und Übernahmen. Laut EPFR überstieg das Volumen der Corporate Buybacks im Jahr 2026 bereits die Marke von 1 Billion US-Dollar. Gleichzeitig zeigen die jüngsten PMI-Daten, dass sich insbesondere die US-Industrie überraschend stark entwickelt. Immer deutlicher wird sichtbar, dass die milliardenschweren Investitionen in künstliche Intelligenz zunehmend auch reale Auswirkungen auf die Wirtschaft entfalten. Unternehmensnews bewegen Nasdaq 100 und S&P 500 💡 Zu den stärksten Gewinnern des Tages gehörten IBM und GlobalFoundries nach der Ankündigung staatlicher Förderungen im Quantum-Computing-Sektor. Auch Workday, Zoom und IMAX überzeugten mit starken Kursbewegungen nach positiven Unternehmensmeldungen. Dagegen gerieten chinesische Tech-Werte wie Alibaba und Trip.com unter Druck, nachdem neue regulatorische Maßnahmen aus China bekannt wurden. Im Fokus bleibt weiterhin Nvidia. Obwohl die Quartalszahlen erneut stark ausfielen, reagierte die Aktie zunächst mit leichten Verlusten. Viele Investoren scheinen kurzfristig Gewinne mitzunehmen, nachdem die Bewertung der gesamten KI-Branche stark gestiegen ist. Dennoch bleibt der langfristige Trend im Nasdaq 100 weiterhin klar bullish. Experten Fazit Das Fazit vom Experten Jeremy Krings 🧠 Die aktuelle Entwicklung bei Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 zeigt eindrucksvoll, wie stark Liquidität, KI-Fantasie und robuste Makrodaten aktuell zusammenwirken. Besonders der Nasdaq 100 profitiert weiterhin massiv vom AI-Boom und der starken Nachfrage nach Technologie-Aktien. Gleichzeitig mahnen hohe Bewertungen und erste Gewinnmitnahmen bei Nvidia zur Vorsicht. Kurzfristig bleibt die Stimmung an der Wall Street positiv, solange Konjunkturdaten stabil bleiben und geopolitische Risiken nicht erneut eskalieren. Anleger sollten jedoch beobachten, ob die aktuelle Rally weiterhin von breiter Marktstärke getragen wird oder sich zunehmend auf wenige Mega-Tech-Werte konzentriert. Nasdaq 100 Index Chart (Daily Timeframe) Chartanalyse Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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