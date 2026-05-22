ETF Analyse der Woche: Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing Prognose 2026

- Technisch weiterhin klar bullisch
- Starke langfristige Performance
- Breite Diversifikation bei niedrigen Kosten
- Technisch weiterhin klar bullisch
- Starke langfristige Performance
- Breite Diversifikation bei niedrigen Kosten
Der Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing bildet den bekannten S&P 500 Index physisch nach und ermöglicht Anlegern Zugang zu den 500 größten börsennotierten Unternehmen der USA. Der ETF zählt zu den beliebtesten US-Aktien-ETFs in Europa und überzeugt vor allem durch niedrige Kosten, hohe Liquidität und eine langfristig starke Wertentwicklung.
Im Rahmen unserer ETF Analyse der Woche steht diesmal die aktuelle charttechnische Situation sowie die mittelfristige Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing Prognose im Fokus.
► Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing WKN: A1JX53 / IE00B3XXRP09 / Ticker: VUSA
⚡ Key Takeaways
- Technisch weiterhin klar bullisch: Der Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing notiert im Wochen- und Tageschart oberhalb wichtiger Durchschnittslinien. Solange die SMA20 verteidigt wird, bleiben Kursziele bei 130 EUR sowie 145/148 EUR realistisch.
- Starke langfristige Performance: Mit einer Rendite von über 663 % seit Auflage und knapp 99 % in den vergangenen fünf Jahren gehört der ETF zu den stärksten breit diversifizierten US-Aktien-ETFs am Markt.
- Breite Diversifikation bei niedrigen Kosten: Der ETF investiert in über 500 US-Unternehmen und überzeugt mit einer sehr günstigen Gesamtkostenquote von nur 0,07 % p.a. Anleger sollten dennoch die hohe Gewichtung der größten US-Technologiewerte beachten.
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing Prognose - Wochenchart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Wochenchart zeigt sich weiterhin ein klar bullisches Gesamtbild. Bis Oktober 2023 bewegte sich der ETF in einer ausgeprägten Seitwärtsrange, die anschließend dynamisch nach oben aufgelöst wurde. In der Folge konnte der Anteilsschein bis Februar 2025 deutlich zulegen und erstmals nachhaltig die Marke von 110 EUR überwinden.
Der starke Rücksetzer im April 2025 wurde vollständig zurückgekauft. Bereits im November wurde das vorherige Hoch erneut erreicht. Nach einer kurzen Konsolidierung Ende März setzte sich die Aufwärtsbewegung fort.
Besonders positiv ist die Stabilisierung an den relevanten gleitenden Durchschnitten zu bewerten:
- SMA20 aktuell: 112,53 EUR
- SMA50 aktuell: 108,81 EUR
Der ETF konnte nach dem temporären Rückfall unter die SMA20 an der SMA50 ausreichend Unterstützung finden und anschließend neue Hochs markieren.
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Technische Einschätzung Wochenchart
Solange der Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing per Wochenschluss oberhalb der SMA20 notiert, bleibt die mittelfristige Prognose konstruktiv.
Mögliche Kursziele auf der Oberseite:
- 130 EUR
- 145 EUR bis 148 EUR
Sollte die SMA20 kurzfristig unterschritten werden, könnte die SMA50 weiterhin als wichtiger Support fungieren. Ein nachhaltiger Rückfall deutlich unter die SMA50 würde das bullische Szenario jedoch eintrüben.
Aktuelle Einschätzung Wochenchart:
Bullisch
ETF Analyse der Woche - Tageschart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im Tageschart bestätigt sich die positive Tendenz der Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing Prognose. Seit Ende März dominiert eine dynamische Aufwärtsbewegung.
Der ETF konnte sich über alle relevanten Durchschnittslinien schieben. Rücksetzer wurden bislang zuverlässig im Bereich der SMA50 aufgefangen:
- SMA20 aktuell: 118,70 EUR
- SMA50 aktuell: 113,46 EUR
Nach dem Anstieg über die SMA50 wurde die SMA20 bislang nicht mehr getestet - ein Zeichen anhaltender Stärke.
Technische Einschätzung Tageschart
Solange der ETF oberhalb der SMA20 notiert, bleibt die kurzfristige Aufwärtsbewegung intakt. Die bereits im Wochenchart genannten Kursziele bleiben damit aktiv.
Für die Fortsetzung des positiven Szenarios sollten sich mögliche Rücksetzer spätestens im Bereich der SMA20 stabilisieren.
Aktuelle Einschätzung Tageschart:
Bullisch
Basisdaten des Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing
|Kennzahl
|Wert
|Anlageschwerpunkt
|Aktien USA
|Fondsgröße
|44,623 Mrd. EUR
|Gesamtkostenquote
|0,07 % p.a.
|Produktstruktur
|Physische Replikation
|Vergleichsindex
|S&P 500
|Strategie
|Long only
|Nachhaltigkeit
|Nein
|Anzahl Positionen
|503
|Fondswährung
|USD
|Währungsrisiko
|Nicht abgesichert
|Auflage
|22.05.2012
|Ausschüttung
|Ausschüttend
|Ausschüttungsintervall
|Quartalsweise
|Fondsdomizil
|Irland
Top 10 Positionen des Fonds
Der ETF ist breit aufgestellt. In den Top 3 Positionen sind 20 Prozent des Vermögens investiert, die Top 10 Positionen machen gut 40 Prozent der Anlegergelder aus.
Branchenschwerpunkte des Fonds
Neben der IT-Branche ist der Fonds vor allem noch im Bereich des Finanzwesens als auch der Kommunikation investiert. Immobilien als auch Energie und Versorger spielen nur eine untergeordnete Rolle.
*Stand 22.05.2026
Der Monat April war von der Rendite her der beste seit November 2024.
* Stand 22.05.2026 / Quelle: justetf.com
Risikoübersicht des ETF
|Kennzahl
|Wert
|Volatilität 1 Jahr
|12,09 %
|Volatilität 3 Jahre
|15,81 %
|Volatilität 5 Jahre
|17,68 %
|Rendite/Risiko 1 Jahr
|2,07
|Rendite/Risiko 3 Jahre
|1,23
|Rendite/Risiko 5 Jahre
|0,83
|Maximum Drawdown 1 Jahr
|-7,49 %
|Maximum Drawdown 3 Jahre
|-23,75 %
|Maximum Drawdown 5 Jahre
|-23,75 %
|Maximum Drawdown seit Auflage
|-33,70 %
Die Volatilität misst die historischen Kursschwankungen des ETF. Je höher die Volatilität, desto stärker schwankte der Kurs in der Vergangenheit. Investments mit höheren Schwankungen gelten grundsätzlich als risikoreicher.
Die Kennzahl Rendite zu Risiko setzt die historische Rendite ins Verhältnis zur historischen Volatilität und liefert Hinweise auf die Effizienz des Chance-Risiko-Profils.
Der Maximum Drawdown beschreibt den größten historischen Verlust innerhalb des jeweiligen Betrachtungszeitraums.
Rendite des Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing
|Zeitraum
|Performance
|Laufendes Jahr
|+10,17 %
|1 Monat
|+6,61 %
|3 Monate
|+9,16 %
|6 Monate
|+12,09 %
|1 Jahr
|+25,07 %
|3 Jahre
|+70,37 %
|5 Jahre
|+98,85 %
|Seit Auflage
|+663,28 %
|2025
|+3,95 %
|2024
|+32,62 %
|2023
|+21,54 %
|2022
|-13,29 %
Quellen: justETF, Morningstar, finanzen.net, Vanguard
Fazit zur Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing Prognose
Der Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing zählt weiterhin zu den attraktivsten ETFs für Anleger, die langfristig auf den US-Aktienmarkt setzen möchten. Die breite Diversifikation über mehr als 500 Unternehmen, die niedrigen Kosten sowie die starke historische Performance sprechen klar für den ETF.
Allerdings sollten Anleger berücksichtigen, dass die Top-10-Positionen inzwischen mehr als 40 Prozent des Fondsvermögens ausmachen. Dadurch entsteht eine gewisse Konzentration auf die großen US-Technologiewerte.
Aus charttechnischer Sicht bleibt das Bild sowohl im Wochenchart als auch im Tageschart klar bullisch. Rücksetzer könnten weiterhin interessante Einstiegsmöglichkeiten darstellen.
Im Rahmen unserer ETF Analyse der Woche bleibt die Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing Prognose damit insgesamt positiv.
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FAQ - Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing
Was ist der Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing?
Der Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing ist ein ETF, der den S&P 500 Index physisch nachbildet. Anleger investieren damit in die 500 größten US-Unternehmen.
Ist der Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing ein guter ETF?
Der ETF gilt aufgrund seiner niedrigen Kosten, der breiten Diversifikation und der starken langfristigen Performance als einer der beliebtesten US-Aktien-ETFs für langfristige Anleger.
Wie hoch sind die Kosten des Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing?
Die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei nur 0,07 % pro Jahr und zählt damit zu den günstigsten S&P 500 ETFs am Markt.
Schüttet der Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing Dividenden aus?
Ja. Der ETF ist ausschüttend und zahlt seine Erträge quartalsweise an Anleger aus.
Wie lautet die aktuelle Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing Prognose?
Die aktuelle charttechnische Prognose bleibt bullisch. Solange der ETF oberhalb wichtiger Unterstützungen wie der SMA20 notiert, bleiben weitere Kursanstiege wahrscheinlich.
Welche Risiken hat der Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing?
Zu den größten Risiken zählen Marktschwankungen, das Währungsrisiko des US-Dollars sowie die hohe Gewichtung großer US-Technologieunternehmen innerhalb des S&P 500.
Für wen eignet sich der Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing?
Der ETF eignet sich besonders für langfristig orientierte Anleger, die breit diversifiziert in den US-Aktienmarkt investieren möchten.
Was ist die WKN des Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing?
Die WKN des ETF lautet A1JX53.
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