BASF: Konzerngewinn gefallen 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 27.05.2025

WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Kürzel: BAS

‚Äč‚Äč‚Äč‚ÄčAktuelle Analyse und Einsch√§tzung sowohl f√ľr kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einsch√§tzungen und Prognosen f√ľr l√§ngerfristige Investoren

Short Cut: 

Der Konzern ist wegen des Preisdrucks etwas schw√§cher in das neue Jahr gestartet. Zudem ging die Nachfrage im Segment Landwirtschaft, Basischemikalien sowie Inhaltsstoffe f√ľr Ern√§hrung und Pflege zur√ľck. Nach wie vor bestimmen Unsicherheiten, insbesondere durch die US-Zollpolitik, die Gesch√§ftsaussichten. Das Management traut sich aber zu die Gesch√§ftsziele f√ľr dieses Jahr zu erreichen.

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 42,28 EUR Marktkapitalisierung 37,79 Mrd. EUR Umsatz 2024 65,26 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2024) 45,97 % KGV 2025* 16,50 4 Wochen Performance - 6,00 % Bewertung stark unterbewertet Div. Rendite 2025*  5,43 % Branche Chemie

* Prognose

Parkettgefl√ľster:

In den ersten drei Monaten schrumpfte der Umsatz im Jahresvergleich um 0,9 Prozent auf 17,4 Mrd. EUR. Analysten waren von einem h√∂heren Umsatz ausgegangen. Etwas schw√§cher lief es auch beim operativen Gewinn (EBITDA). Dieser ging um 3,2 Prozent auf 2,6 Mrd. EUR zur√ľck. Unter dem Strich fiel der Konzerngewinn, bedingt durch Sondereffekte von 1,4 Mrd. EUR auf 808 Mio. EUR.¬†

Da der Konzern weltweite Produktionsst√§tten hat, sind die Auswirkungen durch die Zollunsicherheit zwar gegeben, aber √ľberschaubar. Effekte sich aber durch die zunehmenden Unsicherheiten der Kunden zu erwarten. Insbesondere die Abnehmer aus der Automobil- und der Konsumg√ľterindustrie sind davon betroffen. Welche konkreten Auswirkungen und Effekte sich daraus f√ľr den Konzern und das Gesch√§ft ergeben lassen sich aber nur schwer ausmachen.

Die Ziele des Vorstands wurden bekr√§ftigt. BASF will f√ľr das laufende Gesch√§ftsjahr ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sowie Sondereinfl√ľssen von 8,0 Mrd. bis 8,4 Mrd. EUR erwirtschaften. Zum Umsatz und Gewinn nach Steuern legte das Unternehmen keine Prognosen vor.¬†

Das Ergebnis im 1. Quartal liegt damit leicht unter den Erwartungen von Händlern und Analysten, die auch darauf hinweisen, dass die Geschäftsentwicklung aktuell besser zu bewerten ist als bei relevanten Wettbewerbern.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Der Anteilsschein gab bis Mitte Juli wieder unter die 45 EUR-Marke nach. Das Papier formatierte Anfang August das Jahrestief bei 40,18 EUR. Es ging von hier aus wieder zur√ľck an die 45 EUR-Marke, nach einem weiteren R√ľcksetzer gelang es der Aktie bis Anfang Oktober an die 48,50 EUR zu laufen. Erneute Schw√§che hat das Papier im 4. Quartal 2024 wieder unter die 45 EUR-Marke gedr√ľckt. Zwar stellte sich im Dezember eine kleine Erholung ein, aber auch diese hatte keine Substanz. Erst zu Jahresbeginn konnte sich die Aktie deutlicher erholen. Im Tageschart ist erkennbar, dass sich deutliches Kaufinteresse eingestellt hat. Die Aktie konnte sich im Februar zun√§chst √ľber die 47 EUR-Marke schieben und nach einem R√ľcksetzer ging es Anfang M√§rz an die 54,88 EUR. Im Tageschart ist aber gut erkennbar, dass die gesamten Gewinne seit Jahresanfang innerhalb von kurzer Zeit wieder abgegeben worden sind und der Anteilsschein Anfang April das Jahrestief (38,00 EUR) markiert hat. Zwar stellten sich nachfolgend wieder kleinere Erholungen ein, diese hatten aber keine Substanz. In der letzten Handelswoche hat sich die Aktie wieder in Richtung S√ľden orientiert.

Im Tageschart ist sehr gut zu erkennen, dass die Aktie sich zun√§chst erfolgreich √ľber die SMA200 (aktuell bei 45,25 EUR) schieben und etablieren konnte. Es ging bis Anfang M√§rz an der¬†SMA20 (aktuell bei 43,52 EUR) aufw√§rts. Die R√ľcksetzer konnten sich bis dahin jeweils im Bereich dieser Linie stabilisieren und erholen. Der ausgepr√§gte R√ľcksetzer Mitte M√§rz f√ľhrte die Aktie wieder unter alle drei Durchschnittslinien. Das Papier konnte sich vom Jahrestief zwar wieder erholen und in den Bereich der SMA200 laufen, sich dort aber nicht festsetzen. Schw√§che f√ľhrte die Aktie wieder unter die SMA20.

Solange das Papier per Tagesschluss unter der SMA20 notiert, solange k√∂nnte sich die Schw√§che weiter fortsetzen. Vorstellbar ist, dass im Zuge weiterer R√ľcksetzer das Jahrestief erneut angelaufen werden k√∂nnte. Wird diese Marke erreicht, so k√∂nnte das Papier hier einen Doppelboden formatieren. Gelingt dies aber nicht, bzw. wird die Marke mit Dynamik und mit Momentum angelaufen, so k√∂nnte es direkt weiter abw√§rts an die 34,28 EUR-Marke bzw. √ľbergeordnet an die 30 EUR-Marke gehen.

Um Perspektiven auf der Oberseite zu haben, muss die Aktie per Tagesschluss √ľber die SMA200 laufen. Dazu m√ľssen aber zun√§chst die¬†SMA20 und nachfolgend die SMA50 (aktuell bei 45,00 EUR) √ľberwunden werden. Selbst wenn diese Bewegung in den kommenden Handelswochen gelingen sollte, so muss sich die Aktie auch √ľber die¬†SMA200 schieben und vor allem nachfolgend √ľberzeugend von dieser Durchschnittslinie nach Norden schieben. Ob es dem Anteilsschein gelingt, diese Kursmuster in den kommenden Handelswochen abzubilden, bleibt abzuwarten.¬†

Einschätzung Tageschart, Prognose:  bärisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Das Tageschart ist als b√§risch zu interpretieren. Solange die Aktie per Tagesschluss unter der¬†SMA20 notiert, solange ist der Fokus auf der Unterseite zu suchen. Perspektiven auf der Oberseite ergeben sich erst dann wieder, wenn es das Wertpapier per Tagesschluss geschafft hat, sich verbindlich √ľber der SMA200 zu etablieren.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  40 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass die Aktie die SMA200 (aktuell bei 46,35 EUR) im Januar √ľberwinden konnte. Es ging von hier aus aufw√§rts. Das Wertpapier konnte sich jeweils an der SMA50 (aktuell bei 43,26 EUR) /¬†SMA20 (aktuell bei 42,71 EUR) stabilisieren und nachfolgend wieder erholen. Im Rahmen der ausgepr√§gten Schw√§che ab Mitte M√§rz wurden alle drei Durchschnittslinien wieder aufgegeben. Die Erholungsbewegungen, die sich im Nachgang dessen eingestellt haben gingen zwar wieder √ľber die SMA50 bzw. die¬†SMA20, die Aktie hat es aber bisher nicht geschafft, sich auch verbindlich von diesen beiden Linien nach Norden zu l√∂sen. In den letzten Handelswochen ging es √ľbergeordnet im Dunstkreis dieser beiden Linien seitw√§rts weiter. Aktuell notiert die Aktie unter den beiden Durchschnittslinien.

Der Anteilsschein muss es zun√§chst schaffen, sich wieder √ľber die SMA20 bzw. die¬†SMA50 zu schieben und sich vor allem nachfolgend direkt weiter nach Norden zu l√∂sen. K√∂nnen diese Kursmuster abgebildet werden, so besteht die Chance wieder an die SMA200 zu laufen. Wird diese Durchschnittslinie erreicht, so sollten die Kursmuster im Dunstkreis dieser Linie engmaschig beobachtet werden. Kann sich das Papier √ľber diese Durchschnittslinie schieben und z√ľgig nach Norden l√∂sen, so k√∂nnte es wieder in Richtung der 50 EUR-Marke gehen.¬†

Gelingt es aber nicht, sich √ľber die SMA200 zu schieben, bzw. verharrt die Aktie unter der¬†SMA20 / SMA50, so k√∂nnte sich die Seitw√§rtsbewegung weiter fortsetzen. Schw√§che h√§tte die Perspektive bis in den Bereich der Anlaufziele zu laufen, die in der Tagesbetrachtung Erw√§hnung gefunden hat.

Einschätzung 4h Chart, Prognose: bärisch

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Auch auf dieser Zeitebene muss sich die Aktie √ľber die SMA200 schieben und nachfolgend etablieren. Solange diese Bewegung nicht abgebildet ist, k√∂nnte sich die Seitw√§rtsbewegung bzw. die Schw√§che weiter fortsetzen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Widerstände

42,58

42,71

43,26

43,52

43,66

45,00 

45,25

45,97

46,35

47,38 (GAP)

49,53 (GAP)

52,10 (GAP)

54,88

Unterst√ľtzungen

42,07

40,45

40,18

39,38

38,00

34,28

20,07

