Während die Wall Street nach der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten und die republikanische Mehrheit im US Repräsentantenhaus und US Senat die Bullen hat frohlocken und auf neue Allzeithochs stürmen lassen, ist der DAX auf neue Quartalstiefs gefallen und besonders eine Aktie hat es schwer erwischt: den Chemie-Riesen Bayer. Bayer Aktie nach Quartalszahlen im freien Fall, Sturz auf 20 Jahrestiefs Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading |🔴 Bayer Handelsideen 🔴 Prognose & Ausblick ► Bayer WKN: BAY001 | ISIN: DE000BAY0017 | Ticker: BAYN.DE Die Aktie von Bayer (Ticker: BAYN) stürzte am Dienstag bereits, folgend auf schwache Quartalszahlen, auf ein 20-Jahrestief und notierte am Mittwoch mehr als 2% im Minus. Hauptgrund für die schwache Performance in den vergangenen Jahren war mit Sicherheit die Übernahme von Monsanto. Aber es schaut auch in anderen Geschäftsbereichen alles andere als rosig aus und somit ist es weniger der Milliardenverlust für das dritte Quartal, sondern viel mehr die Erwartung gedämpfter Gewinnaussichten für das Geschäftsjahr 2025 durch weiterhin hohen Preisdruck im Pflanzenschutzgeschäft, was zu einem Runternehmen der Jahresziele der Sparte Crop Science führte, zu welcher auch Monsanto gehört, wo sich die Abschreibungen seit der Übernahme auf nunmehr insgesamt 12.9 Milliarden Euro belaufen. Das bedeutet konkret in Zahlen für die Aktie von Bayer ausgedrückt: allein 2024 ist die Aktie fast 40% gefallen, was für Bayer eine Marktkapitalisierung von etwas mehr als 20 Milliarden Euro entspricht. Das entspricht einem beispiellosen Wertverlust in der deutschen Wirtschaftsgeschichte: erinnern wir uns rund 10 Jahre zurück, war Bayer einst ein Gigant, hatte eine Marktkapitalisierung von rund 120 Mrd. Euro. Heute, Ende des Jahres 2024, liegt der einstige Chemie- und Pharmariese ausgehend von der Marktkapitalisierung noch auf Rang 29 – und ein Ende der Talfahrt mit einem zeitnahen Sturz unter 20 Euro scheint nicht ausgeschlossen. In der Tat wäre allenfalls und im günstigsten Szenario mit einer Bärenmarkt-Rallye zu rechnen, die einen Re-Test der jüngsten Unterstützungsregion um 25 Euro sieht, wo sich nun eine starker Widerstand befände und gegen welchen ein erneutes Abdrehen und Fall unter 20 Euro zu erwarten wäre, erst eine Rückeroberung der 31 Euro Marke und somit Aufschläge von mehr als 50% hellten das technische Bild für die Bayer Aktie auf.  Bayer Aktie Chartanalyse – Tageschart: Quelle: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER!   Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET  bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.