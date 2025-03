Nachdem wir uns zum Wochenstart der Aktie von Bayer (Ticker: BAYN.DE) und den Abschlägen folgend auf ein nächstes, negatives Glyphosat-Urteil gewidmet hatten, kam es am Dienstag zu einer starken Gegenbewegung, die aber bereits heute wieder abverkauft wurde. Bayer Aktie weiter angeschlagen 🔴 Aktivist Elliott lotet Optionen einer Aufspaltung aus Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Bayer Handelsideen 🔴 Bayer Prognose & Ausblick ► Bayer WKN (Kassa): BAY001 | ISIN (Kassa): DE000BAY0017 | Ticker: BAYN.DE Grund für die Erholung waren erneut aufflammende Spekulationen rund um eine Abspaltung des Geschäfts mit rezeptfreien Medikamenten. In diesem Zusammenhang hatte der „Aktivisten-Hedgefonds“ Elliott Management in der Vergangenheit immer mal wieder Spekulationen angefacht und so nun auch wieder jetzt, führte diverse Gespräche mit Beteiligungsgesellschaften, um zu hören, wie sich das Interesse rund um die Consumer-Health-Sparte darstellt. Außer Frage steht, dass ein Verkauf vor dem Hintergrund der Schulden für Bayer einige Vorteile bieten dürfte. Scheint aber laut Gerüchten eher unwahrscheinlich. Ganz zu schweigen vom Umstand, dass der Bereich Consumer-Health in der Vergangenheit ein solider Cashflow-Garant war, Cash, was Bayer vor dem Hintergrund der immer noch Milliarden verschlingenden Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten gut brauchen kann. Die Aktie bleibt, wie bereits am Montag thematisiert, für Investoren unattraktiv, kurzfristig liegt der Fokus für Trader ganz besonders auf der 22 Euro Marke, ein Fall darunter öffnete die Tür für weitere Abschläge mit Ziel im Bereich um zunächst 20 Euro. Bayer Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:  Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET  bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.