Während der DAX zum Wochenstart zurück über die 23.000 Punkte Marke lief, sah die Aktie von Bayer (Ticker: BAYN.DE) Abschläge von mehr als 7% und könnte vor einer erneuten Abwärtswelle stehen und Attacke auf die 20 Euro Marke stehen. Bayer mit erneutem Glyphosat-Tiefschlag vor Gericht 🔴 Aktie vor Re-Test der 20 Euro Marke? Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Bayer Handelsideen 🔴 Bayer Prognose & Ausblick ► Bayer: DE000BAY0017 | WKN: BAY001 | Ticker: BAYN.DE Grund für die erneuten Abschläge war ein erneutes Urteil gegen Bayer im Rechtsstreit um den glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup. Ein Gericht in den USA verurteilte Bayer zu einer umgerechneten (Straf-)Schadensersatzzahlung von 1,9 Milliarden Euro. Bayer gab an in Berufung gegen das Urteil gehen zu wollen, verwies darauf, dass in der Vergangenheit der Schadenersatz im Vergleich zu den ursprünglichen Geschworenenurteilen um 90 Prozent reduziert werden konnte. Die Hiobsbotschaften für Bayer rund um Glyphosat, die man sich mit der Übernahme von Monsanto 2018 ins Boot geholt hat, reißen also nicht ab und es ist nicht auszuschließen, dass sich durch dieses Urteil weitere Kläger motiviert fühlen neu oder weiterhin gegen den deutschen Chemie-Giganten vor Gericht zu ziehen. Allerdings ändert sich meiner Einschätzung nach an der trüben Aussicht für das Unternehmen und die Aktie durch dieses Urteil nicht viel, man möchte fast geneigt sein zu sagen, dass es sich hier um einen Tropfen auf den heißen Stein handelt. Zwar hat sich die Aktie ausgehend von unserer letzten Betrachtung vor rund fünf Monaten ein wenig erholen können (nachdem es zunächst zu einem Sturz unter die 20 Euro Marke kam), aber die Abwärtsstruktur mit fallenden Hochs und Tiefs bleibt intakt und wie bereits damals geschrieben, wäre eine, wenn auch nur technische, Aufhellung, erst mit einer Rückeroberung der 31 Euro Marke auszumachen. Auch sonst ist die Aktie mit der Streichung der Dividende auf 0,11 Euro pro Aktie auf das gesetzliche Minimum für Investoren und einer resultierenden Dividendenrendite von derzeit rund 0,5% für längerfristig agierende Investoren alles andere als attraktiv. Bayer Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:  Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

