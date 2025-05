Die stärkste Aktie im DAX war am Dienstag mit Abstand jene des Chemiekonzerns Bayer (Ticker: BAYN.DE). Der Titel lag zur Mittagszeit mehr als 8% im Plus und notierte auf neuen Jahreshöchstständen, in Gefilden um Kursniveaus, die das Unternehmen letztmalig im Oktober 2024 gesehen hatte. Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Bayer Handelsideen 🔴 Bayer Prognose & Ausblick Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen ► Bayer | WKN: BAY001 | ISIN: DE000BAY0017 | Ticker: BAYN.DE Zwar wies Bayer einen bereinigten operativen Gewinn (sogenanntes Ebitda) von 4,09 Milliarden Euro aus, entsprechend einem Rückgang von 7,4%. Doch das lag deutlich über der Erwartung von 3,75 Milliarden Euro. Ein Hauptgrund für den Rückgang dürfte vor allem in der Agrarsparte CropScience zu suchen sein, die operativ 10% weniger verdiente als noch vor einem Jahr, wo Bayer hier einen deutlich höheren Gewinn verzeichnete, primär sicherlich auch durch das Krebsmedikament Nubeqa. Bayer bestätigte seinen Jahresausblick, das Management erwartet für das laufende Geschäftsjahr 2025 weiter einen Rückgang des bereinigten operativen Gewinns auf 9,5 – 10 Mrd. Euro, nach 10,1 Mrd. Euro im Vorjahr. Natürlich ist der Handelskonflikt mit den USA und die Trump’sche Zollpolitik auch bei Bayer ein Thema, der Hauptfokus liegt aber weiter auf Monsanto und Glyphosat, wo sich die Rechtskosten weiter auf Milliarden Euro belaufen und das Konzernergebnis seit Quartalen belasten. Bayer hat Rückstellungen in Höhe von fast 6 Milliarden Euro vorgenommen, infolgedessen sank der Vorsteuergewinn für das Vorjahr bekanntlich um mehr als zwei Milliarden Euro. Abzuwarten bleibt nun, ob das angestrebte Kostensenkungsprogramm Früchte trägt, in Verbindung mit dem geplanten Ausbau des Pharmageschäfts. Mit Blick auf die Aktie scheint es mir noch verfrüht, von einem Turnaround zu sprechen, wobei natürlich erwähnt werden sollte, dass die heutigen Kursaufschläge für einen nun erfolgten, deutlichen Push zurück über die 200-Tagelinie nach dem Ausbilden eines Doppelbodens um 18 Euro Beachtung finden sollten und nicht auszuschließen ist, dass die Bayer-Aktie in den kommenden Wochen und Monaten sich zurück in Richtung 30 Euro machen könnte. Bayer Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

