Börse Aktuell: Beyond Meat Prognose 2025 – Aktie steigt um 80 % dank Meme-Stock-Rally

Das Wichtigste in Kürze Beyond Meat legt vorbörslich um 80 % zu und ist seit dem letzten Freitag um fast 80 % gestiegen

Das Unternehmen hat einen Vertrag mit dem US-Einzelhandelsriesen Walmart (WMT.US) unterzeichnet

Dimitri Semenikhin kommentiert den Optimismus von Beyond Meat

Die Börse Aktuell steht Kopf – die Aktie von Beyond Meat (BYND.US) hat am Mittwoch um über 80 % zugelegt. Der Grund: Eine neue Welle der sogenannten Meme-Stock-Rally, bei der Online-Communitys Kursanstiege durch massive Käufe anheizen. Beyond Meat Prognose: Partnerschaft mit Walmart beflügelt den Kurs Das Unternehmen für pflanzenbasierte Fleischalternativen, das in den letzten Quartalen mit Umsatzrückgängen und Verlusten zu kämpfen hatte, überraschte die Wall Street mit einer wichtigen Nachricht:

Beyond Meat erweitert seine Partnerschaft mit Walmart.

Künftig werden die Produkte in über 2.000 Filialen des US-Einzelhändlers erhältlich sein – ein entscheidender Schritt zur Stärkung der Marktpräsenz. Diese Entwicklung hat auch Auswirkungen auf die Beyond Meat Prognose für 2025: Analysten sehen in der neuen Vertriebsstrategie eine Chance, den Umsatz deutlich zu steigern und den operativen Verlust zu verringern. Meme-Stock-Hype treibt Beyond Meat Aktie nach oben Doch nicht nur Fundamentaldaten spielen eine Rolle. Auf sozialen Medien sorgte der bekannte Trader Dimitri Semenikhin, alias Capybara Stocks, für zusätzliche Dynamik. Er verkündete öffentlich, Millionen von Beyond Meat-Aktien gekauft zu haben, und bezeichnete das Unternehmen als „unterbewertet“.

Seit Freitag ist der Beyond Meat Aktienkurs um mehr als 800 % gestiegen – ein Paradebeispiel für die Euphorie an der Börse Aktuell. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance.Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance.Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Beyond Meat und Krispy Kreme im Aufwind Neben Beyond Meat profitiert auch ein weiterer Meme-Stock vom Aufwärtstrend: Krispy Kreme (DNUT.US). Die Aktie des Donut-Herstellers legte am selben Tag um rund 20 % zu. Beide Werte spiegeln die gegenwärtige bullishe Stimmung an der Wall Street wider. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.