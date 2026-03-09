Marvell Technology Aktie profitiert vom KI-Boom: steigende Nachfrage nach Rechenzentrums-Chips und starke Umsatzprognosen bis 2028 – jetzt Aktien kaufen?

Die Marvell Technology Aktie rückt zunehmend in den Fokus der Anleger. Der Halbleiterhersteller profitiert stark vom weltweiten Boom rund um künstliche Intelligenz und Rechenzentren. Besonders die Nachfrage nach spezialisierten Chips für Cloud- und KI-Infrastruktur sorgt für kräftige Wachstumsprognosen.

Nach neuen Unternehmensprognosen könnten die Umsätze von Marvell in den kommenden Jahren deutlich steigen – ein Signal, das auch an der Börse für Aufmerksamkeit sorgt. Für Investoren stellt sich daher die zentrale Frage: Ist die Marvell Technology Aktie eine Chance für Anleger, die Technologie-Aktien kaufen möchten?

► Marvell Technology WKN: A3CNLD | ISIN: US5738741041 | Ticker: MRVL.US

geschrieben von Jens Klatt

🔎 Drei Key Takeaways zur Marvell Technology Aktie

✅ KI-Boom treibt Nachfrage: Spezialchips für Rechenzentren stark gefragt.

📈 Optimistische Wachstumsprognose: Umsatz könnte bis 2028 stark steigen.

💻 Hyperscaler investieren massiv: Milliarden für KI-Infrastruktur.

📊 Quartalszahlen: Marvell überzeugt mit Wachstum

Marvell meldete für das vierte Quartal einen Umsatz von 2,22 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von rund 22 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Auch beim Gewinn konnte das Unternehmen überzeugen:

Bereinigter Gewinn je Aktie: 0,80 USD

Analystenerwartung: 0,79 USD

Der wichtigste Geschäftsbereich bleibt das Rechenzentrumssegment, dessen Umsatz auf 1,65 Milliarden USD stieg und damit leicht über den Erwartungen lag.

🤖 KI-Rechenzentren als Wachstumstreiber

Der Boom der künstlichen Intelligenz sorgt weltweit für steigende Investitionen in Rechenzentren.

Große Technologieunternehmen wie:

Alphabet

Microsoft

Amazon

Meta

werden voraussichtlich mehr als 630 Milliarden USD in KI-Infrastruktur investieren.

Diese Investitionen treiben die Nachfrage nach Netzwerktechnologie, Datenübertragung und Spezialchips – Bereiche, in denen Marvell stark positioniert ist.

📈 Optimistische Prognosen bis 2028

Marvell erwartet für das Geschäftsjahr 2028 einen Umsatz von rund 15 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von fast 40 % entspricht.

Damit liegt die Prognose deutlich über der Analystenschätzung von etwa 12,92 Milliarden USD.

Auch für das Geschäftsjahr 2027 hob das Unternehmen seine Erwartungen an:

Umsatzwachstum: über 30 %

Umsatz: fast 11 Milliarden USD.

Diese Prognosen zeigen, dass die Marvell Technology Aktie langfristig stark vom Ausbau globaler KI-Infrastruktur profitieren könnte.

🔬 Neue Technologien und strategische Übernahmen

Um seine Position im KI-Markt zu stärken, investiert Marvell in innovative Technologien.

Ein Beispiel ist die Übernahme von Celestial AI im Wert von rund 3,25 Milliarden USD.

Die Technologie nutzt Photonik, also Licht statt elektrischer Signale, um Chips und Speicher schneller miteinander zu verbinden – ein wichtiger Schritt für leistungsstarke KI-Systeme.

⚠️ Risiken für Anleger

Trotz der starken Wachstumsaussichten sollten Anleger auch mögliche Risiken berücksichtigen:

intensiver Wettbewerb im Halbleitersektor

hohe Investitionszyklen im Rechenzentrumsmarkt

starke Kursvolatilität bei KI-Aktien

Gerade Technologieaktien können kurzfristig stark schwanken.

🏁 Fazit: Marvell Technology Aktie profitiert vom KI-Boom

Die Marvell Technology Aktie gehört zu den potenziellen Gewinnern des globalen KI-Infrastruktur-Booms.

✔️ starkes Wachstum im Rechenzentrumssegment

✔️ steigende Nachfrage nach Spezialchips

✔️ langfristig positive Umsatzprognosen

❗ Wettbewerb im Halbleitersektor bleibt hoch.

Für langfristige Anleger, die auf künstliche Intelligenz und Infrastruktur setzen und gezielt Aktien kaufen möchten, könnte Marvell Technology weiterhin ein interessanter Kandidat im Halbleitersektor sein.

Marvell Technology Aktie Chartanalyse – Daily:

Marvell Technology Aktie Chartanalyse – Daily:

❓ FAQ zur Marvell Aktie

📊 Was macht Marvell Technology?

Marvell Technology ist ein US-Halbleiterunternehmen, das Chips und Verbindungstechnologien für Rechenzentren, Cloud-Infrastruktur, Netzwerke und künstliche Intelligenz entwickelt. Besonders im Bereich Datenübertragung und Spezialchips für KI-Server ist das Unternehmen stark positioniert.

🤖 Warum steht die Marvell Technology Aktie aktuell im Fokus?

Die Marvell Technology Aktie steht im Fokus, weil das Unternehmen stark vom globalen KI-Boom und dem Ausbau von Rechenzentren profitiert. Große Cloud-Unternehmen investieren massiv in Infrastruktur, was die Nachfrage nach Spezialchips erhöht.

📈 Wie entwickelt sich das Geschäft von Marvell Technology?

Marvell konnte zuletzt steigende Umsätze im Rechenzentrumssegment melden. Der Bereich Datenzentren ist mittlerweile der wichtigste Wachstumstreiber des Unternehmens und profitiert von Investitionen in Cloud- und KI-Infrastruktur.

💻 Welche Rolle spielen KI-Rechenzentren für Marvell?

KI-Rechenzentren benötigen leistungsstarke Netzwerk- und Speicherlösungen, um große Datenmengen schnell zu verarbeiten. Marvell liefert wichtige Komponenten wie Spezialchips und Verbindungstechnologien für diese Systeme.

🛒 Sollte man die Marvell Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob Anleger die Marvell Technology Aktie kaufen sollten, hängt vom Anlagehorizont ab. Langfristig könnte der Ausbau von KI-Rechenzentren für Wachstum sorgen. Kurzfristig kann die Aktie jedoch aufgrund der starken Dynamik im Halbleitersektor volatil bleiben.