Beyond Meat Aktien nach dem Ausverkauf📉Ist ein Short Squeeze noch möglich?

Das Wichtigste in Kürze Laut Ortex ist der Leerverkaufsanteil an Beyond Meat-Aktien von 82 % gestern auf 109 % gestiegen.

Im Falle einer Rückkehr des Optimismus könnte es weiterhin zu einem Short Squeeze kommen.

Die Aktien des Unternehmens sind heute auf 3 USD gefallen

Laut Daten von Ortex beträgt der aktuelle Leerverkaufsanteil an Beyond Meat (BYND.US)-Aktien 109 % des Streubesitzes, gegenüber 82 % gestern. Das bedeutet, dass bärische Anleger mehr Aktien geliehen und verkauft haben, als tatsächlich im Streubesitz verfügbar sind. Dies ist eine sehr seltene und extreme Situation, die auf einen erheblichen Pessimismus hinsichtlich der Geschäftstätigkeit des Unternehmens hindeuten kann, aber auch ein potenzielles Risiko eines Short Squeeze birgt, wenn der Kurs zu steigen beginnt und Leerverkäufer gezwungen sind, Aktien zurückzukaufen, um ihre Positionen zu schließen. Unter solchen Umständen könnte es zu einer weiteren Erholung kommen, vorausgesetzt, dass das Kaufvolumen von BYND.US-Aktien deutlich zunimmt. Andererseits ist die finanzielle Lage des Unternehmens schwierig, und ohne eine ernsthafte Verbesserung der Fundamentaldaten ist es schwer zu erwarten, dass der Optimismus der Privatanleger allein den Trend dauerhaft umkehren kann. ► Beyond Meat WKN: A2N7XQ | ISIN: US08862E1091 | Ticker: BYND.US Beyond Meat Aktie Chart (D1) Charttechnische Analyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

