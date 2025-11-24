Big Tech stark im Plus – Nasdaq 100 +2 %

Das Wichtigste in Kürze Tech führt starke Erholung an

Zinssenkungschancen steigen

Big Tech & Chips im Rally-Modus

Die Börse USA setzt ihre Erholung zu Wochenbeginn fort. Nach dem jüngsten Abverkauf – der selbst starken Nvidia-Zahlen standhielt – steigen die US-Indizes heute deutlich. Vor allem Tech-Werte treiben die Rally an, befeuert durch neue Hoffnungen auf eine Zinssenkung im Dezember, dovishe Fed-Kommentare und positive Nachrichten aus dem KI- und Chipsektor. Die Stimmung an der Wall Street dreht sich spürbar – zumindest vorerst. ► Nasdaq 100 WKN: A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: US100 ⭐ Key Takeaways 📈 Tech führt starke Erholung an: Nasdaq 100 +2 %, Dow Jones +0,3 %.

🏦 Zinssenkungschancen steigen: Fed-Sprecher Williams & Waller signalisieren Unterstützung für einen Dezember-Cut (>70 % Wahrscheinlichkeit).

🤖 Big Tech & Chips im Rally-Modus: Alphabet +5,4 %, Tesla +6,5 %, Broadcom +9 %. 📈 Börse USA heute: Wall Street erholt sich – Zinshoffnungen beflügeln Tech 🚀 Dovish Fed-Signale bringen die US Börse in Schwung Die Hoffnung auf eine Zinssenkung im Dezember ist der zentrale Impulsgeber: John Williams (NY Fed): Geldpolitik „weiterhin restriktiv“ → Raum für Lockerung

Christopher Waller: warnt vor Arbeitsmarktschwäche, spricht sich klar für Dezember-Cut aus

→ Die Wahrscheinlichkeit eines Cuts: über 70 % ➡️ Die Worte zweier wichtiger Fed-Stimmen geben den Bullen neues Vertrauen. 🤖 Big Tech im Rally-Modus – Alphabet, Tesla & Co. ziehen an Magnificent 7 stark im Plus Alphabet: +5,4 % Veröffentlichung von Gemini 3 , dem neuesten KI-Modell Millionenvertrag für Cloud-Dienste mit NATO

Tesla: +6,5 %

Amazon: +2,5 %

Meta: +3,4 % Halbleitersektor fast komplett im Plus Broadcom: +9 %

Micron: +6,7 %

AMD: +4 % Interessant: Trotz Tech-Euphorie sind auch defensive Werte gefragt: Pfizer: +1,1 %

Merck: +3,5 % ➡️ Eine ungewöhnlich breite Marktstärke deutet auf echte Risikobereitschaft hin. 📊 Nasdaq 100 Chartanalyse – Test des 10-Tage-EMA im Fokus Der Nasdaq-100-Future steigt weiter, nachdem er bereits stark eröffnet hat: Durchbruch über das 23,6 %-Fibonacci-Retracement

Kurs nähert sich dem 10-Tage-EMA (gelb)

Dieser EMA liegt nahe dem 38,2 %-Fibo-Level und der oberen Strukturbegrenzung

RSI neutral → Raum für weitere Erholung 🔍 Zwei mögliche Szenarien 🟢 Bullish:

Break & Close über dem 10d-EMA →

➡️ Tür offen für breitere Erholung an der Wall Street

➡️ Rücknahme des Donnerstag-Selloffs möglich 🔴 Bearish:

Ablehnung am 10d-EMA →

➡️ Vorsicht vor Fed-Entscheidung steigt

➡️ kurzfristiger Rücksetzer wahrscheinlich 🧩 Fazit: US Börse sendet Erholungssignale – Trendwende oder technische Gegenbewegung? Die Börse USA erlebt heute eine starke Gegenbewegung – getragen von Tech, Chips und dovisher Fed-Kommunikation. Ob daraus jedoch ein nachhaltiger Trend wird, hängt von: der weiteren Fed-Rhetorik

den Inflationsdaten

