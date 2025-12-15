BÖRSE HEUTE: US-Märkte verlieren Momentum – Europa stärker (15.12.2025)

Das Wichtigste in Kürze US-Indizes schwächer: Russell 2000

Europa outperformt

Quermärkte volatil

Börse heute: US-Märkte verlieren Schwung – Europa setzt positive Akzente 📉🌍 Die Börse heute startete in den USA zunächst mit leichten Gewinnen, verlor im Verlauf jedoch an Dynamik. Sorgen um den Zustand von Technologieunternehmen drückten die Stimmung. An der Börse aktuell zeigen sich klare regionale Unterschiede: Während die USA nachgeben, performt Europa überwiegend besser – getragen von Banken und zyklischen Werten. Key Takeaways 🔑 US-Indizes schwächer: Russell 2000 am deutlichsten im Minus, Tech-Sorgen bremsen. Europa outperformt: Italien & Polen führen, Banken stützen die Indizes. Quermärkte volatil: Kakao und Öl fallen, Edelmetalle steigen, Krypto deutlich unter Druck. USA: Verluste nehmen zu – Tech-Sorgen dominieren Russell 2000 : ca. −0,6 % (größter Verlierer)

Nasdaq 100 : −0,3 %

S&P 500 & Dow Jones: jeweils rund −0,2 % Ein markantes Einzelschicksal prägt die Börse aktuell:

iRobot, Hersteller der ikonischen „Roomba“-Saugroboter, meldete Insolvenz an. Der Wettbewerbsdruck durch chinesische Anbieter erwies sich als zu hoch – die Aktie verlor über 70 %. Geldpolitik & Politik: Dovishe Töne, interne Spannungen 🏛️💬 Die heutigen Aussagen von Fed-Mitgliedern wurden zwar als moderat dovish aufgenommen, doch interne Meinungsverschiedenheiten innerhalb des FOMC rücken stärker in den Fokus. Die Positionen scheinen auseinanderzudriften.

Zudem deuten Nachrichten aus dem Umfeld von Präsident Trump darauf hin, dass die zuvor eingepreiste Kandidatur von Kevin Hassett weniger sicher ist als noch vor einer Woche angenommen. Europa: Besser als die USA – Banken treiben 🚀🇪🇺 Die europäische Sitzung verläuft deutlich freundlicher: FTSE MIB (Italien) : +1,0 %

WIG20 (Polen) : +1,7 %

SUI20, UK100, SPA35 : spürbare Gewinne

CAC40 (Frankreich) : +0,4 %

DAX: leicht schwächer bei −0,2 % Belastend wirken Rüstungswerte, ausgelöst durch weitere Verhandlungsfortschritte im Ukraine-Kontext. Europäische Banken hingegen treiben die Indizes – die Stimmung dreht hier klar ins Positive. Makro & FX: Schweiz enttäuscht, Skandinavien schwach 💱⚠️ Schweizer PPI : −0,5 % m/m (enttäuschend)

CHF verliert rund 0,2 % ggü. USD & EUR

NOK & SEK: Skandinavische Währungen geben gegen die meisten Paare nach Rohstoffe: Kakao & Öl unter Druck, Edelmetalle glänzen 🛢️🪙 Kakao : anhaltender Angebotsdruck, −6 %

Öl : −1,5 % , testet jüngste Tiefs

Edelmetalle : Palladium : +5 % Platin & Silber : jeweils +2 % Gold : +0,2 %

Krypto: Breiter Abverkauf trotz fallender Zinsen ₿📉 Trotz sinkender Zinsen und zunehmender institutioneller Adoption bleibt der Kryptomarkt schwach: Bitcoin : −3 % auf 85.000 USD

Ethereum: −5 %, wieder unter 3.000 USD Fazit: Börse aktuell mit klaren Kontrasten – Vorsicht bleibt angebracht ⚖️📉 Die Börse heute zeigt ein geteiltes Bild: Schwäche in den USA, Stärke in Europa. Tech-Sorgen, politische Unsicherheiten und divergente Signale aus den Quermärkten prägen die Lage. Kurz gesagt:

An der Börse aktuell bleiben Selektivität und Risikomanagement entscheidend. Europa bietet Chancen, während US-Tech und Krypto kurzfristig unter Druck stehen.

