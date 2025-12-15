Das Wichtigste in Kürze US Börse startet positiv

Nvidia & China im Fokus

Nasdaq 100 an Schlüsselmarken

US Börse: Freundlicher Wochenstart an der Börse USA 📈 Die US Börse startet mit einem moderat positiven Grundton in die erste Sitzung der neuen Woche. Alle Futures auf die wichtigsten US-Indizes notieren zum Handelsauftakt rund 0,4 % im Plus. An der Börse USA richten sich die Blicke dabei vor allem auf den Technologiesektor, geopolitische Entwicklungen rund um China sowie auf wichtige geldpolitische Signale der US-Notenbank. Key Takeaways 🔑 US Börse startet positiv – Futures auf alle großen Indizes legen um rund 0,4 % zu. Nvidia & China im Fokus – Technologiethema bleibt geopolitisch brisant. Nasdaq 100 an Schlüsselmarken – Technische Entscheidung steht bevor. Makro & Geopolitik: Nvidia, China und die Fed 🏛️🤖 Nvidia und China rücken erneut in den Mittelpunkt. Laut Berichten von Bloomberg Tech soll die chinesische Delegation bei den Verhandlungen am Freitag signalisiert haben, dass Nvidia-Chips kein wirksames Druckmittel der USA seien. China bevorzuge es, eigene technologische Lösungen weiterzuentwickeln, anstatt sich von US-Produkten abhängig zu machen, die im Zweifel politisch instrumentalisiert werden könnten. Makrodaten aus den USA 📊 NY Empire State Index : −3,9 Erwartung: +9,6 Deutlich schwächer als prognostiziert

Später am Tag stehen zudem Reden von FOMC-Mitgliedern Williams und Miran auf der Agenda – potenziell marktbewegend für die Börse USA. Nasdaq 100 Analyse: Entscheidende Marken im Blick 📐⚠️ Im Nasdaq-100-Chart (D1) setzt sich die Auseinandersetzung mit einer möglichen RGR-Formation (Kopf-Schulter) fort. Wichtige technische Zonen 🧭 Bullishes Szenario : Über 26.000 Punkten Über FIBO 23,6 %

→ Formation wäre negiert

Bearishes Szenario : Rückfall in Richtung Nackenlinie bei ca. 24.200 Punkten

Die heutige Sitzung ist ein weiterer Versuch der Käufer, das negative Chartbild zu neutralisieren. Unternehmensnews: Bewegung bei Einzelwerten 🏢📈📉 Adobe (ADBE.US) 🖥️⬇️ Rund −1 %

Mehrere negative Analystenkommentare zu IT-Dienstleistern Immunome (IMNM.US) 🧬🚀 +20 %

Positive klinische Studienergebnisse iRobot (IRBT.US) 🤖💥 −70 %

Hersteller des „Roomba“ meldet Insolvenz an AngloGold Ashanti (AU.US) 🥇📈 +2 %

Profitiert von anhaltender Nachfrage nach Edelmetallen Texas Instruments (TXN.US) ⚙️⬇️ −2 %

Negative Analystenempfehlung, geringe Attraktivität im KI-Umfeld Nvidia (NVDA.US) 🧠📈 +1 %

Erholung nach enttäuschenden China-Gesprächen

Große Bestellungen für Exportversionen der H200-Chips (H20) aus China – finale Zustimmung steht noch aus Intel (INTC.US) 💻🤝 +1 %

Übernahme des KI-Startups SambaNova Systems für 1,6 Mrd. USD Fazit: US Börse mit positivem Start – Technik & Politik bleiben entscheidend ⚖️📊 Die US Börse beginnt die Woche mit vorsichtigem Optimismus. Trotz schwacher Konjunkturdaten aus den USA und anhaltender geopolitischer Spannungen bleibt die Stimmung konstruktiv. Der Nasdaq 100 steht dabei an einer charttechnisch wichtigen Weggabelung, während Unternehmensnachrichten und Fed-Kommentare kurzfristig die Richtung an der Börse USA bestimmen dürften. Kurz gesagt:

Positive Vorzeichen zum Wochenstart – doch die nächsten Impulse aus Geldpolitik, Technik und China bleiben entscheidend. Nasdaq 100 Index Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN GRATIS HANDELN!* *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro! Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!

BESTER Kundenservice inklusive! Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat

Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat XTB: Die Investment App, bei der dein Geld für dich arbeitet!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.