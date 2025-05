Der Industriedienstleister Bilfinger (Ticker: GBF.DE) legte am Mittwoch vor XETRA-Eröffnung Zahlen für sein abgelaufenes Geschäftsquartal vor, sah eine Eröffnung über 76 Euro, wurde dann aber in der ersten Handelsstunde in Richtung seines Schlusskurse verkauft, sicherlich auch ausgehend vom Umstand von Aufschlägen von fast 50% innerhalb der letzten 4, 5 Handelswochen. Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Bilfinger Handelsideen 🔴 Bilfinger Prognose & Ausblick Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen ► Bilfinger | WKN: 590900 | ISIN: DE0005909006 | Ticker: GBF.DE Das Unternehmen, was in Bereichen Petrochemie, Chemie, Pharma sowie Öl und Gas tätig ist, legte starke Zahlen vor, hat von seinen jüngsten Zukäufen im ersten Quartal scheinbar gut profitieren können. So stieg der Umsatz auf Jahressicht um 17% auf rund 1,27 Milliarden Euro, leicht besser als die Erwartung am Frankfurter Börsenparkett. Das EBITA konnte um mehr als 30% auf 57 Millionen Euro gesteigert werden, netto blieben 32 Millionen Euro nach 25 Millionen Euro im Vorjahr. Bilfinger stellte heraus, dass die Zahlen hätten noch besser ausfallen können, aber die politischen Unsicherheiten, nicht nur aus den USA hinsichtlich der Trump’schen Zollpolitik, sondern auch und eventuell besonders mit Blick auf die Regierungsbildung und umfänglicher Investitionsprogramme, bei welchen aber weiter nicht klar ist, wie diese detailliert ausschauen, für Zurückhaltung bei den Kunden führte. Mit Blick auf die Aktie bin ich weiter positiv, auch wenn ich mir nach dem jüngsten Kursanstieg nun zunächst eine längere Konsolidierung über die Sommermonate wünschen würde, bevorzugt oberhalb von 70 Euro. Bilfinger Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

