BionTech SE: Vor dem European Society for Molecular Oncology Kongress 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 12.09.2024

ISIN: US09075V1026  | WKN: A2PSR2 | Ticker: BNTX

‚Äč‚Äč‚Äč‚ÄčAktuelle Analyse und Einsch√§tzung sowohl f√ľr kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einsch√§tzungen und Prognosen f√ľr l√§ngerfristige Investoren

Der Fokus des Konzerns liegt im Bereich der Krebsforschung, was weiterhin ein hohes Engagement in Forschungs- und Entwicklungskapazit√§t nach sich zieht. BioNTech hat j√ľngst die Umsatzprognose f√ľr das laufende Gesch√§ftsjahr best√§tigt, hat im 1. Halbjahr aber ein hohes negatives Ergebnis erwirtschaftet.

aktueller Preis    98,68 USD

Marktkapitalisierung     21,25 Mrd. USD

Umsatz 2023    4,13 Mrd. USD

Eigenkapitalquote    88,00 %

KGV 2024*    0,00 %

4 Wochen Performance    + 9,92 %

Bewertung    stark unterbewertet

Div. Rendite 2024*    0,00 %

Branche    Biotechnologie

* Prognose

Das Management wird auf dem European Society for Molecular Oncology Kongress, der ab Morgen in Barcelona stattfindet, klinische Studiendaten f√ľr ausgew√§hlte Produkte der Multi-Plattform Onkologie pr√§sentieren. Vorgestellt werden mRNA-basierte Krebsimpfstoffe, innovative Immunmodulatoren sowie zielgerichtete Therapieans√§tzen. BioNTech arbeitet seit Jahren an Krebstherapien, die sich aus drei verschiedenen Ans√§tzen zusammensetzen. Es werden zudem Updates aus mehreren klinischen Studien vorgestellt, die sich in der Phase 1/2 bzw. Phase 2 befinden. Zwei Pr√ľfpr√§parate befinden sich die zulassungsrelevanten Phase 3.

BioNTech hat im zweiten Quartal 2024 einen Umsatz von 128,7 Mio. EUR realisiert, im 1. Halbjahr beläuft sich der Umsatz kumuliert auf 316,3 Mio. EUR. Der Nettoverlust beläuft sich auf 807,8 Mio. EUR. Kumuliert auf das 1. Halbjahr beläuft sich der Verlust auf 1.122,9 Mio. EUR. Das Unternehmen investiert nach wie vor massiv in den Bereich der Forschung und Entwicklung. Von den Gesamtinvestitionen in diesem Bereich in Höhe von 584,6 Mio. EUR, wurden 525,6 Mio. EUR in nicht-COVID-19 bezogene Aktivitäten investiert. Hauptfokus ist die Onkologie und der mRNA Bereich.

Insgesamt sollen 2024 zwischen 2,4 Mrd. EUR und 2,6 Mio. EUR f√ľr Forschung und Entwicklung ausgegeben werden. Der Gesamtumsatz f√ľr das laufende Gesch√§ftsjahr soll zwischen 2,5 Mrd. EUR und 3,1 Mrd. EUR liegen. Das Management hat damit die Prognosen f√ľr das laufende Gesch√§ftsjahr best√§tigt.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Die Aktie ist in den Monaten wellenförmig abwärts gelaufen. Nachdem das Wertpapier im August 2021 noch mehr als 450 EUR gekostet hat, notiert es in diesem Jahr an bzw. unter der 100 US-Dollar-Marke. Ende des letzten Jahres kam es noch zu einer größeren und längeren Erholungsphase, die die Aktie bis in den Bereich der 110 US-Dollar gebracht hat. Zu Jahresbeginn wurden diese Gewinne wieder sukzessive abgegeben.

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich der Anteilsschein zu Jahresbeginn unter die 20-Tage-Linie (aktuell bei 89,56 US-Dollar) und nachfolgende direkt unter die 50-Tage-Linie (aktuell bei 85,56 US-Dollar) geschoben haben. Die Erholungen, die sich im M√§rz eingestellt haben, f√ľhrten die Aktie wieder an die 50-Tage-Linie, wobei es erst Mitte Mai gelungen ist √ľber diese beiden Durchschnittslinien zu laufen. Die Bewegung ging bis an die SMA200 (aktuell bei 92,43 US-Dollar) und lief hier aus. Trotz mehrfacher Bem√ľhungen hat es die Aktie erneut nicht geschafft, sich √ľber dieser Durchschnittslinie festzusetzen. Die folgende Abw√§rtsbewegung lief direkt wieder unter die 20-Tage-Linie / 50-Tage-Linie. Im August wurde das aktuelle Jahrestief (75,16 US-Dollar) markiert. Das Wertpapier hat einige Tage gebraucht, sich von dieser Marke zu l√∂sen. Es ging in der Entlastungsbewegung direkt √ľber die 20-Tage-Linie als auch √ľber die 50-Tage-Linie. Im Tageschart ist erkennbar, dass die 20-Tage-Linie in den letzten beiden Handelswochen ein guter Support im Rahmen der R√ľcksetzer gewesen ist. Von hier aus ging es in einer sehr dynamischen Aufw√§rtsbewegung an und √ľber die 200-Tage-Linie. Im Zuge der Bewegung wurde die 100 US-Dollar-Marke angelaufen.

Mit diesem Move hat sich das Tageschart aufgehellt. Wesentlich wird aber sein, ob es die Aktie auch schafft, sich √ľber der 200-Tage-Linie zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnten sich weitere Aufw√§rtsimpulse einstellen, die zun√§chst an das aktuelle Jahreshoch (114,65 US-Dollar) von Januar laufen k√∂nnte. √úber dieser Marke w√§ren weitere denkbare Anlaufziele bei 125,40 US-Dollar, bei 147,28 US-Dollar bzw. bei 180,17 US-Dollar erreichbar.

Sollten sich R√ľcksetzer einstellen, so haben diese das Potential zur√ľck an die 200-Tage-Linie zu laufen. Im Tageschart ist erkennbar, dass in diesem Handelsjahr mit dieser Linie immer wieder Probleme hat. Es ging erst im August dynamisch √ľber diese Durchschnittslinie. Somit ist denkbar, dass die¬†200-Tage-Linie jetzt ein guter Support sein k√∂nnte, nachdem es in der Vergangenheit ein harter Widerstand war. H√§lt diese Linie aber nicht als Unterst√ľtzung, so k√∂nnte darunter die 20-Tage-Linie als auch die¬†50-Tage-Linie noch eine Unterst√ľtzung bieten. Zu konstatieren ist aber, dass ein erneutes Unterschreiten der 200-Tage-Linie mit einer nachfolgenden Etablierung unter dieser Linie nicht bullisch interpretiert werden kann. R√ľcksetzer sollten sich somit sp√§testens im Bereich der 200-Tage-Linie erholen.

Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Sollte sich die Aktie √ľber der 200-Tage-Linie etablieren k√∂nnen, besteht die Perspektive, dass sich die Aufw√§rtsimpulse in Richtung des Jahreshochs fortsetzen k√∂nnten. Verbindlich eintr√ľben w√ľrde sich das Tageschart dann, wenn der Anteilsschein einen Tagesschluss unter der 50-Tage-Linie formatiert, der am folgenden Tag best√§tigt wird.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  65 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass das Wertpapier, nach der Erholung im Juli, im August im Zuge eines scharfen R√ľcksetzers das Jahrestief formatiert hat. Es von hier aus, nach der kleinen Erholung, zun√§chst in den Bereich der 85/90 US-Dollar seitw√§rts weiter. Nach einer l√§ngeren Konsolidierung erfolgte dann der dynamische Ausbruch an und √ľber die 100 US-Dollar-Marke.

Im Chart ist erkennbar, dass es zun√§chst √ľber die SMA20 (aktuell bei 93,43 US-Dollar) und dann √ľber die SMA50 (aktuell bei 90,20 US-Dollar) ging. Im Bereich der SMA200 (aktuell bei 89,61 US-Dollar) hatte die Aktie dann offensichtliche Probleme weiterzukommen. Im Zuge der R√ľcksetzer konnte die SMA50 einen guten Support bieten. Im Chart ist erkennbar, dass die SMA200 auch auf dieser Zeitebene eine besondere Relevanz hatte. In den letzten Handelstagen konnte der Move √ľber die SMA200 / SMA20 verbindlich abgebildet werden.

Das Chartbild ist aktuell als bullisch zu interpretieren. Solange es das Wertpapier schafft, sich √ľber der SMA20 zu halten, solange k√∂nnte sich die Aufw√§rtsbewegung weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele wurden in der Stundenbetrachtung gew√ľrdigt.

Sollten sich R√ľcksetzer einstellen, so k√∂nnten diese sich zun√§chst im Bereich der¬†SMA20 stabilisieren und erholen. H√§lt dieser Support nicht, so k√∂nnte die SMA50 darunter noch einen Halt bieten. Bei den letzten R√ľcksetzern war speziell diese Linie eine verl√§ssliche Unterst√ľtzung. Sollte es unter diese Linie gehen, so sollte das Wertpapier sp√§testens im Bereich der SMA200 einen Richtungswechsel abbilden, um den bullischen Grundton im Chart aufrechtzuerhalten.

Einschätzung 4h Chart, Prognose: bullisch

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Das sich die Aktie hat jetzt die Chance weiter aufw√§rtszulaufen. Die Anlaufziele, die in der Tagesbetrachtung Erw√§hnung gefunden haben k√∂nnten erreicht werden, solange das Wertpapier √ľber der SMA20 notiert. R√ľcksetzer sollten sich sp√§testens im Bereich der SMA200 stabilisieren und erholen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  70 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 30 %

Widerstände

99,35

102,84

104,19

114,65

125,40

136,71

147,28

180,17

Unterst√ľtzungen

93,94

93,09

92,43

90,20

89,56

86,66

86,61

85,56

83,12

75,16

60,30

