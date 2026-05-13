Birkenstock Aktie unter Druck – Aktien News nach Quartalszahlen

Birkenstock Aktie: Schwache Quartalszahlen belasten – Aktien News zur starken Kursreaktion 📉

Die Birkenstock Aktie gerät nach den aktuellen Quartalszahlen massiv unter Druck. Laut den neuesten Aktien News verliert das Papier vorbörslich mehr als 7 %, nachdem Umsatz und Gewinn die Erwartungen des Marktes verfehlt haben. Zwar konnte Birkenstock den Umsatz weiter steigern, doch geopolitische Risiken, Wechselkurseffekte und höhere Belastungen durch Zölle bremsen das Wachstum deutlich aus.

Besonders kritisch sehen Anleger die vorsichtige Prognose des Managements, das trotz schwächerer Dynamik an seinen bisherigen Jahreszielen festhält.

► Birkenstock WKN: A3EXD1 | ISIN: JE00BS44BN30 | Ticker: BIRK.US

Birkenstock Aktie & Aktien News – Key Takeaways ⚡

Birkenstock Aktie fällt nach Quartalszahlen deutlich

Aktien News belasten schwächere Margen und Gewinne

Management hält dennoch an Jahresprognose fest

Birkenstock Aktie: Umsatz wächst, Gewinne brechen ein 📊

Die aktuelle Entwicklung der Birkenstock Aktie zeigt, dass Umsatzwachstum allein derzeit nicht ausreicht, um Investoren zu überzeugen. Laut den neuesten Aktien News stieg der Quartalsumsatz zwar um 7,7 % auf 618,3 Millionen Euro, blieb damit aber leicht unter den Erwartungen.

Besonders negativ aufgenommen wurden:

Rückgang des operativen Gewinns um 11 %

Einbruch des Nettogewinns um 22 %

Schwächere EBITDA-Marge

Auch das Ergebnis je Aktie lag klar unter den Analystenschätzungen.

Aktien News: Geopolitik und Zölle belasten Birkenstock

Die Aktien News rund um die Birkenstock Aktie zeigen, dass externe Faktoren eine große Rolle spielen. Das Unternehmen verwies insbesondere auf die geopolitische Lage im Nahen Osten, die das Geschäft in der EMEA-Region belastet habe.

Zusätzlich wirkten sich folgende Faktoren negativ aus:

US-Zölle

Wechselkursschwankungen

Schwächeres Konsumumfeld

Diese Belastungen drückten auf die Margen und sorgten für einen deutlichen Gewinnrückgang.

Birkenstock Aktie: Prognose bleibt stabil trotz schwächerer Zahlen 🚀

Trotz der schwächeren Ergebnisse hält das Management der Birkenstock Aktie an den bisherigen Jahreszielen fest. Laut aktuellen Aktien News erwartet das Unternehmen weiterhin:

Umsatzwachstum von 13–15 %

EBITDA-Marge von über 30 %

Gewinn je Aktie zwischen 1,90 und 2,05 Euro

Einige Anleger hatten jedoch auf eine Anhebung der Prognose gehofft. Dass diese ausblieb, wurde am Markt negativ interpretiert.

Aktien News: Chartbild der Birkenstock Aktie bleibt schwach

Auch technisch bleibt die Lage der Birkenstock Aktie angespannt. Die Aktie fiel nach den Zahlen auf den tiefsten Stand seit dem Börsengang.

Die aktuellen Aktien News zeigen:

Der Kurs notiert unter wichtigen gleitenden Durchschnitten

Der Abwärtstrend bleibt intakt

Die heutige Kurslücke verstärkt den Verkaufsdruck

Damit dominieren kurzfristig klar die Verkäufer.

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Birkenstock Aktie bleibt unter Druck

Die jüngsten Aktien News zur Birkenstock Aktie zeigen ein gemischtes Bild. Zwar wächst das Unternehmen weiterhin solide, doch Gewinnrückgänge, geopolitische Risiken und enttäuschte Erwartungen belasten die Stimmung der Anleger deutlich.

Kurzfristig bleibt die Aktie technisch angeschlagen. Entscheidend wird nun sein, ob Birkenstock seine Jahresziele trotz des schwierigen Umfelds tatsächlich erreichen kann.

Birkenstock Aktie Chart (Daily Timeframe) Chartanalyse

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 13.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

SO SEHEN SIEGER AUS!