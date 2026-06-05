BÖRSE HEUTE: DAX fällt, Infineon bricht ein und Nasdaq unter Druck (05.06.2026)

Das Wichtigste in Kürze KI- und Chipwerte führen den Abverkauf an

Starke US-Jobdaten drücken Zinshoffnungen

DAX verliert, Infineon besonders schwach

Börse Heute & Börse Aktuell: DAX schwächer – KI-Aktien geraten weltweit unter Druck 📉 Die Börse Heute steht klar im Zeichen eines kräftigen Abverkaufs bei KI- und Halbleiterwerten. Besonders an der Wall Street geraten überhitzte Technologieaktien unter Druck: Der Nasdaq 100 verliert zeitweise mehr als 3%, während der S&P 500 rund 1,7% nachgibt. Auslöser sind Gewinnmitnahmen im Chipsektor, steigende US-Renditen und ein stärkerer US-Dollar nach überraschend robusten US-Arbeitsmarktdaten. Die Non-Farm Payrolls lagen mit 172.000 neuen Stellen deutlich über der Konsensschätzung von 85.000. Key Takeaways 📌 KI- und Chipwerte führen den Abverkauf an

Starke US-Jobdaten drücken Zinshoffnungen

DAX verliert, Infineon besonders schwach Börse Aktuell: Halbleitersektor im Ausverkauf Der globale Chipsektor erlebt heute eine deutliche Korrektur. Besonders Nvidia, TSMC, Micron, SanDisk, AMD und Marvell stehen unter Druck. Laut aktuellen Marktberichten fällt der Nasdaq Composite rund 3%, während der Philadelphia Semiconductor Index deutlich nachgibt. Belastend wirken vor allem enttäuschende Erwartungen im Chipsektor sowie die Sorge, dass die Rally bei KI-Aktien zu weit gelaufen ist. Auch in Europa folgen Halbleiterwerte dem schwachen US- und Asientrend. Infineon gehört dabei zu den größten Verlierern im DAX, während auch Werte wie ASML und andere europäische Chipaktien unter Druck stehen. Tops & Flops im DAX 40 heute Der deutsche Markt zeigt sich ebenfalls schwach. Der DAX verlor laut aktuellen Marktdaten rund 0,75%, während der Euro Stoxx 50 nur leicht nachgab. Top-Performer im DAX 40 Zalando +3,32%

Beiersdorf +3,29%

Henkel +2,48% Flop-Performer im DAX 40 Infineon -9,09%

Qiagen -2,73%

Mercedes-Benz -2,45% Defensive Konsumwerte wie Beiersdorf und Henkel profitieren von der Flucht aus zyklischen Technologie- und Halbleiterwerten. Infineon leidet dagegen massiv unter dem weltweiten Ausverkauf im Chipsektor. Kurse vom 05.06.2026, Stand: 17:30 Infineon Aktie Chart (Daily Timeframe) Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 05.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Sonstiges: Dollar, Renditen und Europa im Fokus 🌍 Die starken US-Arbeitsmarktdaten haben die Erwartung verstärkt, dass die Fed länger restriktiv bleiben könnte. Das treibt US-Anleiherenditen und den Dollar nach oben, während wachstumsstarke Technologieaktien besonders unter Druck geraten. Yahoo Finance berichtet, dass der starke Jobbericht die Argumente für baldige Zinssenkungen weiter geschwächt und die Märkte belastet hat. In Europa bleibt die Stimmung ebenfalls vorsichtig. Der FTSE 100 konnte leicht zulegen, während CAC 40, DAX und WIG20 schwächer tendierten. Besonders auffällig ist die Rotation weg von KI- und Chipwerten hin zu defensiveren Branchen. Experten Fazit Das Fazit vom Experten Jeremy Krings Die Börse Heute zeigt eine klare Korrektur in den zuvor stark gelaufenen KI- und Halbleiterwerten. Nach der massiven Rally der vergangenen Monate nehmen Anleger Gewinne mit, während starke US-Arbeitsmarktdaten die Zinssenkungsfantasie weiter dämpfen. Für die Börse Aktuell bleibt entscheidend, ob der Ausverkauf im Technologiesektor nur eine gesunde Konsolidierung ist oder der Beginn einer breiteren Neubewertung. Kurzfristig dürften Renditen, Dollar und Fed-Erwartungen die Richtung bestimmen. Defensive Werte könnten weiter profitieren, während hoch bewertete KI-Aktien anfällig bleiben. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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