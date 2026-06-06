🟡 Goldpreis aktuell: Gold Prognose & Analyse – Wochenausblick KW 24/2026

Der Goldpreis steht massiv unter Druck: Nach einem dynamischen Abverkauf zum Wochenende notiert Gold aktuell bei 4.318,5 US-Dollar und hat damit die wichtige 200-Tage-Linie (SMA200) nach unten durchbrochen. Unsere Gold Prognose für die neue Handelswoche (KW 24/2026) fällt aufgrund dieses charttechnischen Bruchs überwiegend bärisch aus, da die Verkäufer im Markt derzeit das Momentum dominieren.

📌 Key Takeaways: Das Wichtigste auf einen Blick für den Goldpreis

Aktueller Status: Gold verzeichnet nach einem Rutsch von über 4.500 USD auf 4.318,5 US-Dollar einen herben Wochenverlust.

Charttechnisches Signal: Durch den Bruch der SMA200 im Tageschart und die Auflösung einer Schulter-Kopf-Schulter-Formation (SKS) im 4h-Chart hat sich das Bild für den Goldpreis bärisch eingetrübt.

Gold Prognose KW 24/2026: Das Bear-Szenario (weitere Abgaben) überwiegt mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 % . Die erwartete Tendenz ist seitwärts bis abwärts.

Kritische Marken: Die nächsten wichtigen Unterstützungen liegen bei 4.280,3 USD und im Bereich der 4.100 USD-Marke. Erst ein nachhaltiger Sprung über die SMA50 bei 4.627,4 USD bringt die Bullen zurück.



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► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 06.06.2026: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Gold Prognose & Ausblick 🔴 Goldpreis

geschrieben von Jens Chrzanowski

🔙 Goldpreis - Rückblick: Bären übernehmen das Ruder (01.06.2026 - 05.06.2026)

Der Goldpreis startete am Montagmorgen bei 4.517,9 US-Dollar in die neue Woche – ein Minus von 35,10 US-Dollar im Vergleich zur Vorwoche. Nach einer kurzen Erholung zu Wochenbeginn, die am Dienstag im Wochenhoch gipfelte, setzten kontinuierliche Gewinnmitnahmen ein.

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 06.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Zwar glückte am Donnerstagnachmittag ein kurzer Befreiungsschlag über die psychologisch wichtige Marke von 4.500 US-Dollar, etablieren konnte sich das Edelmetall dort jedoch nicht. Am Freitag folgte schließlich der dynamische Abverkauf: Mit starkem Momentum rutschte der Kurs bis fast an die 4.300 US-Dollar-Marke und ging schließlich bei 4.318,5 US-Dollar aus dem Handel. Damit verzeichnet Gold aktuell einen veritablen Wochenverlust, während die Handelsspanne unter dem Jahresdurchschnitt blieb. Unsere defensiven Unterseitenziele aus der Vorwochen-Prognose (maximal 4.421,7 US-Dollar) wurden dabei deutlich unterschritten. Den "Fokus auf der Unterseite" haben wir richtig eingeschätzt!

Gold Performance-Kennzahlen: Woche, Monat , Jahr

📈 Goldpreis aktuell: Wichtige Widerstände & Unterstützungen

Für das kommende Trading der KW 24/2026 solltest Du die folgenden charttechnischen Marken genau im Auge behalten:

🔼 Gold Widerstände

(Resistance) 🔽 Gold Unterstützungen

(Support) 4.365,6 / 4.412,6 / 4.444,7 4.280,3 4.445,4 / 4.451,8 / 4.470,3 4.273,9 4.477,4 / 4.537,3 / 4.585,2 4.204,0 4.594,3 / 4.627,4 4.108,6 / 4.097,5 / 3.997,6

📈 Gold Chartcheck: Analyse im Daily- und 4h-Chart

Daily-Chart (Tageschart)

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 06.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart hat sich die Situation für Gold sichtlich eingetrübt. In den letzten Tagen verkeilte sich der Kurs zunehmend zwischen der SMA20 (aktuell bei 4.537,3 US-Dollar) und der SMA200 (aktuell bei 4.451,8 US-Dollar). Durch die dynamischen Abgaben zum Wochenschluss wurde die tragende SMA200-Linie nach unten durchbrochen.

Bärisches Szenario: Wird der Freitagsschlusskurs am Montag bestätigt, drohen weitere Kursverluste bis an und unter das wichtige 50,0 % Retracement. Rutscht der Kurs auch hier durch, liegt die nächste mittelfristige Gold Prognose im Bereich von 4.100 US-Dollar.

Bullisches Szenario: Ein Rebound am 50,0 % Retracement könnte den Kurs zurück zur SMA200 führen, die nun jedoch als harter Widerstand fungiert. Erst ein bestätigter Tagesschlusskurs über der SMA50 (4.627,4 US-Dollar) hellt das Bild nachhaltig auf.

Fazit übergeordnetes Chartbild & Gold Prognose (Daily): Bärisch

4h-Chart (4-Stunden-Chart)

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 06.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach der Ausbildung einer Schulter-Kopf-Schulter-Formation (SKS) setzte der Goldpreis regelkonform zurück. Die Schwäche deutete sich bereits zur Wochenmitte an, als kleinere Erholungsversuche an der SMA50 (4.470,3 US-Dollar) und SMA20 (4.444,7 US-Dollar) sofort abverkauft wurden. Solange der Kurs unter der SMA20 notiert, bleibt der Fokus auf der Unterseite.

Fazit kurzfristiges Chartbild & Gold Prognose (4h): Bärisch

Fazit & Expertenmeinung - Gold Prognose

Das übergeordnete Setup zeigt klare Schwächen. Solange das Edelmetall per Tagesschluss unter der SMA200 notiert, überwiegen die Abwärtsrisiken.

🟢 Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 40 %

🔴 Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 60 %

Erwartete Tendenz: Seitwärts / Abwärts

Trading -Szenarien für den Goldpreis

🟢 Long Setup (Gold Prognose bullisch)

Kann sich Gold aktuell über der Marke von 4.318,5 US-Dollar halten, startet eine technische Erholungsbewegung. Die nächsten engmaschigen Kursziele und Cluster-Zonen auf der Oberseite lauten:

Erste Zielzone: 4.321,1 bis 4.335,1 US-Dollar

Zweite Zielzone: 4.338,2 bis 4.360,2 US-Dollar

Hauptwiderstandszone (über 4.360,2 USD): Etappen über 4.363,1 USD, 4.380,5 USD und 4.402,1 USD bis hin zum Maximalziel bei 4.440,3 US-Dollar.

🔴 Short Setup (Gold Prognose bärisch)

Gelingt es dem Goldpreis nicht, die Marke von 4.318,5 US-Dollar zu verteidigen, setzt sich die dynamische Abwärtsbewegung fort. Folgende Zielmarken sind dann aktiviert:

Erste Zielzone: 4.315,5 bis 4.293,8 US-Dollar

Wichtige Unterstützung: Bereich um 4.281,9 bis 4.251,7 US-Dollar

Maximale Abfahrtsziele (unter 4.251,7 USD): Ein Durchbruch öffnet den Weg über 4.245,1 USD, 4.221,0 USD bis zum psychologischen Support bei 4.198,5 US-Dollar.

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FAQ: Goldpreis aktuell – Die wichtigsten Fragen und Antworten

Wie steht der Goldpreis aktuell?

Der Goldpreis notiert nach dem letzten Wochenschlusskurs aktuell bei 4.318,5 US-Dollar. Damit verzeichnete das Edelmetall in der vergangenen Handelswoche einen deutlichen Kursverlust und rutschte spürbar unter die Marke von 4.500 US-Dollar.

Wie lautet die Gold Prognose für die KW 24/2026?

Die kurz- und mittelfristige Gold Prognose für die Kalenderwoche 24/2026 ist bärisch bis seitwärts. Die Wahrscheinlichkeit für eine Fortsetzung des Abwärtstrends (Bear-Szenario) liegt laut aktuellem Setup bei 60 %, während die Chance auf eine nachhaltige Erholung (Bull-Szenario) bei 40 % eingestuft wird.

Warum fällt der Goldpreis aktuell?

Der Goldpreis fällt aktuell aus charttechnischer Sicht, weil eine zuvor ausgebildete Schulter-Kopf-Schulter-Formation (SKS) im 4-Stunden-Chart regelkonform nach unten aufgelöst wurde. Zudem hat der Kurs die wichtige 200-Tage-Linie (SMA200) im Daily-Chart dynamisch nach unten durchbrochen, was zusätzliche Verkaufsaufträge ausgelöst hat.

Welche Unterstützungen sind jetzt für Gold wichtig?

Sollte sich die Schwäche bei Gold aktuell ausweiten, liegen die nächsten markanten Unterstützungen bei 4.280,3 US-Dollar und 4.273,9 US-Dollar. Ein tieferer Rutsch könnte den Kurs mittelfristig in Richtung des 50,0 % Retracements bei ca. 4.100 US-Dollar führen.

Wo liegen die nächsten Widerstände beim Goldpreis?

Die ersten Hürden für eine Erholung liegen bei 4.365,6 US-Dollar und 4.412,6 US-Dollar. Der massivste Widerstand befindet sich derzeit im Bereich der SMA200 bei 4.451,8 US-Dollar sowie an den gleitenden Durchschnitten SMA20 und SMA50 im oberen 4.500er-Bereich.

Wann hellt sich die Gold Prognose wieder bullisch auf?

Das übergeordnete Chartbild für Gold schaltet erst dann wieder auf bullisch, wenn der Kurs einen bestätigten Tagesschlusskurs über der SMA50 (aktuell bei 4.627,4 US-Dollar) generiert. Solange das Edelmetall unter der SMA200 notiert, bleibt das Risiko für weitere Kursabgaben hoch.