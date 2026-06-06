Der XTB Wochenausblick 🔴 Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte 🔴Nasdaq 100, EURUSD, Gold

- US-Inflationsdaten könnten die Märkte stark bewegen
- EZB-Zinsentscheidung steht im Fokus der Anleger
- SpaceX-IPO wird zum Stimmungstest für die Börsen
- US-Inflationsdaten könnten die Märkte stark bewegen
- EZB-Zinsentscheidung steht im Fokus der Anleger
- SpaceX-IPO wird zum Stimmungstest für die Börsen
Börse Aktuell, Börse Ausblick & Börse Prognose: Inflation, EZB und SpaceX sorgen für eine spannende Handelswoche 🚀
Die neue Handelswoche verspricht reichlich Bewegung an den Finanzmärkten. Für die Börse Aktuell stehen gleich mehrere richtungsweisende Ereignisse auf der Agenda: die US-Inflationsdaten (CPI), die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) sowie neue Hinweise zur weiteren Geldpolitik der wichtigsten Notenbanken. Gleichzeitig blickt die Wall Street gespannt auf den geplanten Börsengang von SpaceX, der als potenziell größter IPO der Geschichte gilt.
Für den Börse Ausblick und die Börse Prognose werden insbesondere der Nasdaq 100, Gold und das Währungspaar EUR/USD entscheidend sein. Nach dem starken US-Arbeitsmarktbericht der vergangenen Woche haben sich die Erwartungen an mögliche Zinssenkungen der Federal Reserve bereits deutlich verändert.
Key Takeaways 📌
- US-Inflationsdaten könnten die Märkte stark bewegen
- EZB-Zinsentscheidung steht im Fokus der Anleger
- SpaceX-IPO wird zum Stimmungstest für die Börsen
📈 Nasdaq 100: Nächster Impuls durch Inflation und SpaceX?
Der Nasdaq 100 startet nach einer leichten Konsolidierung nahe seiner Rekordstände in die neue Woche. Zwar hat die Dynamik rund um künstliche Intelligenz zuletzt etwas nachgelassen, dennoch bleiben die Investitionen der großen Technologiekonzerne auf einem historisch hohen Niveau.
Im Mittelpunkt steht am Mittwoch der US-Verbraucherpreisindex (CPI). Nach den starken Arbeitsmarktdaten haben Anleger ihre Erwartungen an Zinssenkungen bereits zurückgeschraubt.
Für den Nasdaq 100 bedeutet das:
- Höhere Inflation könnte die Renditen weiter steigen lassen.
- Höhere Zinsen belasten typischerweise Wachstumswerte.
- Schwächere Inflationsdaten könnten eine neue Rally auslösen.
Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält der Markt durch den geplanten Börsengang von SpaceX am 12. Juni, der als größter IPO der Geschichte gelten könnte und als wichtiger Indikator für die Risikobereitschaft der Anleger angesehen wird.
Nasdaq 100 Index Chart (Daily Timeframe)
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 05.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
🥇 Gold: Richtungsentscheidung nach CPI und PPI
Der Goldpreis geriet zuletzt unter Druck. Verantwortlich dafür waren der stärkere US-Dollar sowie steigende US-Staatsanleiherenditen nach dem überraschend robusten Arbeitsmarktbericht.
Für Gold stehen diese Woche gleich zwei entscheidende Termine an:
- Mittwoch: US-Verbraucherpreise (CPI)
- Donnerstag: US-Erzeugerpreise (PPI)
Sollte die Inflation erneut über den Erwartungen liegen, könnte die Federal Reserve gezwungen sein, ihre restriktive Haltung länger beizubehalten. Dies wäre kurzfristig negativ für Gold.
Auf der anderen Seite bleiben wichtige langfristige Unterstützungsfaktoren bestehen:
- Hohe Goldkäufe durch Zentralbanken
- Geopolitische Unsicherheiten
- Sorgen um das globale Wirtschaftswachstum
Die aktuelle Woche könnte deshalb darüber entscheiden, ob die jüngste Korrektur nur eine Zwischenstation oder der Beginn einer größeren Bewegung ist.
Gold Chart (Daily Timeframe)
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 05.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
💱 EUR/USD: EZB und US-Inflation im Mittelpunkt
Für den EUR/USD dürfte die kommende Woche besonders volatil werden. Die wichtigste Veranstaltung ist die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag.
Der Markt rechnet aktuell mehrheitlich mit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte. Entscheidend wird jedoch weniger die Entscheidung selbst sein, sondern vielmehr die Aussagen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde zur weiteren Geldpolitik.
Wichtige Einflussfaktoren:
- EZB-Prognosen für Inflation und Wachstum
- Lagardes Aussagen zur weiteren Zinspolitik
- US-CPI-Daten am Mittwoch
- Divergenz zwischen Fed und EZB
Sollten die US-Inflationsdaten erneut überraschen, könnte der Dollar weiter zulegen. Schwächere Daten hingegen würden dem Euro die Chance auf eine Gegenbewegung eröffnen.
EURUSD Forexpaar Chart (Daily Timeframe)
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 05.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Experten Fazit
Das Fazit vom Experten Jeremy Krings
Die Börse Aktuell steht vor einer der wichtigsten Wochen der letzten Monate. Mit den US-Inflationsdaten, der EZB-Sitzung und dem geplanten SpaceX-Börsengang treffen mehrere potenzielle Kurstreiber gleichzeitig aufeinander.
Für den Börse Ausblick bleibt entscheidend, ob die Inflation weiter zurückgeht oder erneut für Überraschungen sorgt. Die Börse Prognose spricht kurzfristig für erhöhte Volatilität bei Aktien, Gold und Währungen. Besonders der Nasdaq 100 könnte nach den Inflationsdaten eine deutliche Richtungsentscheidung treffen. Anleger sollten daher mit einer bewegungsreichen Handelswoche rechnen.
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