Bitcoin Aktuell: RSI auf Extremwert – kommt jetzt die Gegenbewegung?

Das Wichtigste in Kürze Bitcoin ist extrem überverkauft – RSI nahe 18 ist historisch selten

Unterstützung liegt bei 66.000–70.000 USD, Risiko reicht bis 50.000 USD

Ein echter Trendwechsel erfordert einen Ausbruch über 90.000 USD

🚨 Bitcoin aktuell: Starker Abverkauf drückt BTC in extreme Überverkauft-Zone Der Bitcoin-Preis setzt seine Schwäche fort und rutscht im heutigen Handel in Richtung 66.500 US-Dollar. Damit nähert sich BTC einem technisch und psychologisch wichtigen Unterstützungsbereich, der mit den Hochs des Bullenmarktes von 2021 zusammenfällt. In den aktuellen Krypto News steht vor allem ein Signal im Fokus: Der tägliche RSI ist auf rund 18 gefallen – ein extrem seltener Wert, der historisch nur in Ausnahmesituationen erreicht wurde. ► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN 🔑 Drei Key Takeaways zu Bitcoin aktuell Bitcoin ist extrem überverkauft – RSI nahe 18 ist historisch selten

Unterstützung liegt bei 66.000–70.000 USD, Risiko reicht bis 50.000 USD

Ein echter Trendwechsel erfordert einen Ausbruch über 90.000 USD 📉 Technische Lage: RSI auf historischem Extrem Ein RSI-Niveau um 18 wurde in der Vergangenheit nur zweimal beobachtet: März 2020 während des Corona-Crashs

November 2023 im Zuge einer abrupten Korrektur Solche extrem überverkauften Zustände erhöhen statistisch die Wahrscheinlichkeit einer technischen Gegenbewegung. Zusätzliche Unterstützung könnte sich aus einer 1:1-Korrekturstruktur ergeben, die häufig das Ende eines Abwärtsimpulses markiert. 🔄 Mögliche Szenarien für den Bitcoin-Preis Bullishes Rebound-Szenario:

Stabilisiert sich Bitcoin im Bereich 66.000–70.000 US-Dollar, wäre in den kommenden Wochen eine Erholung in Richtung 75.000 US-Dollar durchaus denkbar. Bärisches Risiko-Szenario:

Ein weiterer Abwärtsimpuls in vergleichbarer Größenordnung kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. In diesem Fall rückt die Zone um 50.000 US-Dollar in den Fokus. Dort liegen bedeutende On-Chain-Supports, unter anderem der sogenannte Delta Price. Ein nachhaltiger Trendwechsel würde sich erst mit einem Ausbruch über 90.000 US-Dollar abzeichnen. Dort verläuft aktuell der EMA50, der als zentrale Trendmarke gilt. 🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Krypto Trading für Anfänger: So handeln Sie wie ein Profi

Ein idealer Einstieg, um ein besseres Verständnis über Kryptowährungen wie Bitcoin zu erhalten.

So können Sie in Bitcoin investieren: Ein umfassender Leitfaden

Der Artikel erklärt anschaulich, wie man in Bitcoin einsteigen kann. Blockchain trifft Börse: Alles, was Sie über Krypto Aktien wissen müssen

Erweitert das Thema Krypto um die Perspektive von Krypto-Aktien. 🧾 Fazit Die aktuellen Krypto News zeigen einen Markt im Ausnahmezustand. Bitcoin aktuell befindet sich in einer extrem überverkauften Phase, die kurzfristig Raum für eine technische Erholung bietet. Gleichzeitig bleibt das Risiko weiterer Abgaben bestehen, solange zentrale Widerstände nicht zurückerobert werden. Für Anleger und Trader heißt das: erhöhte Volatilität, klare Marken – und ein Markt, der kurz vor einer Richtungsentscheidung steht. Bitcoin Chart (D1) Chartanalyse Bitcoin Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. KRYPTO CFD HANDELN Auf steigende und fallende Kurse setzen mit CFDs

über 40 Krypto-Währungen verfügbar

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.