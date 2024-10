Bitcoin: alle Augen auf der FED – nochmaliger Test der $50.000 Marke voraus?

Das ĂŒbergeordnete Bild fĂŒr Bitcoin

Das technische Bild in Bitcoin hellt sich pĂŒnktlich mit Ausblick auf die FED Leitzinsentscheidung am Mittwoch auf, die in der vergangenen Woche an dieser Stelle in unserer Bitcoin Analyse thematisierte, leicht bearishe Tendenz und die erhöhte Wahrscheinlichkeit eines erneuten Test, vielleicht sogar Falls unter die $50.000 Marke konnte aufgehellt werden bzw. negiert.Â

So haben die Bitcoin Bullen in der Tat die in Vorwoche thematisierte AbwĂ€rtstrendlinie brechen können und das technische Bild wenigstens „neutralisieren“ können.

Bitcoin Chartanalyse - Daily

Quelle: XTB xStation5 Bitcoin Daily Chart (18. August 2023 bis 14. September 2024). Screenshot erstellt am 14. September 2024, 10:50 Uhr (MESZ)

Wie bereits in der Vorwoche geschrieben, ist das allerdings auch nichts weiter als eben genau das: ein „neutralisieren“ und erst mit einem Bruch und Halten ĂŒber den August-Hochs oberhalb von $65.000 wĂŒrde sich das technische Bild deutlich in Richtung „bullish“ verschieben, bevorzugt in der Tat mit einem fundamentalen Trigger wie zum Beispiel der US-Notenbank FED, die nach Möglichkeit auf ihrer Leitzinsentscheidung in Richtung „deutlich dovish“, sprich: geldpolitisch expansiv ĂŒberraschen wĂŒrde.Â

Nun allerdings das grĂ¶ĂŸere „ABER“: wĂ€hrend wir zwar seitens der FED erwarten dĂŒrfen, dass diese sich innerhalb des „FED Dot Plot“ (Details im Video etwas weiter unten) prĂ€sentieren dĂŒrfte, so scheint es, zumindest mir, eher unwahrscheinlich, dass sie die Erwartungshaltung des Terminmarktes teilt, welcher im Dezember ein Leitzinsniveau von 100 Basispunkten niedriger erwartet.Â

Bitcoin Chartanalyse - Stunde

Quelle: XTB xStation5 Bitcoin Hourly Chart (16. Juni 2024 bis 14. September 2024). Screenshot erstellt am 14. September 2024, 10:50 Uhr (MESZ)

Das wiederum ist fĂŒr Risk Assets und somit auch Bitcoin eher negativ und so wĂ€re ich nicht ĂŒberrascht, wenn Bitcoin , solange wir unter $65.000 handeln, zu einem nochmaligen Test der $52.000 Region, eventuell auch der psychologisch relevanten $50.000 Marke ansetzt.Â

Bitcoin - Trading Setups:

Technisch bleibt der kurzfristige Modus in Bitcoin neutral, mit Blick auf die FED Leitzinsentscheidung sind neue, frische Impulse zu erwarten, meinerseits gefĂŒhlt eher auf der Unterseite, aber es kann auch ganz anders kommen und zweitens als man denkt
Long-Setup:Â

Long Trades sind erst wieder mit Bruch ĂŒber die $65.000 Marke interessant, wobei mit einem Halten oberhalb zunĂ€chst ein Ziel um $70.000 aktiviert wĂŒrden, starke bullishe Dynamik könnte/wĂŒrde auch zĂŒgig die Allzeithochs um $74.000 in den Fokus rĂŒcken.Â

Short-Setup:Â

Short Trades werden erst unter $54.000 interessanter, Ziel lĂ€ge bei einem dynamischen Bruch und Halten unterhalb im Bereich der jĂŒngsten „Panik“-Tiefs um $49.000/50.000.Â

BITCOIN am Wochenende, DAS VIDEO dazu, 14.09.24:

