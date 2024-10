Bitcoin mit zäher Drift tiefer, aber die US Inflation kommenden Mittwoch könnte alles ändern… Aktuelle Nachrichten zum Bitcoin Trading 🔴 Bitcoin Handelsideen 🔴 Bitcoin Prognose & Ausblick ► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 Das übergeordnete Bild für Bitcoin Und wieder nichts Neues in Bezug auf Bitcoin, auch wenn sich rein technisch das Bild begonnen hat doch ein wenig einzutrüben. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Zur Erinnerung: in der letztwöchigen Bitcoin Betrachtung hatten wir ausgehend von den diversen makroökonomischen Nachrichten-Events wie den ISM Einkaufsmanagerindizes, ADP, JOLTs oder auch NFPs ein durchaus hoffnungsvolles Bild in Bezug auf frische Impulse skizziert, eine leichte Tendenz in Richtung der Short-Seite thematisiert. Quelle: XTB xStation5 Bitcoin Daily Chart (28. August 2023 bis 07. September 2024). Screenshot erstellt am 07. September 2024, 10:40 Uhr (MESZ) Wir schrieben […] Kommt es zu einem Fall und Halten unter der $57.000/58.000 ist eine erneute Attacke auf und auch ein Fall unter $50.000 eine ernstzunehmende Option. […] und nun ist es in der Tat zu einem Fall unter die $57.000 Marke gekommen, aber es handelt sich weniger um einen dynamischen Bruch tiefer, folgend auf einen Impuls ausgehend von makroökonomischen oder auch Bitcoin-spezifischen News-Event, sondern vielmehr um eine „Drift“ tiefer. Ausgehend hiervon gilt es in Bezug auf die Nachhaltigkeit der Bewegung sicherlich sehr vorsichtig zu sein und bereits kommende Woche Mittwoch könnte das Bild schon wieder ganz anders ausschauen. An diesem Tag wird die US Inflation veröffentlicht und es darf mit Spannung erwartet werden, ob die aktuelle Erwartung der Wallstreet von 2.6% tatsächlich erfüllt wird. Falls ja, so kämen sicherlich zügig Spekulationen auf, wonach die FED den Leitzins bis in den Jahresschluss tatsächlich um 100 Basispunkte senken wird was wiederum bullish für Risk Assets und somit Bitcoin zu werten wäre. Einhergehend hiermit wäre nicht unwahrscheinlich, dass es in Bitcoin zu einer dynamischen Attacke auf die $65.000 Marke kommt. Quelle: XTB xStation5 Bitcoin Hourly Chart (17. Juli 2024 bis 07. September 2024). Screenshot erstellt am 07. September 2024, 10:40 Uhr (MESZ) Wird diese Erwartungshaltung hingegen nicht erfüllt und die Zinsspekulationen sehen einen deutlichen Rücksetzer könnte in Bitcoin nach der langsamen Drift eine schnelle, dynamische Bewegung tiefer folgen, die die Kryptowährung Nummer 1 ausgehend von der Marktkapitalisierung in Gefilde um und auch unter $50.000 befördert. Bitcoin - Trading Setups: Technisch ist der kurzfristige Modus mit Rückfall unter die $64.000er Marke erneut neutral, allerdings mit nun leicht bearisher Tendenz, sollte es zu einem Bruch und Halten unter $57.000/58.000 kommen. Long-Setup: Long Trades sind erst wieder mit Bruch über die $65.000 Marke interessant, wobei mit einem Halten oberhalb zunächst ein Ziel um $70.000 aktiviert würden, starke bullishe Dynamik könnte/würde auch zügig die Allzeithochs um $74.000 in den Fokus rücken. Short-Setup: Short Trades werden aktuell unter der Region zwischen $57.000/58.000 interessanter, Ziel läge bei einem dynamischen Bruch und Halten unterhalb im Bereich der jüngsten „Panik“-Tiefs um $49.000/50.000.

BITCOIN am Wochenende, DAS VIDEO dazu, 07.09.24: BROKERWAHL 2024 von BROKERVERGLEICH Abstimmen und mit etwas Glück gewinnen!

