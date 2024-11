Die Wahl Donald Trumps schlĂ€gt weiter große Wellen, besonders in Bitcoin, wo die KryptowĂ€hrung Nummer 1 ausgehend von ihrer Marktkapitalisierung am Dienstagmorgen knapp unterhalb von $90.000 gehandelt wurde. Bitcoin auf dem Weg in Richtung $100.000 – wann kommt eine Mean Reversion in Coinbase? Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading |🔮 Coinbase Handelsideen 🔮 Prognose & Ausblick â–ș Coinbase WKN: A2QP7J | ISIN: US19260Q1076 | Ticker: COIN Im Windschatten von Bitcoin sehen auch Krypto-Aktie wie Microstratgey (Ticker: MSTR) oder auch Coinbase (Ticker: COIN) massive AufschlĂ€ge und aktive Trader stellen sich aktuell die Frage, wann mit einem schĂ€rferen RĂŒcksetzer zu rechnen ist und eventuell besonders, wie man einen solchen handeln könnte. Im „Guten Abend Börse“ am Montag stellte ich eine Überlegung vor, die ich an dieser Stelle noch einmal schriftlich festhalten möchte. ZunĂ€chst blicken wir auf COIN im Tageschart und legen uns einen RSI(14) als Indikator unter den Chart.Â

Im nĂ€chsten Schritt Ă€ndern wir unter dem Tab „Levels“ die 30 auf 15 und die 70 auf 85, klicken auf „Anwenden“ und legen uns anschließend noch eine horizontale Linie in den Indikator auf 85. Coinbase Chartanalyse – Tageschart: Kurz zur ErlĂ€uterung: der RSI ist ein Indikator, der grob gesprochen â€žĂŒberkaufte“ und â€žĂŒberverkaufte“ Modi im betrachteten Asset anzeigt. Schauen wir auf obigen Chart zeigt sich, dass ein Wert von 85 in den letzten anderthalb Jahren sehr selten erreicht wurde und offensichtlich auf ein Extrem hindeutet. Um nun ĂŒberhaupt einen Short Trade in Betracht zu ziehen, mĂŒssen wir auf Tagesbasis einen RSI(14) von 85 oder höher erreichen, andernfalls haben wir keine Grundlage fĂŒr ein Short Trade. Das kombinieren wir mit dem starken Kursanstieg in den letzten vier Handelstagen, in denen die Aktie von COIN in der Spitze seit dem Schlusskurs vergangene Woche Dienstag mehr als 70% zugelegt hat oder auch fast 10-ATR. Etwas plumper ausgedrĂŒckt: COIN ist sehr schnell sehr stark gestiegen gemessen and er durchschnittlichen Schwankungsbreite pro Tag und eine kurzfristige, scharfe Korrekturbewegung wird wahrscheinlicher. Nun ist es allerdings so: man „shortet“ die Aktie in solch einem irrational anmutenden Umfeld nicht einfach und hofft das Beste. Stattdessen wartet man auf ein Signal, dass sich das Momentum auf der Oberseite deutlich erschöpft und die VerkĂ€ufer, kurzfristig, das Ruder ĂŒbernehmen. Sobald sich das im Chart zeigt, machen wir uns auf die Suche nach einem Signal, was wir im zweiten Schritt wie folgt identifizieren wollen: Nun nehmen wir den RSI wieder aus dem Chart und gehen auf den 5-Minutenchart. Auf 5-Minutenbasis suchen wir erneut einen Indikator, den „MACD“, den wir ebenfalls modifizeren wollen. Die von mir bevorzugte Aggregation lautet fĂŒr den „Fast EMA“ 3, den „Slow EMA“ 9 und den „Signal EMA“ 5. Coinbase Aktie Chartanalyse – 5-Minuten: Und nun gilt es auf ein Signal zu warten: wir wollen erstmal einen klaren, scharfen AbwĂ€rtsimpuls abwarten. Infolgedessen wird es im MACD zu einer sogenannten „Divergenz“ kommen, die blaue Linie wird stark nach unten drehen und sich von der grĂŒnen Linie wegbewegen (orange). Dann wird es frĂŒher oder spĂ€ter zu einer AnnĂ€herung der blauen und grĂŒnen Linie kommen, die blaue Linie sogar zurĂŒck ĂŒber die grĂŒne Linie kreuzen. Nun warten wir darauf, dass die blaue Linie unterhalb der „Nulllinie“ im MACD (rot) zurĂŒck unter die grĂŒne Linie kreuzt – das ist unser Short-Signal (violett). MACD Signal grafisch: Der Stop unseres Trades wird dann auf das Tageshoch gelegt und unser anzuvisierendes Kursziel, wo wir unseren Take Profit platzieren liegt die GrĂ¶ĂŸe des vorherigen, aggressiven AbwĂ€rtsimpuls tiefer (Beispiel: angenommen das erste „Leg“ tiefer sind $20, dann liegt unser Ziel ausgehend von unserem Einstieg $20 tiefer, Stop auf den Tageshochs). WICHTIG: diese Überlegung meinerseits darf auf gar keinen Fall als Anlageempfehlung missverstanden werden! Vielmehr geht es mir darum aufzuzeigen, wie man sich strukturiert und mit einem klaren Plan in einen Short Trade „hineindenken“ bzw. „-arbeiten“ kann und nicht einfach nur blind in die starke AufwĂ€rtsbewegung „shortet“, weil es irgendwann ja auch mal abwĂ€rts gehen muss. 😉    Quelle: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER!   Aktienhandel + CFD Trading + ETF SparplĂ€ne: AUSGEZEICHNET

QualitĂ€t, Service, GebĂŒhren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET  bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemĂ€ĂŸ § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und EinschĂ€tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und BedĂŒrfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den FinanzmĂ€rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der FinanzmĂ€rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht fĂŒr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlĂ€sslicher Indikator fĂŒr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten ĂŒberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.