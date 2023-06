ABSTRACT: Das Bild bleibt für Bitcoin Trading-technisch nahezu identisch zur Vorwoche, wobei der $26.000er Region eine Schlüsselrolle zukommen dürfte. Bitcoin ist auf Tagesbasis nun wieder unter den EMA(50) gerutscht, eher ein bärisches Signal, was oberhalb von $25.000 aber nicht überbewertet werden sollte.

Aktuelle Bitcoin Analyse am 07.06.2023: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Bitcoin Trading 🔴 Bitcoin Handelsideen 🔴 Bitcoin Prognose & Ausblick

Das übergeordnete Bild für Bitcoin

Im Großen und Ganzen hat sich das Bild in Bitcoin in den vergangenen sieben Tagen und seit unserer letzten Bitcoin-Betrachtung marginal verändert, auch wenn die News am Montag, die die Kryptowährung unter die $26.000 Marke befördert haben, potenziell in sich hat.

Demnach hat die US-Börsenaufsicht SEC den Betreiber der weltgrößten Handelsplattform für Bitcoin und Co., Binance verklagt, wirft ihr vor, unter anderem auf illegale Weise Finanzgeschäfte und Dienstleistungen ohne nötige Zulassungen betrieben zu haben.

Diese Vorwürfe sind allerdings nicht neu, neu ist nun lediglich die offizielle Verklagung.

Ausgehend von dem erfolgten Rutsch unter die $26.000 Marke wird nun die thematisierte Sequenz fallender Hochs und Tiefs fortgeschrieben, wobei es auf der Oberseite dabeibleibt, dass für die Bitcoin-Bullen die Rückeroberung der $28.500 Region der Schlüssel für weiteres Aufwärtspotenzial ist, unterhalb die Bären kurzfristig zunächst weiterhin die Oberhand haben.

Unabhängig von der Binance-News scheint es ein wenig überraschend, dass sich Bitcoin derart ziert, bullishes Momentum aufzunehmen, sind doch beispielsweise der S&P500 oder Nasdaq100 erst jüngst auf neue 2023er Jahreshochs ausgebrochen, was eigentlich einen zunehmenden Risikoappetit widerspiegelt.

Unterstrichen wird solch eine Argumentation durch die zeitgleich klar ausmachbare Schwäche in Gold, einem klassischen, sicheren Hafen.

Initiiert wurde die Schwäche in Gold durch starke Zahlen vom US-Arbeitsmarkt und so könnte man sagen, dass der Abgabedruck in Gold steigenden US-Zinsen geschuldet sein könnte – dem ist aber nicht so. Die US-Wirtschaft hat im Mai 2023 339.000 Arbeitsplätze geschaffen, die höchste Zahl seit vier Monaten und deutlich über der Erwartung von 190.000. Und auch die Zahlen für März und April wurden nach oben korrigiert, wodurch die Beschäftigung um 93.000 höher ausfiel als zuvor gemeldet.

Die einsetzende Sektor-Rotation in US-Aktien sollte auch Bitcoin begünstigen – tut es aber nicht, was eigentlich kein besonders bullishes Zeichen für Bitcoin ist.

Aber, wir bleiben geduldig und sollte der Bruch über $28.500 früher oder später doch noch erfolgen, wären zügig weitere Aufschläge deutlich über $30.000 zu erwarten.

Eventuell wird es einen solchen Bruch erst kommende Woche Mittwoch mit der FED-Leitzinsentscheidung zu sehen geben, wo jegliche Projektion in Richtung einer geldpolitisch lockereren Haltung der US-Notenbank in der zweiten Jahreshälfte einen starken Risikoappetit der Marktteilnehmer nach sich ziehen dürfte.

Allerdings: unter $28.500 haben die Bitcoin-Bären das Ruder in der Hand und ein Fall und Schluss unter $25.000 würde die seit Mitte April herausgebildete Sequenz fallender Hochs und Tiefs fortschreiben und in den zweiten Quartalsschluss noch einmal den Bereich um $20.000 anlaufbar werden lassen, das seit Jahresbeginn bullishe Bild neutralisieren.

Bitcoin - Trading Setups:

Das Bild bleibt für Bitcoin Trading-technisch nahezu identisch zur Vorwoche, wobei der $26.000er Region eine Schlüsselrolle zukommen dürfte.

Bitcoin ist auf Tagesbasis nun wieder unter den EMA(50) gerutscht, eher ein bearishes Signal, was oberhalb von $25.000 aber nicht überbewertet werden sollte.

Kommt es final zu einer Eroberung der $28.500/$29.000, ist aufbauend auf dieser eine erneute Attacke auf die $32.000 Region und Bruch höher denkbar.

Ein längeres Halten unter $26.000, eventuell gar Fall unter die $25.000 Marke in Verbindung mit der Sequenz fallender Hochs macht realistisch einen Test der 200-Tagelinie, eventuell gar der Region um $20.000 denkbar.

Long-Setup:

Das vor vier Wochen thematisierte Long-Szenario ist weiter „im Spiel“, ein Ausbau der Position würde ich allerdings erst mit dem thematisierten Schluss über $28.500 in Betracht ziehen, anders als in der Vorwoche, wo wir den zweiten Teil mit Rückeroberung des EMA(50) planten einzugehen. Den Stop der ersten Hälfte haben wir etwas unterhalb der 200-Tagelinie um derzeit rund $23.500 platziert, Ziel des Trades zunächst im Bereich um $32.000, darüber in Gefilden um $35.000.

Short-Setup:

Für ein Short-Setups bleibt abzuwarten, ob es den Bitcoin-Bullen nun gelingt, die Kryptowährung über $28.500 zu befördern und dort zu schließen. Ein Halten unterhalb einhergehend mit dem Fall zurück unter den EMA(50) und Fall unter die $26.000 Region schreibt auf Tagesbasis eine Sequenz tieferer Hochs und Tiefs und aktiviert als Kursziel die $25.000er Region, Chance-Risiko-Verhältnis-technisch bleiben Short-Setups über $25.000 aber eher durchwachsen.

Quellen: xStation5 von XTB

BITCOIN Handel bei XTB

Setzen Sie auf steigende oder fallende Kurse

Keine Gefahr durch Wallet-Hackerangriffe oder "Turbulenzen" einzelner Kryptobörsen

handelbar 24/7: auch an Feiertagen, auch am Wochenende

niedrige Spreads

Hier informieren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.